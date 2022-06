Saga Furs on elpymässä koronan ja Ukrainan sodan tuomista vaikeuksista

Turkkishuutokauppayhtiö Saga Furs on ollut vaikeuksissa koronakriisin ja Ukrainan sodan vuoksi. Uusimman huutokaupan tulokset antavat kuitenkin toivoa käänteestä.

Saga Furs on yksi niitä Helsingin pörssin yhtiöistä, jotka ovat joutuneet koville koronapandemian vuoksi. Kun pandemia alkoi levitä alkuvuodesta 2020, antoi yhtiö nopeasti tulosvaroituksen maaliskuun puolessa välissä. Saga Furs arvioi tuolloin, että edellistä tilikautta suurempi nahkamäärä siirtyy myytäväksi vasta tilikaudelle 2020/2021.

Yhtiö kertoi helmikuussa 2020 siirtävänsä maaliskuun huutokauppaa koronaviruksen asettamien matkustusrajoitusten vuoksi huhtikuun alkuun.

Turkiskauppa on kuitenkin nyt elpymässä. Puolivuosikaudella 1.5.2021–31.10.2021 yhtiön välitysmyynnin arvo kasvoi 248 miljoonaan euroon vertailukauden 112 miljoonasta eurosta.

Konsernin liikevaihto kasvoi 62 prosenttia ja oli 30 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 18 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos parani 7,2 miljoonaan euroon vertailukauden -0,05 miljoonasta eurosta.

Ukrainan sota on kuitenkin tuonut yhtiölle uusia vaikeuksia.

Saga Fursin verkkohuutokauppa päättyi viime maaliskuussa. Huutokaupassa myytiin 500 000 minkinnahkaa. Tarjotuista 490 000 ketun- ja suomensupinnahasta myytiin vain vajaa 40 prosenttia. Ostot menivät pääosin Etelä-Koreaan sekä Kiinaan, ja niitä tehtiin myös eurooppalaiselle muotiteollisuudelle.

”Vaikka ketunnahkojen myyntiprosentit olivat paremmat kuin minkinnahkojen, Ukrainan sota vaikutti voimakkaasti koko huutokauppaan. Sota heijastuu koko tuotantoketjuun esimerkiksi kuljetusten vaikeutumisena, nousevina kustannuksina sekä kaiken epävarmuuden kasvuna. Kiinassa volyymiostot tehdään vasta myöhemmin kauden aikana ja toistaiseksi koronarajoitukset ovat siellä voimassa”, sanoo Saga Fursin toimitusjohtaja Magnus Ljung.

Nyt minkkien huutokaupassa on kuitenkin kysynnän elpymisen merkkejä. Yhtiö kertoo uusimmassa tiedotteessaan, että kesäkuun 13. päivänä alkaneen verkkohuutokaupan minkinnahkamyynti päättyi viime sunnuntaina ja tulokset olivat aiempaa parempia.

Verkkohuutokauppaan on osallistunut noin 100 ostajaa, ja valtaosa ostoista on suuntautunut Kiinaan, yhtiön tärkeimmälle markkinalle. Ostoja tehtiin myös Euroopan muotiteollisuudelle sekä Etelä-Koreaan ja Turkkiin.

”Tällä myyntikaudella turkisnahkojen markkinatilanne on ollut epävarma erityisesti Kiinassa jatkuvien koronapandemiaan liittyvien rajoituksien seurauksena. Lisäksi Venäjän sota Ukrainassa on vaikeuttanut kaupankäyntiä. Päätimme muuttaa hinnoittelustrategiaamme, mikä auttoi luomaan hintatason tuotantomääriltään suurissa minkinnahkatyypeissä. Tämä aktivoi erityisesti kiinalaisia ostajia, mutta myös muita päämarkkinoita. Tarjolla olleista 5 miljoonasta minkinnahasta myytiin noin 55 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin myyntikauden aiemmissa huutokaupoissa”, Saga Fursin toimitusjohtaja Markus Gotthardt sanoo.

Huutokauppa jatkuu tiistaihin 21.6. saakka ketunnahkojen myynnillä. Huutokaupan päätyttyä yhtiö antaa koko huutokauppaa koskevan pörssitiedotteen.

