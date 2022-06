Neste panostaa muovin kemialliseen kierrätykseen

Neste hankki oikeudet Alterra Energyn termokemialliseen nesteytysteknologiaan Euroopassa.

Neste on ostanut oikeudet Alterra Energyn nesteytysteknologiaan Euroopassa. Oikeuksien hankkimisen myötä Neste pystyy aiempaa vahvemmin edistämään kemiallista kierrätystä.

Alterra Energy on yhdysvaltalainen yritys, joka on kehittänyt ja patentoinut termokemiallisen ratkaisun vaikeasti kierrätettävän muovin nesteyttämiseen. Alterra Energyllä on teollisen mittakaavan nesteytyslaitos Ohion Akronissa, Yhdysvalloissa, jossa se muuntaa elinkaarensa päähän tulleet muovit välituotteeksi, joka voidaan jalostaa uusien muovien ja muiden petrokemian tuotteiden raaka-aineeksi.

Neste osti vähemmistöosuuden Alterra Energystä vuonna 2020. Suomalaisyhtiö on prosessoinut muun muassa Alterra Energyltä hankittua nesteytettyä jätemuovia koeajoissa Porvoon jalostamollaan.

Yhdessä Ravagon kanssa Neste suunnittelee myös yhteisyrityksen perustamista Alterra Energyn teknologian käyttöönottoa varten Vlissingenissä Alankomaissa. Lisäksi Neste tekee esiselvitystä investoinneista omiin esikäsittely- ja jatkojalostusvalmiuksiin, jotta se voisi laajentaa nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettia Porvoon jalostamollaan.

Kemiallisen kierrätyksen avulla Neste pyrkii vähentämään riippuvuutta neitseellisistä fossiilisista raaka-aineista ja kiihdyttämään kiertotaloutta polymeerien ja kemikaalien tuotannossa.

”Hankkimalla oikeudet Alterra Energyn teknologiaan Euroopassa voimme tarjota kokonaisvaltaisen ratkaisun kumppaneillemme. Neste pystyy jatkossa tarjoamaan koko paketin kemialliseen kierrätykseen, muovijätteestä tuotteeksi, tarjoamalla korkealaatuisia drop-in-raaka-aineita uusien polymeerien ja kemikaalien tuotantoon”, kertoo Heikki Färkkilä, Vice President Chemical Recycling Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä.

Neste jatkaa yhteistyötä muovin arvoketjussa toimivien yritysten kanssa tavoitteenaan prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Arvoketjuun kuuluvat tuotantoketjun alkupään kumppanit, kuten kierrätysyritykset ja teknologian kehittäjät, mutta myös kumppanit kemikaalien tuotannossa sekä brändit, jotka etsivät vastuullisempia kiertotalousratkaisuja.

Nesteen ja Alterra Energyn yhteistyö teknologian kehittämisen parissa sekä sekamuovien prosessointi Akronin laitoksella on vakuuttanut Nesteen siitä, että Alterra Energyn teknologia on yksi johtavista ratkaisuista jätemuovin nesteyttämiseen.

”Olemme tyytyväisiä, että Neste, vastuullisuuden edelläkävijä globaalisti, on valinnut Alterra Energyn kemiallisen kierrätyksen teknologian vauhdittaakseen muovien kiertotaloutta Euroopassa”, sanoo Alterra Energyn toimitusjohtaja Frederic Schmuck.

Vaikka Neste on hankkinut oikeudet teknologiaan Euroopassa, Alterra Energy jatkaa itsenäistä toimintaansa muualla maailmassa tavoitteenaan teknologian kaupallistaminen lisensoimalla. Kumppanina ja vähemmistöosuuden omistajana Neste on sitoutunut tukemaan Alterra Energyn teknologian jatkuvaa kehittämistä vakiinnuttaakseen Alterra Energyn teknologian aseman yhtenä johtavana ratkaisuna muovijätteen kemialliseen kierrätykseen maailmanlaajuisesti.

Nesteen uutinen Alterra Energyn otettiin markkinoilla hyvin vastaan. Nesteen osake on Helsingin pörssissä lähes 5,5 prosentin nousussa.