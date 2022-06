Kuva: Huhtamäki Oyj.

Elintarvikkeiden pakkausvalmistaja Huhtamäki laajentaa muotoonpuristettujen kuitupakkausten valmistuskapasiteettiaan Pohjois-Amerikassa osana sitoutumistaan kuitupohjaisten ratkaisujen edistämiseen.

Sadan miljoonan dollarin investointi tuotantolaitoksen laajentamiseen on jatkoa Huhtamäen 75-vuotiselle historialle Hammondissa, Indianassa.

Yhtiön suunnitelmissa on laajentaa muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantolaitostaan Hammondin kaupungissa Indianassa osana laajempaa investointiaan Fiber Solutions -tuotekategoriaansa. Tuotannon odotetaan alkavan laajennuksessa loppuvuodesta 2023.

Investoinnin myötä Huhtamäki voi palvella Pohjois-Amerikassa entistä paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaita laajalla valikoimalla kestäviä, täysin kierrätettäviä ja kompostoitavia kuitupohjaisia pakkausratkaisuja, jotka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä pohjoisamerikkalaisesta raaka-aineesta.

”Laajennus mahdollistaa uusien vastuullisten kuitupohjaisten tuotteiden, kuten kananmunapakkausten ja kuppipidikkeiden, valmistamisen. Tuotteet valmistetaan Huhtamäen kehittämillä huippumoderneilla koneilla ja investointi edistää myös tuotantomme tehokkuutta. Osaamisemme keskeisissä pakkausteknologioissa ja vastuullisessa valmistustoiminnassa antaa meille erittäin hyvät mahdollisuudet tukea innovatiivisilla ratkaisuillamme asiakkaitamme heidän vastuullisuusagendansa ja -tavoitteidensa saavuttamisessa”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Investoinnin arvo on lähes 100 miljoonaa dollaria. Tehdaslaajennus on kooltaan noin 23 000 neliömetriä ja se rakennetaan Huhtamäen nykyisen Hammondin tuotantolaitoksen viereen.

Huhtamäki on toiminut Hammondissa vuodesta 1948 ja sillä on kaupungissa tällä hetkellä noin 140 työntekijää. Uuden laajennuksen myötä yhtiö odottaa työllistävänsä 100 uutta työntekijää yksikössä, kun se on täysin toiminnassa.

”Meillä on 75-vuotinen historia Hammondin hienossa kaupungissa. Valmistuskapasiteettiamme kasvattava uusi investointi nojaa teknologiseen asiantuntemukseemme. Hyödynnämme myös muiden pohjoisamerikkalaisten yksiköidemme aikaisemmista laajennuksista saatuja oppeja sekä Huhtamäen globaalia osaamista muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistusteknologiasta”, kertoo Ann O’Hara, North America -liiketoimintasegmentin johtaja.

Huhtamäki työllistää Pohjois-Amerikassa tällä hetkellä noin 4 400 henkilöä 18 tuotantoyksikössä, joista 17 sijaitsee Yhdysvalloissa ja yksi Meksikossa. Yhtiö on Yhdysvalloissa johtava kuluttajatuotepakkausten, kertakäyttöastioiden ja -aterinten, kuppien, taittopakkausten, säiliöiden, kuljetustuotteiden, alustojen ja tarjoilutuotteiden valmistaja niin ruokapalvelualalla kuin vähittäismarkkinoillakin.

Aiemmin tänä vuonna Huhtamäki ilmoitti Saksan Alfissa sijaitsevan tuotantolaitoksensa olevan siirtymässä muovituotteiden valmistamisesta sileiden muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantoon vastatakseen muovittomien elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään.

Vuonna 2022 Alfin yksikkö suunnittelee korvaavansa yli 2 000 tonnia muovia kuidulla. Tällä modernilla, automatisoidulla tuotantoyksiköllä on tulevaisuudessa valmius valmistaa vuosittain jopa 3,5 miljardia kuitutuotetta. Alfin yksikkö tulee olemaan tuotantokapasiteetiltaan ensimmäinen näin suuren mittakaavan tehdas Euroopassa.

Huhtamäen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 31 prosenttia vertailukaudesta 1 050 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 19 prosenttia. Oikaistu liikevoitto oli 98 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 77 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé kertoi tulosraportin yhteydessä, että Huhtamäen kasvua tukivat sekä

parantunut hinnoittelu että kasvaneet myyntimäärät.

”Olemme edelleen pystyneet lieventämään kustannusinflaation vaikutuksia, jotka näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, mukaan lukien raaka-aineet, rahtikustannukset, energia ja palkat. Myyntimäärien kasvu, toiminnan tehostuminen ja inflaation hillitseminen vaikuttivat positiivisesti

kannattavuuteen ja oikaistu liikevoitto kasvoi 27 %, eli lähes liikevaihdon mukaisesti. Vaikka olemme toistaiseksi onnistuneet hallitsemaan inflaation vaikutuksia, aiheuttaa se edelleen haasteita liiketoiminnalle”, Héaulmé kertoi.

Huhtamäki odottaa liiketoimintaedellytysten odotetaan paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Huhtamäki on yksi nopeimmin kasvavista pakkausyhtiöistä. Se hyötyy kolmesta globaalista trendistä: kehittyvien markkinoiden kasvusta, siirtymisen muovista paperiin sekä kotona syötävän noutoruoan suosion kasvusta.