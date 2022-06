Minkälaisia sijoituskohteita kokenut salkunhoitaja suosii nykytilanteessa?

Kornitzer Capital Managementin Kornitzerilla on 54 vuoden kokemus sijoitusalalta.

Kuluva vuosi on ollut heikko osakemarkkinoilla. Maailman seuratuin osakeindeksi, S&P 500, on laskenut noin 20 prosenttia vuoden alusta.

Kyyti on ollut kylmää myös korkomarkkinoilla. Amerikkalaisten joukkolainojen tuottokehitystä kuvaava S&P U.S. Aggregate Bond -indeksi on laskenut noin 10 prosenttia tänä vuonna. Matala tuotto johtuu eritoten koronnostoista ja inflaatio-odotusten kohoamisesta.

Sijoitustyylien ja sektorien välillä on ollut suuria eroja tänä vuonna. S&P 500 -indeksin sektoreista energia on ollut ylivoimainen voittaja, vaikka kehitys on ollut viime viikkoina laskevaa taantumahuolien vuoksi.

Energiasektori on tuottanut noin 35 prosenttia vuoden alusta. Kaikki muut S&P 500 -indeksin sektorit ovat tukevasti miinuksella. Toiseksi paras sektori on ollut yhdyskuntahyödykkeet, jonka tuotto on ollut -6 prosenttia.

Kestokulutushyödykealan yhtiöt ovat tuottaneet kaikista heikoiten, -32 prosenttia. Alan yhtiöiden kannattavuus on kokenut kolauksen korkean inflaation vuoksi. Toisaalta ostovoiman heikentyessä kotitaloudet karsivat yleensä ensimmäisinä juuri harkinnanvaraisesta kulutuksesta.

Sijoitustyyleistä vuoden suurin voittaja on ollut osinko. Osinkotyylillä on voitettu S&P 500 -indeksi peräti 15 prosenttiyksiköllä. Se on siis laskenut vain noin viisi prosenttia vuoden alusta.

Osinkotyylillä tarkoitetaan sijoitusstrategiaa, jossa varoja allokoidaan korkean osinkotuoton ja vahvan osingonkasvun yhtiöihin. Osinkotyyli on historian saatossa toiminut erityisesti epävarmoina aikoina, jolloin osakemarkkinoiden kurssimuutos on ollut sivuttaissuuntaista tai laskevaa.

John Kornitzer kertoi osaketärppinsä

Kornitzer Capital Managementin ja Buffalo Fundsin perustaja ja toimitusjohtaja John Kornitzer kommentoi taloussivusto MarketWatchille osakemarkkinoiden tilannetta.

Kornitzer arvioi, että sijoittajat arvostavat tällä hetkellä erityisesti laatua ja matalaa riskiä. Hän itse arvostaa osinkoyhtiöitä, koska ne tuottavat, vaikka osakekurssi pysyisi ennallaan.

Kornitzer etsii erityisesti yhtiöitä, joiden osinkotuotto on vähintään 2-3 prosenttia. Kornitzer suosii osakevalinnoissa myös yhtiöitä, joilla on kasvava tulos ja matala suhteellinen velkaantuneisuus.

Hän hoitaa yhdessä Paul Dlugoschin kanssa rahastoa ”Buffalo Flexible Income Fund”. Sen osinkotuotto on kolme prosenttia, joka on markkinoita korkeampi. S&P 500 -indeksin osinkotuotto on tällä hetkellä vain 1,7 prosenttia.

Rahasto on tuottanut tänä vuonna -3 prosenttia. Se on siis voittanut selvästi markkinan.

Kornitzer kertoi, että rahastossa on myös matalan osinkotuoton kohteita. Ne ovat kuitenkin yleensä sellaisia, jotka on ostettu paljon nykyistä edullisemmalla osakekurssilla. Näin ollen osinkotuotto on houkutteleva suhteessa ostohintaan.

Esimerkiksi Microsoftin osinkotuotto osakkeiden hankintahinnoilla on kyseisessä rahastossa peräti yli 10 prosenttia. Nykykurssilla Microsoftin osinkotuotto on vain noin prosentin.

Kornitzer kevensi Microsoftin painoa rahastossa 340 ja 350 osakekursseilla ja osti lisää yhtiön osakkeita, kun kurssi laski hiljattain alle 250 dollariin. Microsoft on rahaston suurin yksittäinen omistus. Sen paino maaliskuun lopulla oli 8,48 prosenttia.

Energiasektorin paino on merkittävä Kornitzerin hoitamassa rahastossa

Energiasektorin paino Kortnitzerin hoitamassa rahastossa on tällä hetkellä noin 20 prosenttia. Se on yksi suurimmista syistä, miksi rahasto on tänä vuonna voittanut S&P 500 -indeksin.

Rahasto on viime kuukausina myynyt osan energiayhtiöiden osakkeista. Yksi niistä oli Hess Corporation, jonka rahasto myi noin 130 dollarin osakekurssilla. Sen jälkeen osake on laskenut merkittävästi ja maksaa nyt vain noin 104 dollaria.

Rahaston suurin yksittäinen energiasektorin sijoitus on Chevron. Sen paino rahastossa oli maaliskuun lopulla 4,15 prosenttia. Se on Microsoftin jälkeen rahaston suurin sijoitus. Muita rahastosta löytyviä energiayhtiöitä ovat muun muassa ConocoPhillips, APA Corporation ja Exxon Mobil.

Lisäksi Kornitzer nostaa yksittäisenä osaketärppinä lääkeyhtiön Eli Lilly and Companyn. Yhtiön osake on kallistunut peräti noin 13 prosenttia tänä vuonna. Se myös nosti osinkoa 15 prosentilla joulukuussa.

Toimialoista Kornitzer suosii vakuutusalaa pitkällä aikavälillä, koska alan yhtiöt maksavat usein hyvää ja kasvavaa osinkoa. Alan yhtiöstä esimerkki on Arthur J. Callagher, joka nosti osinkoa kuudella prosentilla tammikuussa. Yhtiön osakekurssi on laskenut noin kuusi prosenttia vuoden alusta. Toinen saman alan yhtiö, The Allstate Corporation, nosti osinkoa viidellä prosentilla helmikuussa. Yhtiön osakekurssi on kallistunut noin kolme prosenttia tänä vuonna.

Kornitzerin strategiaan kuuluu myös sijoitusten rebalansointi, ainakin suurimpien omistusten osalta. Käytännössä se tarkoittaa, että rahasto myy osan ”liian” suureksi kasvaneista positioista. Toisaalta hän asettaa myös tavoitehintoja ostetuille osakkeille ja myy ne, jos osakekurssi nousee tavoitehintaan.