Sijoituslegenda Jim Rogers varoittaa jyrkästä kurssiromahduksesta ja luottaa kahteen sijoituskohteeseen

Jim Rogers uskoo, että tulossa on syvin osakkeiden laskumarkkina hänen elinaikanaan.

Rogers tunnetaan eteenkin yhdessä George Sorosin kanssa perustamasta Quantum Fund -hedgerastosta ja raaka-ainesijoittamisesta. Hän on myös vapaiden markkinoiden puolestapuhujana. Rogers on kirjoittanut kuusi sijoituskirjaa.

Vuonna 1998 hän perusti Rogers International Commodity Index -hyödykeindeksin. Rogersin mielestä hyödykesijoitukset ovat yksi parhaista sijoitusluokista yli ajan. Hän suosii myös sijoittamista tiettyihin pienempiin Aasian frontier-markkinoihin.

Rogers on jo pitkään ollut pessimistinen osakemarkkinoiden suhteen.

Vuoden 2021 alussa hän näki monet omaisuuslajit ylihintaisina. Ainoa poikkeus olivat hyödykkeet.

”Kun katson tilannetta eri puolilla maailmaa, korkosijoitukset ovat varmasti kuplassa, osakkeet ovat joissakin maissa lähes korkeimmillaan, kiinteistöt useissa paikoissa kuplassa. Ainoa omaisuuserä, jonka näen edelleen halpana, on hyödykkeet”, Rogers kertoi BBC World -haastattelussa.

Tänä vuonna USA:n S&P 500 on tullut alas jo 20 prosenttia vuoden alusta. Rogersin mukaan tämä on kuitenkin vasta alkua.

”Tästä tulee elämäni pahin karhumarkkina, mikä tarkoittaa sitä, että osakkeet laskevat paljon ja laskumarkkina kestää pitkään”, 79-vuotias konkarisijoittaja kertoi ET Now -uutiskanavalle aiemmin tässä kuussa.

Jim Rogers tietää jotain rahan ansaitsemisesta myrskyisinä aikoina. Hän perusti Quantum Fund -rahaston yhdessä George Sorosin kanssa vuonna 1973, keskellä tuhoisaa karhumarkkinaa. Siitä lähtien aina vuoteen 1980 asti salkku tuotti huikeat 4 200 prosenttia, kun taas S&P 500 nousi samalla ajanjaksolla vain 47 prosenttia.

Jos sijoittaja etsii tässä tilanteessa turvasatamaa, niitä ei Rogersin mielestä ole. Silti monimiljonääri viittaa kahteen sijoituskohteeseen, jotka voivat auttaa sinua kestämään tulevan osakemarkkinoiden laskun.

Hopea on muutakin kuin suojasijoitus

Hyödykesijoittajana tunnettu Jim Rogers pitää linjansa. Tälläkin hetkellä hän näkee arvometallit synkkien aikojen pitkän aikavälin sijoituskohteena. Näitä ovat hänen mukaansa kulta ja hopea.

Vaikka kulta ja hopea ovat sijoituksina suoja tämän hetken korkean inflaation aikana, se ei tietenkään tarkoita, että ne olisivat varmoja turvasatamasijoituksia.

”En osta niitä nyt, koska isossa romahduksessa kaikki menee alas. Luultavasti kuitenkin ostan lisää hopeaa, sitten kun se laskee lisää. Hopeaa käytetään laajalti aurinkopaneelien valmistuksessa, ja se on kriittinen komponentti monien ajoneuvojen sähköisissä ohjausyksiköissä. Kasvava teollinen kysyntä sen lisäksi, että se on hyödyllinen suojasijoituksena, tekee hopeasta erityisesti houkuttelevan omaisuuserän sijoittajille”, Rogers toteaa.

Yahoo Finance -sivusto kertoo, että helpoin tapa sijoittaa hopeaan on ETF-rahasto, kuten vaikkapa iShares Silver Trust (SLV). Samaan aikaan hopean louhintaan keskittyvät pörssiyhtiöt, kuten Wheaton Precious Metals (WPM), Pan American Silver (PAAS) ja Coeur Mining (CDE), hyötyvät hopean hinnannoususta.

Maatalouden tuotteita tarvitaan aina

Maataloustuotteiden vetovoima karhumarkkinoilla on ilmeinen. Riippumatta siitä, kuinka suuri seuraava romahdus on, ruoka on nyt ja tulevaisuudessa välttämättömyyshyödyke.

Rogers näkee hopean lailla maataloustuotteet mahdollisena turvasijoituksina tulevassa romahduksessa. ”Hopea ja maatalous ovat luultavasti vähiten vaarallisia asioita seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana”, hän arvioi.

Jim Rogers on kiinnostunut myös sijoittamaan itse viljelysmaahan. ”Ellemme aio lopettaa vaatteiden käyttöä ja ruoan syömistä, maatalous tulee kannattamaan.”

Maataloussektoriin sijoittaa esimerkiksi Invesco DB Agriculture Fund (DBA), joka seuraa joidenkin yleisimmin kaupattujen maataloushyödykkeiden – kuten maissin, soijapapujen ja sokerin – futuurisopimuksista, kertoo Yahoo Finance. Rahasto on noussut yhdeksän prosenttia vuonna 2022. Lisäksi markkinoilta löytyy maataloustuotteisiin sijoittavia ETF-rahastoja.

Jotkut kiinteistösijoitusrahastot ovat erikoistuneet viljelysmaan omistamiseen, kuten Gladstone Land (LAND) ja Farmland Partners (FPI).