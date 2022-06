Fedin Powell: ”Tehtävämme on pysäyttää siirtymä korkean inflaation aikakauteen.”

Powell priorisoi inflaation kitkemisen ennen talouskehitystä.

Yhdysvaltain keskuspankki on vaikeimman tehtävän edessä vuosikymmeniin. Sen tulisi saada inflaatio kuriin ilman syvää taantumaa. Tilanteen vaikeuden myöntää nyt myös keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell.

Powell kertoi keskiviikkona, että hän on huolestuneempi inflaatiosta kuin korkotason nousun aiheuttamasta talouskasvun hidastumisesta ja mahdollisesta taantumasta. Hän sanoi, että Fedillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta seurata sen normaalia menettelytapaa, joka tarkoittaa asteittaisia koronnostoja.

Powell arvioi myös, että on olemassa riski, että rahapolitiikan kiristyminen menee liian pitkälle. Powellin mukaan se on mahdollista, mutta suurempi riski olisi epäonnistua hintavakauden palauttamisessa.

Fedin koronnostotahti on nyt nopeinta sitten 1980-luvun. Keskuspankin näkökulmasta suuressa roolissa on inflaatio-odotusten hillitseminen. Sen osalta Fed on onnistunut kohtuullisesti. Markkinoilla hinnoitellaan edelleen korkean inflaation jäävän tilapäiseksi. Valtionlainojen perusteella laskettu inflaatio-odotus on seuraavalle viidelle vuodelle keskimäärin 2,13 prosenttia. Seuraavalle vuodelle se on 4,20 prosenttia. Inflaatio-odotukset ovat siis kohtuullisia, ainakin verrattuna viimeisimpään tilastojulkistukseen. Sen mukaan kuluttajahinnat nousivat USA:ssa toukokuussa 8,6 prosenttia vuodessa.

Fed on nostanut ohjauskorkoa kolme kertaa tänä vuonna. Nyt ohjauskorko on 1,50-1,75 prosenttia. Suurin yksittäinen koronnosto oli 75 korkopistettä kesäkuussa. Se oli eniten kerralla viimeiseen 28 vuoteen. Powell ja monet muut keskuspankkiirit ovat antaneet ymmärtää, että yhtä suuri koronnosto olisi edessä myös heinäkuun korkokokouksessa.

Sijoittajan näkökulmasta odottamattomalla inflaatiolla on merkitystä

Odottamaton korkea inflaatio on pahasta osakkeille ja joukkolainoille. Eniten kärsivät pitkän duraation eli korkean korkoriskin sijoituskohteet. Osakesijoituksista niitä ovat kalliisti arvostetut kasvuyhtiöt, jotka eivät maksa osinkoa. Korkoinstrumenteista korkean duraation tuotteita ovat juoksuajaltaan pitkät joukkolainat.

Edellisen kerran pitkittynyt korkean ja odottamattoman inflaation aikakausi nähtiin 1970-luvulla. Mikäli nyt nähtäisiin vastaava tilanne, niin sekä osakkeissa että joukkolainoissa olisi nykytasoilta edelleen rutkasti laskuvaraa.

Toisaalta taloutta ymmärtävän on helppo löytää myös argumentteja sen puolesta, että inflaatio rauhoittuu mahdollisesti jo syksyllä tai ensi talvena. Syy numero yksi on talouskasvu. Se on hidastumassa. USA:han ja Eurooppaan on tulossa todennäköisesti taantuma.

Taantuman aikana inflaatio yleensä tasoittuu, kun tuotteiden ja palveluiden kysyntä heikkenee. Myös palkkainflaatio yleensä rauhoittuu, kun työllisyystilanne huononee. Lisäksi viimeaikojen raaka-aineiden hintojen lasku antaa toivoa, että inflaation huippu saattaa olla nyt käsillä tai jo takana. Ennustaminen on kuitenkin erittäin vaikea tehtävä. Raaka-aineiden hinnat voivat yhtä hyvin kääntyä takaisin nousuun.

Kysyntä on kuitenkin vain kolikon kääntöpuoli hinnanmuodostuksessa. Toinen puoli on tarjonta. Tämä hetken korkea inflaatio johtuu paljolti nimenomaan supistuneesta tarjonnasta. Sen vuoksi on vaikea arvioida, että minkä verran hintojen nousu tasaantuisi kysynnän heikentymisen kautta.

Toisaalta toinen tärkeä kysymys on, että kuinka kauan tarjonnan normalisoituminen kestää pandemiaa edeltävälle tasolle. Kiinassa nähtiin keväällä myös lisää koronasulkuja. Pandemia ei siis vielä ole varmaksi edes selätetty.

Miten sijoittaja voi asemoitua nykytilanteessa?

Odottamaton inflaatio on siis tällä hetkellä sijoittajan peikko numero yksi. Inflaatioriskin pienentämiseksi kannattaa salkkuun yleensä harkita vahvan kassavirran yhtiöitä, joiden arvostustaso on matala ja osinkotuotto on korkea. Lisäksi suoraan inflaatiosta hyötyvät yhtiöt ovat luonnollisesti loistava inflaatiosuoja. Niistä esimerkkeinä ovat energiayhtiöt.

Korkoinstrumentteja kannattaa yleensä välttää tai ainakin alipainottaa, kunnes toteutunut inflaatio on lähempänä inflaatio-odotuksia, eikä enää yhtä paljon niiden yläpuolella.

Korkoinstrumenteista parhaiten salkkuun sopivat lyhyen duraation instrumentit eli käytännössä juoksuajaltaan lyhyet joukkolainat.

Toisaalta joukkolainoissa voi tilanne muuttua nopeasti esimerkiksi taantumassa. Sen vuoksi yhtäkkiä saatettaisiin olla tilanteessa, jossa inflaatio tasaantuisi ja koronnostot loppuisivat. Silloin joukkolainat tarjoaisivat jälleen kilpailukykyisiä tuottoja.