Pankin ennuste: Dollari vahvistuu edelleen

Euro/dollari -valuuttakurssi saavuttaa pariteetin tämän vuoden loppuun mennessä, ennustaa Handelsbanken.

Dollari on turvasatamavaluutta. Stagflaatiopelkojen, inflaation ja Ukrainan sodan vuoksi dollari on vahvistunut euroon nähden vuodessa 12,5 prosenttia. Euro on valahtanut 1,05 dollariin, kun vielä toukokuussa 2021 vaihtosuhde oli yli 1,2 dollaria.

Handelsbanken kertoo uusimmassa markkinakatsauksessaan odottavansa Euroopan keskuspankin nostavan talletuskoron 1,0 prosenttiin ensi vuoden ensimmäiseen neljännekseen mennessä. EKP:n ohjeistuksesta poiketen pankki koronnostojen kuitenkin jäävän tähän. Sen sijaan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pankki odottaa nostavan ohjauskorkonsa 3,625 prosenttiin ensi vuoden alkuun mennessä, mutta aloittavan koronlaskut jo vuoden 2023 loppupuolella.

Handelsbankenin tekemillä korkoennustemuutoksilla on vaikutuksia myös pankin valuuttakurssiennusteisiin. Syynä on USA:n kovempi halu nostaa korkoja. Kasvava korkoero USA:n ja euroalueen välillä luo paineita dollarin vahvistumiseen.

”Fed on koronnostoissaan suhteellisesti vieläkin aggressiivisempi EKP:hen nähden, joten odotamme dollarin edelleen jatkavan viimeaikaista vahvistumistaan euroon nähden”, pankki toteaa.

Handelsbanken arvioi EUR/USD -valuuttakurssin saavuttavan pariteetin eli arvon 1,0 vuoden loppuun mennessä.

”Dollari pysyy uuden ennusteemme mukaan varsin vahvana vuoden 2024 loppuun asti”, pankki uskoo.

Ruotsin kruunu on kärsinyt tänä vuonna markkinoiden riskiä kaihtavassa ympäristössä, ja kruunu on pysynyt siksi Handelsbankenin ennusteita heikompana. Pankki ei usko tilanteen juurikaan muuttuvan lähiaikoina.

”Odotamme Ruotsin kruunun pysyvän heikkona ensi vuoden alkupuolelle asti, ja sen jälkeen maltillisesti vahvistuvan euroon nähden vuoden 2024 loppuun mennessä.