Onko työhakemuksella enää virkaa?

Työnhaku on muuttunut viime vuosina monella tavalla. Yksi päällimmäisistä syistä tähän on se, että kilpailu työmarkkinoilla on koventunut.

Suosituimpiin työpaikkoihin voi olla jopa satoja hakijoita. Onneksi rekrytoinnista vastaavien henkilöiden työsarkaa helpottamaan on kehitetty muun muassa erilaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka voivat tietokoneohjelman tai algoritmin avulla jopa asettaa työhakemuskaavakkeen täyttäneet kandidaatit paremmuusjärjestykseen ilman, että yksikään ihminen olisi lukenut työhakemukset ja ansioluettelot läpi.

Työnhakija puolestaan voi viikoittain lähetellä jopa kymmeniä hakemuksia, joten herää kysymys: onko työhakemuksella enää mitään virkaa, jos kukaan ei sitä välttämättä enää lue?

Vastaus kysymykseen ei kuitenkaan ole aivan mustavalkoinen. Joissakin tilanteissa työhakemus on erittäin tärkeä, mutta on myös tilanteita, jolloin sen voi suosiolla jättää kirjoittamatta.

Näissä tilanteissa hakemus on oltava mukana

“Lähetä työhakemus ja ansioluettelo rekrytointijärjestelmämme kautta”.

Ensinnäkin kaikkein tyypillisin tilanne, jolloin hakemuskirje on oltava mukana, on kun sitä selkeästi pyydetään. Tämä ilmaistaan usein suoraan jo työpaikkailmoituksessa. Jos olet epävarma, voit katsoa onko ilmoituksessa yrityksen HR-vastaavan tai rekrytoivan esihenkilön yhteystiedot ja ottaa heihin suoraan yhteyttä kysyäksesi mitä asiakirjoja he toivovat hakijoiden lähettävän.

Muista kuitenkin, että vaikka työpaikkailmoituksessa pyydettäisiin lähettämään sekä CV että hakemuskirje, on tärkeää, että molemmat asiakirjat myyvät sinut tehtävään yksinäänkin. Ei nimittäin kannata olettaa, että rekrytoinnista vastaava henkilö lukee läpi jokaisen vaikka 50 hakijan CV:n ja hakemuksen, vaan päätös jatkoon pääsevistä tehdään todennäköisesti jomman kumman asiakirjan perusteella.

Toisaalta hakemuskirje antaa sinulle mahdollisuuden kertoa motivaatiostasi etenkin, kun kyseessä on työpaikka, jonka todella haluat. Tällöin työnhakuun on luonnollista panostaa enemmän, ja CV:n räätälöinnin lisäksi on tärkeää kirjoittaa hakemus, joka antaa selkeästi kuvan siitä, miksi olet hakemassa juuri kyseistä työtä.

Etenkin julkisen sektorin työpaikkojen kohdalla on edelleen pääsääntönä se, että ansioluettelon lisäksi hakija lähettää melko perinteisen työhakemuksen, ja jos työpaikkailmoituksessa niin pyydetään, liitteeksi on lisäksi laitettava myös muita asiakirjoja, kuten tutkintotodistus tai opintorekisteriote.

Näissä tilanteissa hakemuksen voi jättää väliin

Suomessakin on joukko työpaikkoja, jotka ovat niin suosittuja, että ne vastaanottavat hakemuksia jatkuvalla syötöllä. Näiden yritysten kohdalla on tavallista, että niiden rekrytointiprosessit ovat melko suoraviivaisia, ja kasvavassa määrin perinteiset hakemuskirjeet ovat jääneet pois. On olemassa joukko yrityksiä, joiden työnhakijaportaalin kautta ei saa enää ladattua kuin yhden liitteen, ja se on lähestulkoon aina CV.

Kun olet hakemassa työpaikkaa yrityksestä, jossa rekrytoinnin prosessit on virtaviivaistettu, älä siis lähetä hakemuskirjettä jollei sitä erityisesti pyydetä. Jos työpaikkailmoituksessa pyydetään lähettämään CV, on todennäköistä, että työhakemus ei ole jäänyt epähuomiossa pois, vaan hakijoilta todellakin toivotaan vain ansioluetteloa.

Miksi CV:n rooli kasvaa

Tiesitkö, että rekrytoijat käyttävät keskimäärin alle 10 sekuntia CV:n lukemiseen?

Koska uutta työntekijää palkkaamassa oleva henkilö saattaa joutua lukemaan satoja hakemuksia ja ansioluetteloita läpi joka viikko, on tuskin yllättävää, että he suosivat työhakemuksen sijaan ansioluetteloita, jonka sisältö on järjestelty eri alueisiin, jotka on lisäksi useimmiten helppo löytää?

Rekrytointi on kasvavassa määrin ammattimaistumassa, ja tämän vuoksi entistä useampi suomalainen yritys käyttää joko ulkoista rekrytointiapua tai palkkaa oman rekrytoijan – näin etenkin IT-alalla ja muilla aloilla, joilla on kova pula työvoimasta. Kun rekrytointi siirtyy ammattilaisten käsiin, keskittyy uusien työntekijöiden palkkaaminen ensisijaisesti näiden työkokemukseen, koulutukseen ja taitoihin, joiden paikka on ansioluettelossa omien otsikoiden alla. Tieto on siis helpommin löydettävissä CV:stä kuin työhakemuksesta.

On siis hyvä muistaa aina tarkistaa ennen työhakemuksen kirjoittamista, onko sille tosiaan tarvetta.