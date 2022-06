Takuusäätiö: Hintojen ja korkojen nousu ajaa keskituloisiakin velkaantuneita ihmisiä ahdinkoon

Osa keskituloisistakin on joutumassa suuren velkataakan sekä kohoavien korkojen ja elinkustannusten vaaralliseen yhtälöön.

Kotitalouksilla on velkaa ennätyksellisen paljon suhteessa nettotuloihin. Vuoden 2021 lopussa sitä oli yli 133 prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Suuri velkarasitus, korkojen ja elinkustannusten nousu on huolestuttava yhtälö, varoittaa Takuusäätiö.

Elinkustannusten nousu aiheuttaa huolta koko Euroopassa. Takuusäätiön mukaan reagointi aiheeseen on kuitenkin muissa maissa voimakkaampaa kuin meillä. Suomessa esillä on ollut enimmäkseen pienituloisten selviytyminen. Hallitus on esittänyt sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräistä indeksikorotusta tälle vuodelle.

Hintojen ja korkojen nousu iskee pienituloisten lisäksi erityisen pahasti valmiiksi velkaantuneisiin ihmisiin, muistuttaa Takuusäätiö. Monella keskituloisella menee jo nyt iso osa tuloista velkojen lyhentämiseen.

Lisäksi osasta velallisia on kannettu huolta. Velkajärjestelyn maksuohjelmassa olevien ihmisten elämiseen varattavaa rahamäärää korotetaan heinäkuusta alkaen enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös ulosottovelallisten suojaosuuden korottamista on vaadittu.

”Nämä ovat hyviä asioita, mutta Takuusäätiön huolena on, että työssäkäyvät velkojaan hoitavat keskituloiset ihmiset uhkaavat jäädä väliinputoajaksi”, sanoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Takuusäätiö neuvoi viime vuonna yli 7 000 ihmistä, joilla oli velkaongelmia. Valtaosa neuvonnan asiakkaista on palkkatyössä. Vakuudetonta velkaa heillä on keskimäärin 30 000 euroa ja usein lisäksi asuntolainaa, autolainaa ja opintolainaa.

”Velalliselle, joka tienaa kuukaudessa 2 500 euroa netto, ei välttämättä jää elinkustannuksiin juuri toimeentulotuen perusosaa enempää rahaa, kun asumismenot ja velkojen lyhennykset on maksettu. Heillä on kovin vähän pelivaraa, jolla kohdata hintojen ja korkojen nousu”, kertoo Pantzar.

Takuusäätiön tavoittamat ihmiset koittavat selviytyä tuloihinsa nähden ylisuurista kuukausieristä välttääkseen maksuhäiriömerkinnän ja ulosoton. Heidän lisäkseen on huomattava joukko velallisia, jotka eivät vielä ole yhtä suurissa ongelmissa ja ilman kustannusten nousua he voisivat hyvinkin selvitä.

”Kaikki toimenpiteet, jotka tukevat ihmisten työssäkäyntiä ja velkojen lyhentämistä juuri nyt, ovat tarpeen. Esimerkiksi heinäkuun alussa tulee voimaan laki väliaikaisesta työmatkakuluvähennyksen korotuksesta, mutta sen hyöty siirtyy pitkälle ensi vuoteen”, huomauttaa Pantzar.