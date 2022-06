Nordecin listautuminen ei innostanut sijoittajia riittävästi – yhtiö peruu listautumisensa

Rakennusmateriaalien toimittaja Nordec Group kertoi tänään keskiviikkona tiedotteessaan, että sen hallitus on tehnyt päätöksen peruuttaa 6. kesäkuuta julkistetun listautumisannin.

Syynä peruutukselle on poikkeava pääomamarkkinatilanne. Hallitus on päättänyt peruuttaa myös Nordec Groupin osakkeiden listauksen Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Käytännössä viesti tarkoittaa sitä, ettei yhtiö saanut sijoittajia kiinnostumaan listautumisannista odottamallaan tavalla.

Listaumisajankohta ei ollut Nordecin kannalta lähimainkaan ihanteellinen. Viime viikot osakeindeksit ovat tulleet alas ja huolet kiihtyvästä inflaatiosta sekä kiristyvästä rahapolitiikasta painavat makrotalouden tunnelmia.

Kalle Luoto, Nordec Group Oyj:n toimitusjohtaja kertoo, että yhtiö keskittyy nyt liiketoimintayksiköiden erinomaisen tuloksen edistämiseen ja laittaa kaikki panokset tuleville kuukausille asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

”Olen ollut erittäin tyytyväinen havaittuani henkilöstömme sitoutumisen sekä listautumisprosessiin että yhtiön menestykseen, mikä oli selvästi havaittavissa henkilöstöannin ylimerkintänä. Yhteisenä tiiminä tulemme keskittymään nyt kasvustrategiamme implementointiin nopeutetulla vauhdilla, mikä on todennettavissa suuren tilauskirjamme ja erityisen lupaavien projektinäkymien kautta”, Luoto kertoo.

Petri Rignell, Nordec Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toteaa, että Nordec tulee arvioimaan markkinatilannetta uudelleen hieman myöhemmässä vaiheessa potentiaalisten kasvua tukevien transaktioiden osalta.

Nordec Group on rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittaja pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Esimerkkejä Nordecin suurista projekteista ovat käynnissä oleva Kruunusillat-projekti Helsingissä, Helsingin keskustakirjasto Oodi, akkujen toimitusketjuun liittyvät rakennusprojektit Ruotsissa sekä DLS- ja Dahl-logistiikkakeskukset Ruotsissa.

Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa, oikaistu EBITA 9,2 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa.