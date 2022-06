San Franciscon keskuspankin Daly: ”Ohjauskorko pitää nostaa nopeasti 2,5 prosenttiin.”

Keskuspankkiiri arvioi, että 50 korkopisteen koronnostot ovat nyt tarpeen.

Yhdysvaltain keskuspankilla, Fedillä, on edessään haastavat ajat. Inflaatio pitäisi saada kukistettua ilman, että Yhdysvallat ajautuu taantumaan. Historian perusteella tehtävä on ylivoimaisen vaikea. Yli viiden prosentin inflaatiota ei ole juuri koskaan saatu taittumaan ilman taantumaa.

San Franciscon keskuspankin Mary Daly kommentoi tulevia koronnostoja CNBC:n haastattelussa keskiviikkona. Hän kertoi, että ohjauskorkoa tulisi nostaa seuraavassa kahdessa korkokokouksessa 50 korkopistettä eli yhteensä prosenttiyksiköllä. Sen jälkeen Fedin kannattaa arvioida tilanne uudelleen.

Koronnostojen jälkeen ohjauskorko olisi lähempänä neutraalia tasoa, joka on keskuspankkiirin arvion mukaan 2,5 prosenttia.

Suurin osa Fedin keskuspankkiireista on kertonut, että he haluavat odottaa ja katsoa, kuinka paljon inflaatio hiipuu kesän aikana. Kesän lopulla on helpompi arvioida koronnostojen tarve syyskuun osalta.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell kommentoi aiemmin, että keskuspankki jatkaa koronnostoja, kunnes inflaatio laskee ”merkittävällä” ja ”vakuuttavalla” tavalla.

Daly huomautti keskiviikkona, että Fedin matka kohti neutraalia korkotasoa riippuu myös muista tekijöistä kuin amerikkalaisten kuluttajien kysynnästä. Niitä ovat muun muassa sota Ukrainassa sekä Kiinan koronasulut. Korkea inflaatio johtuu paljolti tarjontapuolen haasteista. Daly odottaa tarjonnan elpyvän ja toisaalta kysynnän niukasti laskevan.

Keskuspankkiiri ei usko taantumaan. Hänen mukaansa kesä on tärkeä suunnannäyttäjä talouskehityksen suhteen.

Amerikkalaisten kulutusjuhlat saattavat hyvinkin jatkua kesän yli, kun erityisesti palvelujen kysyntä kasvaa koronapandemian mahdollisesti väistyessä. Jos inflaatio on syksyllä vielä korkea, niin edessä ovat haastavat ajat niin taloudessa kuin sijoitusmarkkinoilla.

Euroalueen makrotalouden tilanne on vielä Yhdysvaltoja haastavampi. Korkojen nousun vuoksi uhkana on uusi velkakriisi. Euroalue on myös Yhdysvaltoja heikommassa tilanteessa rahapoliittisen elvytyksen suhteen mahdollisessa taantumassa, sillä rahapolitiikan kiristäminen ei ole täällä edes alkanut.