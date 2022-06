Kemira nostaa tulosnäkymiään, kysyntä jatkuu vahvana

Kemira nostaa vuoden 2022 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta.

Kemikaaliratkaisuja tarjoava Kemira nostaa vuoden 2022 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta. Yhtiön mukaan loppumarkkinoiden kysyntä on jatkunut hyvänä.

Inflaatiopaineet ovat jatkuneet vahvoina, mutta Kemira on onnistuneesti lieventänyt korkeampien kustannusten vaikutusta.

Uusien näkymien mukaisesti Kemira arvioi liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvavan vuodesta 2021, jolloin liikevaihto oli 2,67 miljardia euroa.

Kemira odottaa operatiivisen käyttökatteen kasvavan vuodesta 2021, jolloin se oli 426 miljoonaa euroa.

Yhtiö myös täsmentää näkymien taustaoletuksia. Kemira odottaa loppumarkkinoiden kysynnän olevan hyvää vuonna 2022 molemmissa segmenteissä. Näkymissä on oletuksena, ettei Kemiran tuotantotoiminnoissa ole merkittäviä häiriöitä eikä toimitusketjuissa ole merkittäviä lisähäiriöitä. Näkymissä on myös oletuksena, että energian saatavuus on normaali Euroopassa. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vahvoina vuonna 2022.

Aiemmissa viime helmikuussa antamissaan näkymissä Kemira oli arvioinut liikevaihdon kasvavan vuodesta 2021 ja käyttökatteen olevan viisi prosenttia matalampi tai korkeampi verrattuna vuoteen 2021.

Aiempien näkymien taustaoletuksissa oli selvästi enemmän epävarmuutta kuin päivitettyjen näkymien taustaoletuksissa. Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä yhtiö kertoi, että aiempien näkymien taustaoletuksina oli kasvanut epävarmuus toimintaympäristössä Ukrainan sodan, koronapandemian ja inflaatiopaineiden vuoksi.

Kemiran alkuvuosi alkoi väkivahvasti. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 27 prosenttia edellisvuodesta ennätykselliseen 768 miljoonaan euroon. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa, yritysostot ja -myynnit pois lukien, kasvoi 22 prosenttia korkeampien myyntihintojen myötä. Liikevaihdon kasvu ylitti myös selvästi 705 miljoonan euron analyytikoiden konsensusodotuksen.

Operatiivinen liikevoitto kasvoi 24 prosenttia edellisvuodesta ja oli 68,9 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus operatiiviselle liikevoitolle oli 50 miljoonaa euroa, joten tuloskuntokin kasvoi selvästi odotettua enemmän.

Kemira julkaisee puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 15.7.2022.