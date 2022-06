Elinkeinoelämän luottamus jatkaa luisuaan – kesäkuu jo neljäs laskukuukausi

Suomen elinkeinoelämän luottamus laskee nyt selvästi eri tavalla kuin koronakriisissä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) teettämä teollisuusyritysten luottamusindikaattori laski kesäkuussa hieman. Saldolukema oli +10, kun edelliskuun lukema oli +13. Luottamusindikaattori on kuitenkin yhä pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Indikaattorin mukaan tuotannon ennakoidaan jatkavan kasvuaan lähikuukausien aikana. Tilauskanta oheni hieman edelliskuusta, mutta on yhä selvästi yli normaalina pidetyn tason. Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat kesäkuussa edelliskuun tasolta.

Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 86 prosentilla vastaajista.

Suomen teollisuuden luottamus oli toukokuussa tehdyn mittauksen mukaan hieman EU-maiden keskiarvoa korkeammalla.

”Kesäkuu oli neljäs perättäinen laskukuukausi elinkeinoelämän luottamuksessa. Luottamuksen lasku tapahtuu nyt hyvin eri tavalla kuin koronassa, jolloin palvelut rysähtivät kerralla alas. Nyt edetään perinteisempään tapaan rauhallisemmin ja vastaavasti rakentaminen edellä”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Rakennusyritysten luottamus jatkoi laskuaan kesäkuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -18 pistettä, mikä on kolme pistettä vähemmän kuin toukokuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi kesäkuussa aavistuksen. Saldolukema oli +11 pistettä, joka on kaksi pistettä enemmän kuin toukokuussa. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus laski kesäkuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli -3, joka on kolme pistettä vähemmän kuin toukokuussa. Luottamusindikaattori on nyt alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on -1.

”Kun näköpiirissä on talouden heikentyminen ja riskit heikommalle kehitykselle ovat ilmeisiä, on mielenkiintoista nähdä, millaisessa tunnelmassa lomakauden jälkeen lähdetään kohti loppuvuotta. Vaikka alkuvuosi oli toimintaympäristön ennakoitavuuden kannalta vaikea, on loppuvuodesta voimakas kustannusten nousu konkretisoitumassa entisestään. Kuinka tässä yritykset ja yrittäjät pärjäävät on iso kysymys koko Suomen taloudelle”, Pakarinen arvioi.