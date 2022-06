Maailman seuratuin osakeindeksi vajosi karhumarkkinaan 

Inflaatio on myös jatkossa markkinoiden suunnannäyttäjä.

Inflaatio- ja koronnostopelot jatkuivat myös maanantaina, kun kaikki keskeiset osakeindeksit sukelsivat. USA:n osakeindekseistä S&P 500 laski 3,88 prosenttia, Dow Jones halpeni 2,79 prosenttia ja teknologiaindeksi Nasdaq 100 päätyi peräti 4,60 prosenttia miinukselle. S&P 500 -indeksi on nyt virallisesti karhumarkkinassa. Se on laskenut 21,8 prosenttia tammikuun alun huipuista.

Pörssipäivä oli kehityksen suhteen heikoin sitten tammikuun. Kova kurssilasku alkoi jo perjantaina, kun Yhdysvalloissa julkaistiin tuorein inflaatiotilasto. Sen mukaan kuluttajahinnat nousivat toukokuussa peräti 8,6 prosenttia vuodessa. Inflaatio on nyt korkein yli 40 vuoteen ja hintojen nousu ylitti ekonomistien odotukset.

Tiistaina ja keskiviikkona on tällä viikolla vuorossa Fedin korkokokous. Korkopäätös saadaan keskiviikkona klo 21.00 Suomen aikaan. Tällä hetkellä ohjauskorko on 0,75-1,00 prosentin välillä. Ennen viime perjantain inflaatiojulkistusta markkinoilla pidettiin lähes varmana, että keskuspankki nostaa ohjauskorkoa saman verran kuin toukokuussa eli 0,50 prosenttiyksikköä.

Inflaatioyllätyksen vuoksi keskuspankkiirien keskusteluissa on varteenotettavana vaihtoehtona suurempi koronnosto. Tällä hetkellä markkinoilla hinnoitellaan peräti 95 prosentin todennäköisyyttä 0,75 prosenttiyksikön koronnostolle.

Siispä keskiviikosta on muodostumassa jälleen kerran suunnannäyttäjä osakemarkkinoiden kehitykselle lyhyellä aikavälillä. Maltillisempi kuin 75 korkopisteen koronnosto saattaisi tuoda mukanaan helpotusrallin kovien laskupäivien jälkeen. Markkinoiden reaktioon tosin vaikuttaa merkittävästi myös tiistain ja keskiviikon osakemarkkinoiden kehitys ennen korkopäätöstä.

Minkälaisia karhumarkkinat ovat olleet historian saatossa?

S&P 500 -indeksi on vajonnut karhumarkkinaan tai lähelle sitä yhteensä 17 kertaa toisen maailmansodan jälkeen.

Karhumarkkinoiden pituudet ovat vaihdelleet suuresti. Pisin karhumarkkina nähtiin edellisen teknokuplan vuoksi vuosina 2000-2002. Sen pituus oli peräti 30,5 kuukautta. Lyhyin karhumarkkina oli vuonna 2020 koronapandemian takia. Sen kesto oli vain 1,1 kuukautta. Karhumarkkinoiden pituus on ollut keskimäärin 11,4 kuukautta ja mediaani on ollut 11,7 kuukautta.

Myös kurssilaskun syvyydessä on ollut isoja eroja. Luonnollisesti pienimmät laskut ovat olleet suuruudeltaan lähelle karhumarkkinan rajaa eli noin 20 prosenttia. Suurin kurssilasku toisen maailmansodan jälkeen nähtiin finanssikriisin vuosina 2007-2009, jolloin S&P 500 halpeni yhteensä 56,8 prosenttia. Keskimäärin S&P 500 -indeksi on laskenut karhumarkkinassa noin 29 prosenttia ja mediaani on ollut noin 27 prosenttia.

Osakemarkkinoiden suunta riippuu erityisesti inflaatiokehityksestä

Markkinat ovat aliarvioineet kerta toisensa jälkeen inflaation sitkeyden. Suurin osa sijoittajista uskoo edelleen, että inflaatio tasoittuu viimeistään ensi vuonna. Sitä ennen keskuspankit joutuvat todennäköisesti nostamaan korkoja useaan otteeseen.

Osakemarkkinoilla nouseva korkotaso tarkoittaa yleensä matalampia arvostuskertoimia. S&P 500 -indeksin P/E-luku analyytikoiden tulosennusteilla on supistunut alle viimeisen viiden ja kymmenen vuoden keskiarvon. Maanantain päätösluvuilla P/E-luku oli enää 15,7, kun se vielä viime vuoden lopulla oli korkeimmillaan noin 23. Nykyinen arvostustaso ei ole vieläkään edullinen, jos tulosennusteita joudutaan laskemaan taantuman vuoksi.

Amerikkalaiset keskisuuret ja pienet yhtiöt ovat tulospohjaisesti suuria yhtiöitä edullisemmin hinnoiteltuja. Keskisuurten yhtiöiden kehitystä kuvaavan S&P 400 -indeksin P/E-luku tulosennusteilla on tällä hetkellä vain 11,5.

Pieniä yhtiöitä sisältävän S&P 600 -indeksin P/E-luku on vielä matalampi, vain 11,2. Nouseva korkotaso ja korkea inflaatio vaikuttavat kuitenkin keskisuuriin ja pieniin yhtiöihin suuria yhtiöitä negatiivisemmin. Riskien vuoksi keskisuurten ja pienten yhtiöiden osakkeiden arvostuskertoimet ovat lähes yhtä matalalla tasolla kuin vuoden 2020 keväällä.