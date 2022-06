Tarjoaako ryminällä kasvava AirBnB nyt sijoittajalle hyvän ostotilaisuuden?

Loma-asuntopalvelu AirBnB:n osake on nyt houkuttelevan hintainen osake, arvioi amerikkalainen sijoitussivusto.

Osakemarkkinat ovat tulleet roimasti alas viime kuukausina. Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi n laskenut kuudessa kuukaudessa yli 21 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq puolestaan lähes 30 prosenttia.

Kurssilaskua selittävät ennen kaikkea makrotalouden huolet. Pitkittyvä Ukrainan sota, siitä johtuvat pakotteet, kiihtyvä inflaatio, kiristyvä rahapolitiikka ja stagflaation pelko jäytävät nyt sijoittajien mieliä.

Kurssilaskussa on saattanut kuitenkin tulla alas myös sellaiset yhtiöt, joiden kasvunäkymät ovat edelleen erinomaiset. Tällaisten yhtiöiden pitkän aikavälin kasvutarinaan luottava sijoittaja saattaa nähdä nyt hyvän paikan ostaa tai tankata lisää näiden yhtiöiden osakkeita.

Amerikkalainen sijoitussivusto Motley Fool listaa kolme innovatiivista kasvuyhtiötä, jotka saattavat olla nyt houkuttelevasti hinnoiteltu.

Nämä kolme yhtiötä ovat amerikkalaiset Block, AirBnB ja Intuitive Surgical.

Block on entiseltä nimeltään Square ja se on rahoituspalveluja ja digitaalisia maksuja tarjoava yritys, jonka kotipaikka on San Franciscossa, Kaliforniassa. Yrityksen perustivat Twitterin perustaja Jack Dorsey ja Jim McKelvey vuonna 2009, ja se lanseerasi ensimmäisen alustansa vuonna 2010.

AirBnB on vuonna 2008 perustettu yritys, jonka nettialustan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa huoneiston tai vastaavan tilan vuokrattavaksi. Asunnot ovat yksityisten ihmisten tai sijoittajien omistuksessa ja Airbnb perii niiden välittämisestä 10–13 prosenttia vuokrasta.

Intuitive Surgical kehittää, valmistaa ja markkinoi kirurgisia robottituotteita, jotka on suunniteltu parantamaan potilaiden kliinisiä tuloksia mini-invasiivisen leikkauksen avulla, erityisesti yhtiön kehittämällä da Vinci Surgical -järjestelmän avulla. Invasiivinen leikkaus tarkoittaa elimistön sisälle ulottuvaa toimenpidettä tai tutkimusta. Mini-invasiivinen leikkaus on yleisnimitys leikkausmenetelmille, joissa tehdään vain hyvin pieni leikkaushaava tai ei lainkaan haavaa.

AirBnB:n konsepti on näyttänyt toimivuutensa

Näistä yhtiöistä suomalaisille kenties tutuin on AirBnB.

Motley Fool -sivuston mukaan AirBnB on ”toimialan disruptoija”, josta on tullut varteenotettava vaihtoehto hotellimajoitukselle.

Airbnb:n kautta on helppo vuokrata edullisia loma-asuntoja. Se on mullistanut matkailubisneksen tarjoamalla maailmanlaajuisen yhteisön, jossa tavalliset ihmiset voivat tarjota asuntojaan loma-asunnoiksi.

Majoituskohteiden kirjo on laaja; kerrostaloasuntoja, hulppeita villoja, puutaloja tai pieniä B&B-paikkoja. Majoituspalvelu perustuu ihmisten väliseen luottamukseen, majoituskohteiden ja matkustajien rehellisiin arvosteluihin.

Airbnb-markkinapaikka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa huoneistoista ja asunnoista, joiden kustannukset ovat usein hotelleja halvempia ja ne tarjoavat enemmän yksityisyyttä verrattuna hotelleihin suurkaupungeissa tai niiden lähellä.

Palvelun suosi on kasvanut nopeasti. Koko vuonna 2016 koko alustan kautta varattiin yhteensä 52 miljoonaa yöpymistä, mutta pelkästään vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä Airbnb kaksinkertaisti tämän luvun yli 102 miljoonaan yöpymiseen.

Motley Fool -sivuston mukaan kiinnostavin tieto AirBnB:n palvelussa on se, että palvelun kautta varattujen pitempiaikaisten yöpymisten määrä on sen nopeimmin kasvava kategoria. Pitkäaikainen yöpyminen tarkoittaa palvelussa vähintään 28 päivän yöpymistä.

Lisäksi yritys haluaa suuremman osan valtavasta kahdeksan biljoonan dollarin matkailualan markkinasta. Airbnb:n ”elämykset” -segmentti tekee yhteistyötä paikallisten asiantuntijoiden kanssa houkutellakseen matkailijoita seikkailuihin, ja se todennäköisesti on vain pieni osa kumppanuusmallin tuomista mahdollisuuksista, sijoitussivusto arvioi.

Odotuksissa positiivinen tulos vuonna 2022

Yhtiön myynnin kasvu on häikäisevää. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa AirBnB:n liikevaihto kasvoi 70 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta 1,5 miljardiin dollariin. Liikevaihto ylitti myös pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon 80 prosentilla.

Osakekohtainen tulos oli kuitenkin edelleen tappiollinen 0,03 dollaria. Analyytikot olivat kuitenkin odottaneet huomattavasti suurempaa, 0,29 dollarin tappiota.

Viime vuonna yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,57 dollaria tappiollinen. Tälle vuodelle analyytikoiden konsensusodotus on positiivinen 1,9 dollarin osakekohtainen tulos ja ensi vuodelle jo 2,4 dollarin tulos.

Huolimatta vahvasta kasvusta AirBnB:n osake on laskenut yleisen osakkeiden laskutrendin mukana. Osakkeen arvosta on sulanut kuudessa kuukaudessa 36 prosenttia.

Analyytikot näkevätkin osakkeessa vahvaa nousupotentiaalia. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta AirBnB:n osakkeelle on 181 dollaria, kun viimeisin kurssinoteeraus on 99 dollaria.