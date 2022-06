Franchise – menestyvä yrittäjä vai alipalkattu moniosaaja?

Oletko aina haaveillut yrittäjyydestä? Onko haaveen takana halu valita asiakkaat vai työskentelyolosuhteet vai jotain muuta? Franchiseyrittäjyys voi parhaimmillaan antaa mielekkyyden ja merkityksellisyyden, mutta pahimmillaan viedä valon elämästä ja uskon työntekoon.

Franchise on taustaltaan amerikkalainen tapa harjoittaa yrittäjyyttä. Franchiseketjuihin hakeudutaan ja mukaan pääsy on parhaimmillaan enemmän kuin lottovoitto.

Franchiseyrittäjä saa toimivat puitteet menestykseen rahaa ja työpanosta vastaan. Vastineeksi franchiseantaja lupaa todellisen ja koetellun mahdollisuuden sekä kattavan tuen toiminnalle.

Suomalainen franchiseyrittäjä on usein oman ammattinsa monipuolinen osaaja. Myös monet ydinosaamisen ulkopuoliset tehtävät hoituvat hyvin. Sormi ei mene suuhun vaikeissakaan paikoissa ja aina voi ketjulta kysyä apua.

Usein suomalainen franchiseyrittäjä on monipuolisuudestaan ja osaamisestaan huolimatta tilanteessa, jossa taloudellinen menestys ei vastaa franchiseketjun lupauksia. Monella yrittäjällä on yllätys, että ei edes ammatin työntekijöiden keskiansioille pääse.

Franchiseyrittäjyyteen kuuluu myös pääsymaksu ja kuukausittaiset päämiehelle maksettavat franchisemaksut. Vastineeksi franchiseyrittäjä saa hallinnon tukitoimia, markkinointia, neuvontaa, rahoitusta jne.

Mikään maailmassa ei voi luvata, että franchiseyrittäjyys olisi avain onneen ja ammatilliseen menestykseen suomessa tai amerikassa tai missään muuallakaan, sillä aina on olemassa riski epäonnistua. Hyvään franchiseketjuun on suunniteltu malli yrittäjästä riippumattomien epäonnistumisten varalle. Epäonnistunut yrittäjä saa tukea ja selviää odottamattomista tilanteista, kuten huonosta markkinapaikasta johtuvista ongelmista. Kuitenkin myös franchiseyrittäjällä on yrittäjän oma riski kannettavana.

Franchiseyrittäjän tulee olla itsenäinen yrittäjä. Mikäli franchiseketju lupaa maksaa sinulle palkkaa, kyse ei ole todellisesta yrittäjyydestä. Tai mikäli franchiseketju estää sinua käyttämästä yrityksesi pankkitiliä, kyse ei ole todellisesta yrittäjyydestä. Myös määrällisesti suhteettoman suuret pakko-ostot ketjun kautta voivat olla kyseenalaista toimintaa franchiseketjussa.

Suosittelen jokaiselle yrittäjyydestä haaveilevalle pohtimaan yhtenä vaihtoehtona franchiseyrittäjyyttä. Hyvässä ketjussa voit yrittäjänä keskittyä oman erityisosaamisesi tekemiseen ja sitä kautta ammatilliseen kehittymiseen.

Franchiseketjut antavat mielellään lisätietoja toiminnastaan. Muistathan että ketjut lisätietoa antaessaan myyvät omaa ideaansa sinulle.