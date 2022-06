Caverion vauhdittaa siirtymistään sähköisiin huoltoautoihin – tavoitteena yli 2 000 sähköistä huoltoautoa vuoteen 2025 mennessä

Uusissa Caverionin huoltoautotilauksissa kaupunkeihin täyssähköautot ovat ensisijainen valinta.

Kiinteistöteknisiä ja teollisuuden palveluja tarjoavan Caverionin uusissa huoltoautotilauksissa kaupunkeihin täyssähköautot ovat ensisijainen valinta. Näin Caverion pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeään.

”Meillä on noin 4 500 huoltoautoa. Arviomme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä puolet niistä on sähköisiä ja loputkin vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Kari Sundbäck, Caverionin palveluista, ratkaisuista, digitaalisuudesta ja strategiasta vastaava johtaja.

Sundbäckin mukaan Norjassa ja Ruotsissa yhtiöllä on jo myönteisiä kokemuksia sähköisten huoltoautojen laajemmasta käytöstä. Hänen mukaansa on tärkeintä siirtyä dieselistä sähköautoihin niin nopeasti kuin vain markkina mahdollistaa.

Myös Pohjoismaissa käytössä olevat noin 650 henkilöautoa korvataan uusien tilausten myötä ensi sijassa sähköautoilla.

Caverion on Science Based Targets -aloitteen (SBTi) jäsen. Se tarkoittaa, että yhtiö on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita, kuten Pariisin ilmastosopimus ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen edellyttää.

Koska Caverionin hiilijalanjäljestä suurin osa tulee tällä hetkellä huoltoautoista, on autojen sähköistäminen yhtiölle tärkeä askel päästöjen vähentämiseksi merkittävästi.

”Nämä suunnitelmat ovat sopusoinnussa Caverionin uuden Kestävä kasvu -strategian ja tavoitteemme kanssa. Mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäästi ja kestävästi rakennetuissa ympäristöissä. Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme digitaalisilla ja älykkäillä ratkaisuilla, mutta aina kun tarvitaan käyntiä paikan päällä, on hienoa, että voimme tehdä sen tulevaisuudessa pienemmillä päästöillä,” Sundbäck kertoo.

Caverionin kestävän kehityksen tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta siten, että yhtiön positiivinen hiilikädenjälki on 10 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälki (Scope 1-2) vuoteen 2030