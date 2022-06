Joko nyt kannattaa tankata halventuneita osakkeita? – Näin vastaa konkarisijoittaja

Analyytikoiden tulosennusteet ovat liian optimistisia, jos taloudet ajautuvat taantumaan.

USA:n S&P 500 -osakeindeksi on laskenut kuudessa kuukaudessa jo yli 18 prosenttia. Moni sijoittaja yrittää nyt punnita vaihtoehtoja. Ostoja puoltaa osakkeiden halventuminen ja arvostuskertoimien lasku, mutta vaakakupin toisella puolella ovat syvenevät huolet maailmantalouden näkymistä.

Pörssikurssit noudattavat pitkällä aikavälillä varsin hyvin yleistä talouden kehitystä, muistuttaa pitkän linjan varainhoitaja ja sijoittaja Hannu Angervuo sijoittajakirjeessään.

”Talouden kehityksen tärkeitä mittareita ovat mm. talouskasvu, teollisuuden ja palvelujen ennakoitu kysyntätilanne. Kuluttajan käsitykset talouden yleisestä kehityksestä ja omasta tilanteesta antavat suuntaa, miten kulutuskysyntä on kehittymässä”, Angervuo toteaa.

USA:n talouden ja pörssisijoittajien iso kysymys on, miten tavalliset kuluttajat jatkossa käyttäytyvät.

”Muutamia kuukausia sitten useimmat sijoittajat vannoivat kuluttajilla olevan paljon ylimääräistä rahaa, mitä he eivät pystyneet kuluttamaan normaalisti koronapandemian aikana. Markkinoilla puhuttiin muutamasta tuhannesta miljardista dollarista, mistä riittäisi virtaa kulutuksen ylläpitämiseen. USA:ssa kulutus on noin kaksikolmasosaa koko taloudesta. Nyt kuluttaja on vihainen ainakin bensiinin hinnan kaksinkertaistumisesta vajaan vuoden aikana”, Angervuo tuumaa.

Viime kuukausien aikana kuluttajaluottamus on Yhdysvalloissa laskenut voimakkaasti. Esimerkiksi laajasti seurattu Michiganin yliopiston kuluttajan luottamusindeksi kirjasi kaikkien aikojen pohjanoteerauksen.

Osakkeet ovat halventuneet

Osakkeiden arvostustasot ovat kuitenkin laskeneet roimasti USA:n markkinoilla. Angervuon mukaan nyt p/e-luku on vuoden 2022 analyytikoiden konsensusennusteilla laskettuna noin 16-17.

Ongelmaksi voi konkarisijoittajan mukaan kuitenkin muodostua analyytikoiden optimistiset tulosennusteet. Konsensuksen mukainen tulosten kasvu on tänä vuonna noin 10 prosenttia ja myös ensi vuonna noin yhdeksän prosenttia.

Angervuo muistuttaa, että analyytikoilla on ollut taipumus erehtyä talouden voimakkaissa käänteissä. Sijoittajan kannattaa olla skeptinen optimististen tulosennusteiden suhteen, jos taloutta uhkaa taantuma.

”Sijoittajien nyrkkisääntönä on ollut, että tulokset yleensä ovat laskeneet noin viidenneksen talouden ajauduttua taantumaan”, hän toteaa.

Ovatko osakkeet jo halpoja?

Kyllä ovat, jos analyytikoiden ennustama tuloskehitys vuosille 2022 – 2023 pitää kutinsa, Angervuo arvioi.

”Analyytikoiden ennusteille ei kuitenkaan saa takuuta. Jos elämme talouden suurta käännettä, voi sijoittaja kokea pettymyksiä.”

Ennen kokematon mörkö

Yksi uusi ennen kokematon tekijä on Angervuon mukaan myös markkinoiden likviditeettiriskin kasvu.

”USA:n keskuspankki on vuoden 2019 jälkeen pumpannut talouden elvyttämiseksi noin 5000 miljardia dollaria. Keskuspankin tase on noussut koronavuoden 2020 alusta noin 4000 miljardista dollarista nykyiseen noin 9000 miljardiin dollariin. Keskuspankki lopetti rahan pumppaamisen markkinoille vasta pari kuukautta sitten. Keskuspankki on ilmoittanut aikeistaan myydä lähinnä kiinteistövakuudellisia lainoja kuluvan vuoden aikana markkinoille yhteensä yli 800 miljardin dollarin arvosta.”

Angervuon mukaan tämän kokoista ”rahan puhaltimisen kääntämistä rahan pois imemiseksi markkinoilta” ei ole koskaan amerikkalainen sijoittaja kokenut.

Konkarisijoittajan mielestä suurin lasku amerikkalaisissa pörsseissä on kenties jo nähty, mutta varmaa se ei kuitenkaan ole.

”Osakkeiden ostoja kannattanee tehdä suhteellisen pitkälle aikavälille hajautettuna. Kenties jo tulevana syksynä näemme, onko taantuma tulossa lyhyenä ja lievänä, kuten nyt osa markkinoiden toimijoista arvelee. Ohessa vielä analyytikoiden suosituksia vahvimmista ostokohteista”, Angervuo kiteyttää.