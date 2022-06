Orion jatkaa nousutrendissä – osakkeelle ostosuositus analyysitalolta

Orion on niitä harvoja osakkeita, jota saavat tällä hetkellä ostosuosituksen tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoavalta Investtechiltä.

Lääketeollisuusyhtiö Orion julkisti viime helmikuun lopulla uutisen, joka suorastaan villitsi sijoittajat. Orionin A-osake nousi perjantaina 25 prosenttia eli neljänneksen.

Yhtiö on iskemässä kultasuoneen Nubega-syöpälääkkeellään. Orionin yhteistyökumppani Bayer kertoi tuolloin nostavansa arviotaan Nubeqa-tuotteen myyntipotentiaalista. Bayerin uuden arvion mukaan Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää kolme miljardia euroa. Aiemmin Bayer on arvioinut, että Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää miljardi euroa.

Nubeqa, jonka vaikuttava aine on darolutamidi, on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion vastaa tuotteen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille ja edistää myyntiä Euroopassa yhdessä Bayerin kanssa. Rojaltien lisäksi Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta asteittain kasvavia kertasuoritteisia etappimaksuja, jotka voivat olla yhteensä 280 miljoonaa euroa riippuen Nubeqan myynnin tulevasta kehityksestä.

Nubega-ilmoituksen jälkeen Orionin osake on laskenut vuoden lähes 45 euron huipustaan ja nyt osake noteerataan hieman alle 40 eurossa.

Osakekurssi on kuitenkin nousutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan, arvioi Investtech uutiskirjeessään.

Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, Orionin osakekurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla. Investtechin mukaan osakkeen kurssi on noussut läpi suorakulmiokuvion vastustason 37,63. Tämä tason läpäisy antaa Investtechin mukaan ostosignaalin ja indikoi nousun jatkuvan aina 43,98 tasolle tai jopa korkeammalle.

Investtechin mukaan osakkeella on tukitaso noin 36,90 euro ja vastustaso noin 43,10 euroa. Volyymihuiput ja volyymipohjat vastaavat huonosti kurssin huippuja ja pohjia, mikä heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta.

Investtech pitää osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Tuki- ja vastustasot ovat teknisen analyysin peruskäsitteitä. Tukitasoksi kutsutaan hintaa, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tällöin tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea, jolloin hinnan ei uskota helposti alittavan tukitasoa. Ajatuksena siis on, että osakkeen hinnan halventuessa ja lähestyessä tukitasoa ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta kuin myyjät myydä sitä.

Vastustasossa tilanne on toisinpäin. Se on puolestaan hinta, jossa osakkeen tarjonta on kysyntää vahvempi, jolloin vastustaso pyrkii estämään osakkeen kurssinousua tason yli.

Investtechin seurannassa on 193 yhtiötä. Niistä vain seitsemän prosenttia on tällä hetkellä ostokandidaatteja. Myyntikandidaatteja on 40 prosenttia ja loput 53 prosenttia ovat tarkkaile-suosituksia.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.