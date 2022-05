USA:n 10 vuoden valtionlainan tuotto on jo kolme prosenttia – Mitä se tarkoittaa osakesijoittajalle?

Edellisen kerran pitkien korkojen tuotto on ollut yhtä korkea vuonna 2018.

Joukkolainamarkkinoiden alkuvuosi on ollut haastava. Yhdysvaltain keskuspankin toimet inflaation nujertamiseksi ovat aiheuttaneet myllerrystä joukkolainamarkkinoilla niin valtionlainoissa kuin yrityslainoissa.

Eilen maanantaina ylitettiin uusi rajapyykki. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto nousi yli kolmeen prosenttiin. Myös tiistaina aamupäivällä Suomen aikaan tuotto oli hieman yli kolme prosenttia, tarkalleen ottaen 3,006 prosenttia.

Viime vuosina ei ole totuttu yli kolmen prosentin lukemiin, sillä 2010-luvulla niitä nähtiin vain 64 kertaa päivän päätöslukemien perusteella. Syynä matalaan korkotasoon oli heikot inflaatio-odotukset.

Lyhyiden valtionlainojen tuotto mukailee yleensä paljolti ohjauskorkoa. Pidemmissä valtionlainoissa korostuvat inflaatio-odotukset, jotka tyypillisesti vaihtelevat taloussyklien mukaan. Nousevat pitkät korot enteilevät yleensä koronnostoja. Korkoja taas nostetaan tyypillisesti vahvassa taloussuhdanteessa, kun inflaatio on yli Fedin kahden prosentin tavoitetason.

Matala inflaatio 2010-luvulla johtui suhteellisen heikosta talouskasvusta, mutta myös ainakin osittain työntekijöiden vaatimattomasta palkkakehityksestä. Amerikkalaisten työntekijöiden palkkojen nousu on jäänyt viime vuosikymmenten aikana jälkeen yhtiöiden tuloskasvulle.

USA:n 10 vuoden valtionlainan tuotto on noin kolme prosenttia.

Alkuvuosi on ollut surkea korkomarkkinoilla

Pitkien korkojen nousu tuntuu jo amerikkalaisten kukkaroissa. Monet lainoista ovat sidottuja pitkiin valtionlainoihin. Muutos rahan hinnassa on merkittävä, sillä vuosi sitten 10 vuoden valtionlainan tuotto oli noin 1,5 prosenttia. Koronapandemian alkamisen jälkeen tuotto kävi paljon sitäkin matalammalla. Kesällä 2020 nähtiin noin 0,5 prosentin tuottotaso.

Nouseva korkotaso näkyy luonnollisesti myös toteutuneissa tuotoissa korkomarkkinoilla. Amerikkalaisia valtionlainoja, yrityslainoja ja kuntatodistuksia sisältävä indeksi, ”The Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index”, on laskenut vuoden alusta 10 prosenttia.

Tällä hetkellä sijoittajat odottavat koronnostoja lähikuukausina. Inflaatio on edelleen korkea ja työmarkkinoiden tilanne on vahva. Kuluttajahintojen nousu on Yhdysvalloissa nopeinta vuosikymmeniin. Maaliskuun tilaston mukaan vuotuinen inflaatio oli 8,5 prosenttia.

Wells Fargon seniorimakrostrategi Zachary Griffiths kommentoi Wall Street Journalille, että sijoittajille ei ole luvassa helpotusta ennen kuin inflaatiopaineet hellittävät.

Inflaatiota on kiihdyttänyt erityisesti tarjontapuolen haasteet. Ne eivät välttämättä helpota vielä lähiaikoina, koska Kiinassa on paikallisia koronasulkuja. Myös Ukrainan sodalla on vaikutusta inflaatioon. Monien hyödykkeiden kuten raaka-aineiden ja energiatuotteiden hinta on kallistunut sodan vuoksi.

Koronnostotahti on edelleen epävarma – Inflaatio ja talouskehitys määrää tahdin

Markkinoilla on paljon epävarmuutta inflaatiokehityksen ja rahapolitiikan osalta. Inflaatio-odotukset eivät ole painuneet, vaikka Fed on viestinyt kiristävänsä rahapolitiikkaa. Yksi syy siihen saattaa olla, että koronnostot eivät pure tarjontapuolen ongelmista johtuvaan inflaation yhtä hyvin kuin vahvan kysynnän aiheuttamaan kuluttajahintojen nousuun.

Toisaalta koronnostot kyllä auttavat kysynnän ja tarjonnan epätasoon ja sitä kautta madaltavat inflaatiokehitystä. Lisäksi ne hillitsevät niiden inflaatiokorin komponenttien hintakehitystä, joiden kallistuminen ei ole johtunut niin voimakkaasti tarjontahaasteista. Niistä keskeisin on asumiseen liittyvät kustannukset.

Maaliskuussa Fed nosti ohjauskorkoa 25 korkopistettä. Seuraava korkopäätös saadaan huomenna keskiviikkona klo 21.00 Suomen aikaan. Markkinoilla arvioidaan, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoa 50 korkopistettä. Fed saattaa myös aloittaa arvopaperien osto-ohjelman supistamisen. Keskuspankin tase on nyt noin 9 biljoonaa dollaria.

Futuurimarkkina hinnoittelee Fedin nostavan ohjauskorkoa yli kolmeen prosenttiin ensi vuonna. Mikäli futuurimarkkinoiden hinnoittelemat koronnostot toteutuvat, sijoittajilla on edessään kuoppainen tie. Käytännössä odotettavissa on heikompia tuottoja osakemarkkinoilla verrattuna viime vuosiin.

Toisaalta koronnostot ovat edelleen epävarmoja. Jos kuluttajahintojen nousu heikkenee loppuvuotta kohti, niin koronnostotahti todennäköisesti hidastuu. Se avaisi ostopaikkoja osakesijoittajille.

Moni pelkää taantumaa vuodelle 2023. Se ei kuitenkaan olisi yksiselitteisen huono asia osakkeille. Jos sitä ennen korot nousisivat ja inflaatiopaineet hellittäisivät, keskuspankin olisi helppo elvyttää taantumassa laskemalla korkoja.

Kaiken kaikkiaan tulevien tuottojen näkökulmasta on hyvä asia, että Fed nostaa korot ”terveellisemmälle tasolle”. Myöhemmin korkoja voidaan taas laskea, jos muutokset taloussyklissä sitä vaativat.