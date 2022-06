Suomalaiset arvostavat perinteisiä automerkkejä, Tesla ei pärjää mielikuvissa

Suomen suosituimman automerkin Toyotan suosio näkyy myös mielikuvissa. Tesla ei yllä tuttujen merkkien tasolle.

Suomen aliarvostetuin automerkki on Dacia. Sitä mieltä on 15 prosenttia äskettäin auton hankkineista suomalaisista. Ero toiseksi aliarvostetuimmaksi koettuun automerkkiin Kiaan on selkeä. Kian mieltää aliarvostetuimmaksi 9 prosenttia suomalaisista. Kolmanneksi aliarvostetuin on Skoda 7 prosentilla, neljänneksi Opel myös 7 prosentilla ja viidenneksi Toyota 6 prosentilla.

Uusissa autoissa Suomen suosituimmat automerkit olivat viime vuonna ja ovat olleet jo vuosia Toyota, Volkswagen ja Skoda.

”Dacia ei merkkinä lukeutunut myydyissä uusissa autoissa viime vuonna Suomessa kärkikymmenikköön. Eikä mikään sen yksittäinen mallikaan yltänyt suosituimpien mallien kärkikymmenikköön. Siksi oikeastaan on yllättävää, että Dacia on näin vahvasti ihmisten mielessä”, Tori Autojen johtaja Jenni Tuomisto kertoo.

Tiedot selviävät Tori.fi:n talvellatutkimusyhtiö Advice A/S:llä teettämän kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 1036 suomalaista, jotka ovat hankkineet auton 12 viime kuukauden aikana. Vastaajista oli naisia 54,3 prosenttia, miehiä 45,5 prosenttia ja 0,2 prosenttia muunsukupuolisia.

Suomalaisten aliarvostetuimmiksi kokemista automerkeistä vain Toyota yltää suosituimpien hakukohteiden oukkoon Tori Autot -palvelussa. Toyota on jatkuvasti käytetyimpien hakusanojen kärkisijoilla.

Korskeus ei suomalaisia sytytä, Tesla ei pärjää mielikuvissa

Uusien autojen menekki ei Suomessa korreloi arvostukseen, sillä toiseksi aliarvostetuimmaksi merkiksi nähtävä Kia oli uusissa autoissa viime vuonna neljänneksi ostetuin. Kolmanneksi aliarvostetuin automerkki Skoda oli myös kolmanneksi ostetuin uusi auto. Ja viideksi aliarvostetuin, Toyota, on Suomen selkeästi myydyin automerkki.

”Suomalaisille käytännöllisyys on keskeinen arvo. Täällä myyntitilastojen kärjessä ovat muut kuin korskeimmat brändit. Ehkä siksi suosio ja kokemus aliarvotuksesta yhdistyy samoissa automerkeissä”, Tuomisto toteaa.

Tämän hetken trendikkäin automerkki Tesla ei vielä nouse korkealle suomalaisten mielikuvissa. Tutkimus kertoo suomalaisten näkemyksen automerkkien paremmuudesta aliarvostuksessa, turvallisuudessa, vastuullisuudessa, laadukkuudessa, designissa, ylläpitämisen helppoudessa, helppokäyttöisyydessä, teknologiakehityksessä ja hinta-laatu-suhteessa.

”Teknologisessa kehityksessä suomalaiset nostavat Teslan autoteollisuuden ykköspaikalle. 18 prosenttia vastikään autoa vaihtaneista suomalaisista sanoo Teslan olevan teknologiakehityksen kärki. Muissa kategorioissa Tesla ei yllä kärkiviisikkoon”, Tuomisto toteaa.

Vastuullisuudessa Tesla jää kuitenkin mielikuvissa häntäpäähän.

”Sen näkee vastuullisimmaksi automerkiksi 0,4 prosenttia vastaajista. Suomessa vastuullisimmaksi automerkiksi nähdään Toyota. Niin sanoo 25 prosenttia vuoden sisällä auton ostaneista”, Tuomisto kertoo.

Toyota on käytetyissä suosituin kakkosvaihtoehtokin

Toyotan asemaa maan ostetuimpana automerkkinä selittää se, että Toyotat ovat 12 viime kuukauden aikana auton ostaneiden suomalaisten mielestä hinta-laatusuhteeltaan parhaita autoja. Heistä monella on nyt Toyota, sillä Toyota oli viime vuonnakin maan myydyin automerkki.

”Toyota on lisäksi käytettyjen autojen ostajille yleisin kakkosvaihtoehto. Ja uusien autojen ostajille toiseksi yleisin kakkosvaihtoehto. Ei siis ihme, että usein tulee Toyotaa vastaan. Uusien autojen ostajille Skoda on yleisin kakkosvaihtoehto. Uutta autoa ostettaessa Suomessa harkinta käydään usein Toyotan ja Skodan välillä, ja yleensä valitaan Toyota”, Tuomisto sanoo.

Uusien autojen ostajista vain kolmella prosentilla Tesla oli kakkosvaihto. Toyota menestyy mielikuvissa erityisen hyvin hinta-laatu-suhteessa, vastuullisuudessa, ylläpitämisen helppoudessa. Niissä se on suomalaisten mielestä paras automerkki. Turvallisuudessa ja laadukkuudessa Toyota sijoittuu arvioissa kärkikolmikkoon.

43 prosentilla 12 viime kuukauden aikana käytetyn tai uuden auton ostaneista suomalaisista auton hinta oli alle 12 500 euroa.

”Autokauppa on Suomessa voittopuolisesti käytettyjen autojen ostamista. Autoalan keskusliiton mukaan viime vuonna suomalaiset ostivat käytetyn henkilöauton 639 000 kertaa. Uusia ensirekisteröitiin 98 481 kappaletta. Korona-aikana tuo asetelma on vain vankistunut. Uusien autojen menekki on vähentynyt. Esimerkiksi vuonna 2018 suomalaiset ostivat 120 499 uutta henkilöautoa ja vuonna 2019 114 203 uutta henkilöautoa. Viime vuonna määrä oli 18 prosenttia pienempi kuin vuonna 2018”, Tuomisto kertoo.

Top5-listat: Suomalaisten mielikuvat automerkeistä

Turvallisin:

Volvo 42 %

Mercedes-Benz 11 %

Toyota 7 %

Audi 6 %

Volkswagen 6 %

Vastuullisin:

Toyota 25 %

Volvo 17 %

Mercedes-Benz 15 %

Volkswagen 6,5 %

Audi 6 %

Hinta-laatusuhde:

Toyota 21 %

Skoda 9 %

Volkswagen 8 %

Volvo 7,5 %

Kia 5 %

Laadukkain:

Mercedes-Benz 18 %

Volvo 16 %

Toyota 13 %

Audi 10,5 %

BMW 9 %

Design:

Audi 13 %

BMW 11,5 %

Mercedes-Benz 11 %

Volvo 8 %

Jaguar 5 %

Helppo ylläpitää:

Toyota 27 %

Volvo 10,5 %

Volkswagen 7 %

Mercedes-Benz 7 %

Ford 6 %

Helppokäyttöinen:

BMW 13,5 %

Mercedes-Benz 13,5 %

Volvo 12,5 %

Audi 10,5 %

Volkswagen 9 %

Teknologia:

Tesla 18 %

Mercedes-Benz 15 %

Audi 10 %

Volvo 10 %

BMW 9,5 %

Aliarvostetuin automerkki:

Dacia 15 %

Kia 9 %

Skoda 7 %

Opel 7 %

Toyota 6 %