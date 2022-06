Ennätyspitkä pulkkamäki

Bitcoinin hinta on laskussa yhdeksättä viikkoa perätysten. Tämä on koko bitcoinin hintahistorian pisin perätyisten laskuviikkojen putki.

Yhdeksän viikon jälkeen bitcoinin hinta on laskenut 44 000 eurosta jo 27 000 euroon. Kalleimmillaan bitcoin oli melkein 60 000 euroa viime vuoden marraskuussa. Hinta on siis 55 prosenttia edullisempi kuin huipulla.

Bitcoinin hinta on laskenut 22 prosenttia toukokuussa. Laskumarkkina ennätyshinnoista on jo kaikkien aikojen neljänneksi pisin 200 päivää. Bitcoinin hinta on ollut kevään aikana vahvassa korreleaatiossa osakeindeksi Nasdaqin kanssa molempien alentuessa.

Osakemarkkinoiden lisäksi myös joukkovelkakirjamarkkina on menettänyt merkittävästi arvoa korkojen noustessa. Omaisuuseristä parhaiten ovat performoineet hyödykkeet, kuten kulta joko on kallistunut yhden prosentin euroon nähden vuoden alusta. Sekin on tosin pieni ilo euron ostovoiman heikentyessä yli seitsemän prosentin vuosivauhtia.

Useiden sijoittajakyselyiden perusteella markkinan odotukset ovat pessimistisempiä kuin aikoihin. Tällä hetkellä sijoittajat seuraavat herkästi keskuspankkien koronnostoja sekä määrälliseen elvyttämiseen ja tiukentamiseen liittyviä lausontoja. Huvittavaa, miten muutaman ihmisen sanomiset heiluttavat koko maailman pääomamarkkinoita. Keskuspankkiireiden sanomisten lisäksi markkinoita myllertävät korkea inflaatio ja taantuman pelko.

Pitkäjänteisen sijoittajan näkökulmasta tilanne on mielenkiintoinen, koska tunnetusti varallisuutta tehdään eniten silloin, kun hinnat ovat halvimmillaan. Milloin sitten laskumarkkina kääntyy nousumarkkinaksi? Sitä ei kukaan voi varmaksi sanoa, mikäli kuitenkin hintakurssin uskoo kääntyvän on alennus nyt huomattava.

Viikon muita tapahtumia

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n johtaja Gary Gensler tunnistaa bitcoinin CFTC:n valvonnanalaiseksi hyödykkeeksi. Kryptovaluuttojen tilanne laillisen aseman osalta on vielä auki.

Yhdysvaltain senaattori Cynthia Lummis esittelee uuden Bitcoin-politiikan viitekehitykset 7. kesäkuuta.

Venäjä harkitsee bitcoinille ja kryptovaluutoille laillisen aseman myöntämistä kansainvälisissä maksuissa.

Brasilialainen kiinteistöjätti Gafisa, hyväksyy nyt bitcoin maksuvälineenä. Toimitusjohtaja kommentoi: Bitcoin on kaikista taatuin valuutta.

Japanin toiseksi suurin pankki Sumitomo alkaa tarjoamaan bitcoin- ja kryptopalveluita suurille asiakkaille.

Portugalissa hyvlättiin ehdotus bitcoinin ja kryptojen verovapauden poistamisesta.

Keski-Afrikan tasavalta ryhtyy rakentamaan bitcoin-ekosysteemia.

Suomen Helsingissä Tauko Baari & BJJ-akatemia AOGG vastaanottavat maksuja bitcoinin salamaverkkoa hyödyntäen.

Jättipankki JPMorgan suosii bitcoinia ja kryptoja vaihtoehtoisista omaisuuseräluokista.

Guggenheimin sijoitusjohtaja uskoo Bitcoinin selviävän, ja kommentoi suurimman osan kryptoista olevan roskaa.

Luksusbrändi Balenciaga hyväksyy bitcoin-maksut valituissa myymälöissä.

Lainaus Avain Vapauteen -kirjasta

”Rahajärjestelmä sisältää 21 miljoonaa bitcoinia, joista alkuvuodesta 2021 noin 18,6 miljoonaa on käytettävissä, ja loput vapautetaan kiertoon tiedossa olevalla tahdilla. Kaikki 21 miljoonaa bitcoinia ovat kierrossa noin vuonna 2140. Tämän jälkeen uusia bitcoineja ei enää tule kiertoon. Bitcoineja voi hankkia itselleen vain toiselta käyttäjältä tai louhimalla. Yksi bitcoin jakaantuu 100 miljoonaan pienempään yksikköön, eli 8 desimaaliin. Pienin yksikkö on nimeltään satoshi. Vuonna 2021 maapallon 7,9 miljardia asukasta kohti on kierrossa noin 0.00236000 bitcoinia eli 236 000 satoshia. Yksikkö mBTC on puolestaan 0.001 bitcoinia eli 1/1000 bitcoinia.”

Toni Heiskanen & Janne Piiroinen

