Hyvät uutiset olivatkin markkinoille huonoja uutisia

Yhdysvalloissa uusia työpaikkoja syntyi toukokuussa odotettua enemmän. Se ei sijoittajia ilahduttanut.

Joskus pörssireaktiot näyttäytyvät käsittämättömiltä. Sellaiselta saattavat näyttää perjantain pörssireaktiot Yhdysvalloissa, kun teknologiapainotteinen Nasdaq romahti lähes 2,5 prosenttia sen jälkeen, kun USA:n työministeriö julkaisi odotettua paremmat työllisyysluvut.

Maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen määrä nousi toukokuussa 390 000 kappaleella. Lukema oli odotettua kovempi, sillä ekonomistien konsensusennuste oli 318 000 uutta työpaikkaa. Kuukautta aiemmin työpaikkoja syntyi korjattujen lukujen mukaan 436 000 kappaletta.

Työttömyysaste on edelleen Yhdysvalloissa historiallisen alhainen, kun se pysyi 3,6 prosentissa.

Miksi sitten hyvät työllisyysluvut säikäyttivät sijoittajia?

Kyse on inflaation ja rahapolitiikan kiristymisen peloista. Tiukat työmarkkinat luovat entisestään paineita inflaation kiihtymiselle ja se puolestaan tarkoittaa, että keskuspankki Fedin on kiristettävä rahahanoja mahdollisesti ennustettuakin enemmän estääkseen hintojen hallitsemattoman nousun.

Huolia inflaation ja korkojen noususta ei yhtään lieventänyt sekään, että amerikkalaisten palkansaajien keskimääräiset tuntiansiot nousivat 5,2 prosenttia viime vuodesta.

Osakemarkkinoiden laskureaktion lisäksi korkomarkkinoilla nähtiin voimakas nousu, kun USA:n 10-vuoden velkakirjan korko nousi 2,96 prosenttiin.

DWS-yhtiön ekonomisti Christian Scherrmann kertoo Yahoo Finance -sivustolle, että USA:n työpaikkakone toimii nyt täydellä höyryllä. Hänen mukaansa työntekijöiden rekrytointi on edelleen vaikeaa kaikenkokoisille yrityksille, koska työn kysyntä ylittää sen tarjonnan.

”Tulevaisuudessa Fed on todennäköisesti vakuuttunut siitä, että se on löytänyt oikean tasapainon viime aikoina. Tämä puolestaan tarkoittaa, että se todennäköisesti pitää kiinni aggressiivisesta rahapolitiikan normalisointipolustaan”, Scherrmann toteaa.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell on pyrkinyt vakuuttamaan markkinat inflaation taltuttamisesta. Powellin mukaan keskuspankki jatkaa koronnostoja, kunnes inflaatio laskee ”merkittävällä ja vakuuttavalla” tavalla.

Keskeinen kysymys tässä tilanteessa on, riittääkö se.

San Franciscon keskuspankin Mary Daly kommentoi tulevia koronnostoja CNBC:n haastattelussa keskiviikkona. Hänen mukaansa ohjauskorkoa tulisi nostaa seuraavassa kahdessa korkokokouksessa 50 korkopistettä eli yhteensä prosenttiyksiköllä. Sen jälkeen Fedin kannattaa arvioida tilanne uudelleen.

Koronnostojen jälkeen ohjauskorko olisi lähempänä neutraalia tasoa, joka on keskuspankkiirin arvion mukaan 2,5 prosenttia. Neutraali korkotaso tarkoittaa sitä tasoa, joka ei enää kiihdytä inflaatiota.

Suurin osa Fedin keskuspankkiireista on kertonut, että he haluavat odottaa ja katsoa, kuinka paljon inflaatio hiipuu kesän aikana. Kesän lopulla on helpompi arvioida koronnostojen tarve syyskuun osalta.