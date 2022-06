Nordea hyötyy korkojen noususta – osakkeelle ostosuositus

Pankin osake saattaa saada kiritystä euroalueen nousevista koroista sekä pankin uudesta omien osakkeiden osto-ohjelmasta.

Nordea on pitänyt hyvin pintansa viime kuukausien epävarmassa sijoitusympäristössä. Helsingin pörssissä osake on laskenut viimeisen puolen vuoden aikana vain alle 4,5 prosenttia.

Pankin vuosi on alkanut vahvasti. Korkokate nousi tammi-maaliskuussa kahdeksan prosenttia vertailukaudesta 1,3 miljardiin euroon. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Se on perinteisesti ollut pankkien tärkein tulonlähde. Korkokatetta syntyy, kun pankki maksaa ottamalleen lainalle vähemmän korkoa kun mitä se itse saa lainaa antamalla.

Liikevoitto nousi viime vuoden 1,05 miljardista eurosta 1,11 miljardiin euroon.

Nordean korkokate parani kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja parasta kehitys oli pienten ja keskisuurten yritysten sekä suuryritysten segmenteissä.

”Kehityksemme jatkui vakaana ensimmäisellä neljänneksellä, sillä perustamme on vahva ja pystyimme pitämään yllä viime vuoden hyvän suuntauksen. Kasvatimme liiketoimintaamme, asiakastoiminta oli vilkasta eikä luottotappioita kertynyt juuri lainkaan”, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen toteaa.

Vaikka makrotalouden kehitykseen liittyvä epävarmuus on lisääntynyt, Nordea pitää vuoden 2022 näkymänsä ennallaan: pankin odotuksissa on yli 11 prosentin oman pääoman tuotto ja 49–50 prosentin kulu/tuotto-suhde.

Danske Bankin analyytikko Andreas Hakansson arvioi, että pankkien tämänhetkinen houkuttelevuus sijoituksena on paljolti riippuvainen korkokatteesta ja nousevien korkojen vaikutuksesta.

”Odotamme alempaa korkokatteen kasvua Nordealle Q2:lla verrattuna sen ruotsalaisiin verrokkeihin, sillä EKP:n ja Tanskan korot ovat edelleen ennallaan. Tämän kesän aikana tulossa olevien koronnostojen myötä täysi hyöty näkyy kuitenkin pian”, Hakansson toteaa.

Euroopan keskuspankki EKP päätti pitää kesäkuun alussa pitämässään kokouksessa ohjauskoron ennallaan, mutta viestitti nostavansa ohjauskorkoa heinäkuussa. Lisäksi keskuspankki aikoo lopettaa joukkovelkakirjojen APP-osto-ohjelman netto-ostot heinäkuun alusta.

EKP:n mukaan nopea inflaatio on luonut vaativan tilanteen. EKP:n neuvosto aikoo huolehtia siitä, että inflaatio palaa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Inflaatio kiihtyi toukokuussa taas huomattavasti lähinnä energian ja elintarvikkeiden nopean hinnannousun vuoksi. Taustalla oli osin sodan vaikutus.

Nordean lähiajan tulevaisuus ei kuitenkaan ole pelkkää myötätuulta.

Kuten kaikkien pankkien, myös Nordean liikevaihto on kärsinyt toisen vuosineljänneksen heikosta osakemarkkinasta, Hakansson muistuttaa.

Nordea sai päätökseen yhden miljardin euron takaisinosto-ohjelmansa 15.6. ja keskustelee jo jatko-ohjelmasta EKP:n kanssa. Danske Bank odottaa uuden miljardin euron takaisinosto-ohjelman julkistettavan toisen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen.

Danske Bank toistaa Nordean 144 Ruotsin kruunun 12 kuukauden tavoitehinnan ja ostosuosituksen. Kruunun 10,66 vaihtosuhteella tavoitehinta on euroissa 13,5 euroa. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus Helsingin pörssissä on alle 9,1 euroa, joten Danske Bankin tavoitehinnalla Nordean osakkeessa on nousuvaraa.