Alkuvuoden merkittävimmät tapahtumat kryptomarkkinoilla

Bitcoin-viikkokirje jää heinäkuun ajaksi kesätauolle. Vuoden puolivälin kunniaksi muutama nosto alkuvuoden tapahtumista.

1. Terra Lunan romahtamisen aiheuttama kaaos kryptomarkkinoilla. Luna-poletin ja Terra USD -vakaavaluutan tuhoutuminen aiheutti ketjureaktion kryptolainoja antavien palveluiden keskuudessa. Pakkomyynnit ja likviditeetti ongelmat ovat jatkuneet kryptomarkkinoilla jo viikkokausia.

2. Keski-Afrikan tasavalta nosti bitcoinin toisena valtiona laillisen maksuvälineen asemaan. Laillisena maksuvälineenä bitcoinin on tarkoitus vähentää Keski-Afrikan frangin asemaa, joka on kolonialismin jäänne ja vahvasti Ranskan vaikutusvallan alainen valuutta. Tasavaltaan on nyt suunnitteilla myös Bitcoiniin keskittynyt erikoistalousalue. Euroopassa matematiikan tohtorin tutkinnon opiskellut presidentti Touadéra on aktivoinut myös Twitterissä Bitcoin-myönteisillä postauksilla.

3. Miljoonat ihmiset havahtuivat helmikuussa siihen, ettei perinteiset pankki- ja maksujärjestelmät toimi hädän hetkellä. Ukrainan pankkijärjestelmä sulkeutui Venäjän armeijan hyökkäykseen. Ukrainan valtio onnistui keräämään yli 50 miljoonan dollarin edestä bitcoin-lahjoituksia. Lahjoitetut varat on tarkoitus käyttää Venäjältä suojautumiseen sekä sodan tuhojen korjaamiseen. Bitcoin on helmikuusta asti toiminut elintärkeänä pääomana osalle ukrainalaisista pakolaisista.

Yhteenvetona: Bitcoinin ympärillä tapahtuu jatkuvasti taloudellisesti ja poliittisesti huomion arvoisia asioita. Ennen kaikkea Bitcoin yleistyy hämmästyttävän nopeaa vauhtia ympäri maailman. Lisäksi erityisen positiivista on, miten Bitcoinin laskentateho on miltein kaikkien aikojen huipussa sekä Bitcoinin salamaverkon kapasiteetti on kaikkien aikojen huipussaan. Bitcoinin hinta vaihtelee, koska sitä omistavien ihmisten tarpeet ja odotukset vaihtelevat. Bitcoin järjestelmänä on vakaa, ennustettava ja pysäyttämätön.

Viikon muita tapahtumia

Kolumbian vastavalittu presidentti kannattaa Bitcoinia.

Ensimmäinen bitcoinia shorttaava futuuri-ETF julkaistiin Yhdysvalloissa.

Iso-Britannia ei enää lisää yksityisiin lompakkoihin kohdistuvaa valvontaa.

Ylellisten kiinteistöjen välittäjänä tunnettu Vietnam Homes hyväksyy bitcoinin maksuvälineenä.

Luksus-kellomerkki Hublot hyväksyy nyt bitcoinin maksuvälineenä.

AirBnB varaukset El Salvadorissa ovat lisääntyneet 280 % Bitcoin-lain aikana.

Yli 13 000 uutta lompakkoa ylitti viime viikolla yhden bitcoinin rajan.

Bitcoinien määrä pörsseissä on alhaisin sitten vuoden 2018.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

”Useimpien maailman merkittävien valuuttojen arvo oli sidottu Yhdysvaltojen dollariin, joka puolestaan oli taattu kultakannalla. Kunnes elokuun 15. päivä vuonna 1971 Yhdysvallat yksipuolisesti päätti lopettaa Yhdysvaltojen dollarin vaihdannan kultaan päättäen Bretton Woods -järjestelmän. Muut valtiot seurasivat Yhdysvaltojen esimerkkiä, jonka seurauksena rahaa ei enää taattu kullalla, vaan luottamuksella päätöksentekijöihin. Fiat-valuuttojen aikakausi oli alkanut.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

