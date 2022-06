Viikon puheenaihe: Bitcoinin hinta romahti

Bitcoin ja kryptomarkkinoilla on ollut viime viikkoina merkittävää turbulenssia.

Terra Lunan romahtaminen on aiheuttanut pakkomyyntejä niin yksityissijoittajien kuin instituutioiden osalta. Jälleen kerran viputuotteilla pelaavat ovat polttaneet näppinsä.

Bitcoinin suuren pudotuksen ensimmäinen puolisko vaikutti olevan suurelta osin riippuvaista osakemarkkinoista ja FEDin päätöksistä nostaa korkoja.

Bitcoinilla ja kryptoilla on viime aikoina ollut vahva korrelaatio osakkeiden, erityisesti teknologiaosakkeiden kanssa. Viime viikon maanantaista lähtien jatkunut rajumpi pudotus on pitkälti vivutettujen positioiden pakkomyynneistä johtuvaa laskua.

Kryptovaluuttojen korko- ja lainauspalvelu Celsius estänyt asiakkaita jo viikon verran kotiuttamasta varoja pois alustalta. Celsiuksen uskotaan sijoittaneen merkittäviä summia asiakkaiden varoja erilaisiin DeFi -korkopalveluihin mukaan lukien romahtaneeseen Terra Lunaan. Nyt Celsius hakee neuvonantoa tilanteeseen jättipankki Citigroupilta.

Luottamus Celsiukseen palveluntarjoajaan on kuitenkin lopullisesti menetetty ja vihaiset asiakkaat ovat jo ehtineet haastaa Celsiuksen oikeuteen.

Hong Kongilainen kryptolainaaja Babel Finance on keskeyttänyt asiakkaiden kotiutukset. Vuoden 2021 lopussa Babel Financen varojen saldo oli jo yli kolme miljardia dollaria.

Torstaina kilpaileva laina-alusta Finblox teki samanlaisen päätöksen rajoittamalla kotiutukset 1 500 dollariin kuukaudessa. Finbloxin kriisi johtuu sen yhteyksistä kryptohedhe-rahasto Three Arrows Capitaliin. Yli 106 miljardin dollarin edestä varoja hallitseva Three Arrows Capital on joutunut maksukyvyttömyysspekulaatioiden keskipisteeseen, ja useat johtavat pörssit ovat selvittäneet rahaston positioita.

Pakkomyyntiaallosta johtuen bitcoinilla käytiin viime viikonlopun aikana moninkertaisesti kauppaa normaaliin viikonloppuun nähden.



Pakkomyyntien ja kurssilaskun osalta voidaan nostaa kolme oppia:

1. Älä käytä vipua kryptomarkkinoilla.

2. Kun toisen on pakko myydä, voi sun olla hyvä paikka ostaa.

3. Ei sun avaimet, ei sun kolikot.

Viikon muita tapahtumia

Yksi Japanin suurimmista kiinteistöyhtiöistä, Open House, sponsoroi Bitcoin Lightning Network -tutkimusta.

Brasilian kongressiedustaja esitteli lakiehdotuksen bitcoinin ja kryptojen tunnustamisesta maksuvälineiksi.

Kazakstan antaa bitcoin-pörssien toimia laillisesti erityistalousalueella.

Etelä-Koreassa valmistellaan useita Bitcoiniin ja kryptovaluuttoihin liittyviä lakiehdotuksia kansalliskokoukseen.

Espanjalainen lentoyhtiö Vueling aikoo hyväksyä bitcoinin maksuvälineenä ensi vuodesta lähtien.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

Onko bitcoinin omistaminen uhkapeliä?

Omistaminen ei ole uhkapeliä mikäli kaksi seuraavaa ehtoa täyttyvät:

1) Tuotto-odotus omistukselle on myönteinen otettuun riskiin nähden

2) Kassa kestää myös riskin toteutumisen

Bitcoin on toiminut yli kymmenen vuoden ajan kuten sen on pitänytkin. Sitä voidaan pitää siis hyvin luotettavana teknologiana. Bitcoinin hintaa määritellään markkinoilla useimmiten fiatvaluuttoja vastaan, joita vastaan sen arvo on kasvanut hyvin merkittävästi.

Bitcoin on toiminut riittävän pitkään, jotta sitä voi pitää luotettavana teknologiana. Myös sen yli 1 biljoonan dollarin markkina-arvo osoittaa siihen kohdistettua luottamusta. Bitcoin on edelleen merkittävästi kasvava ja kehittyvä omaisuusluokka, jonka hinta on muihin arvon säilyttämisen sekä vaihdannan välineisiin verrattuna volatiili eli vaihteleva.

Yleisesti ottaen bitcoinien omistaminen lyhyellä aikavälillä nopeaa arvonnousua tavoitellen on uhkapeliä, kun taas bitcoinien omistaminen pitkällä aikavälillä on vakuutus fiatvaluuttajärjestelmän heikentymisen varalta.

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

