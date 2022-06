Stora Enso nostaa vuoden 2022 tulosohjeistustaan – ”investoinnit kasvuun uusiutuvissa materiaaleissa tuottavat tulosta”

Metsäyhtiö nostaa ohjeistustaan vuoden 2022 operatiivisesta liiketuloksesta vahvana jatkuvan markkinatilanteen takia.

Stora Enso arvioi, että aiempi koko vuoden 2022 operatiivinen liiketulosohjeistus ylittyy. Siten yhtiö muuttaa koko vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen ohjeistustaan korkeammaksi kuin koko vuoden 2021 operatiivinen liiketulos, joka oli 1 528 miljoonaa euroa.

Aiempi ohjeistus koko vuoden 2022 operatiiviselle liiketulokselle oli suunnilleen koko vuoden 2021 mukainen.

Vuoden 2022 aikana Stora Enson kaikilla päämarkkinoilla kehitys on jatkunut vahvana, ja näkyvyys sekä ennustettavuus koko vuoden osalta ovat parantuneet. Tämän vuoksi Stora Enso on tarkistanut sisäisiä ennusteitaan tälle kaudelle aiemmin arvioitua korkeammalle tasolle.

Yhtiön mukaan vahva peruskysyntä ja kaupallinen vauhti on jatkunut kaikissa kuudessa divisioonassa ja kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kaikkien divisioonien tilauskirjat ovat edelleen täynnä, ja markkinatasapaino on jatkunut kireänä monissa tuoteryhmissä. Toinen vuosineljännes alkoi korkeilla myyntihinnoilla, mikä on auttanut vastaamaan inflaatiopaineisiin.

Stora Enso ylsi tammi-maaliskuussa erinomaiseen tulokseen epävakaassa liiketoimintaympäristössä. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 23 prosenttia 2,8 miljardiin euroon. Operatiivinen liikevoitto nousi viime vuoden 328 miljoonasta eurosta 503 miljoonaan euroon.

”Tuotteidemme kysyntä on ollut vahvaa, ja sitä ovat siivittäneet korkeat hinnat sekä hyvät volyymit kaikilla segmenteillä ja toiminta-alueilla. Strateginen asemoitumisemme ja investoinnit kasvuun uusiutuvissa materiaaleissa tuottavat tulosta, ja keskeisten painopistealueidemme tulokset ovat erityisen hyviä. Tämän ansiosta ylsimme parhaimpaan operatiiviseen liiketulokseemme noin 20 vuoteen: kasvua tuli 53 % edellisvuodesta, ja liiketulosprosentti oli ennätykselliset 18 %”, totesi tulosraportin yhteydessä Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Stora Enso on päättänyt virtaviivaistaa liiketoimintaansa, jotta voimme edistää edelleen kasvua keskeisillä painopistealueillamme. Paperi ei ole enää yhtiön strateginen kasvualue, ja siksi yhtiö on käynnistänyt prosessin myydäksemme neljä viidestä paperitehtaastaan. Jäljelle jää Belgian tehdas mahdollista tulevaa tuotannon muunnosta varten.

Vauhdittaakseen kasvua pakkaussegmentissä Stora Enso tutkii laajentumismahdollisuuksia uusiutuvassa kuluttajapakkauskartongissa.

”Olemme käynnistäneet kannattavuusselvityksen käytöstä poistetun paperikoneen mahdollisesta muuntamisesta suuren volyymin kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Tällä markkinalla tavoittelemme asiakassegmenttejä, joissa meillä on jo johtava globaali markkina-asema”, Bresky totesi.

Yhtiöllä on nyt kolme kasvun painopistealuetta.

Packaging Materials ja Packaging Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat muovittomien ja ympäristöystävällisten, kiertotalouden näkökulmasta suunniteltujen pakkausten suuri kysyntä. Stora Enso on tällä liiketoiminta-alueella markkinajohtajia ja yhtiö näkee siinä houkuttelevia investointimahdollisuuksia.

Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions -liiketoiminta-aluetta ohjaavat puurakennusten kasvavat markkinat. Stora Enso tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille rakennusmateriaaleille ja on johtava globaali toimittaja.

Biomaterials -divisioonassa innovaatio-ohjelma keskittyy ligniiniin, ja sen innovaatiot kohdistuvat vahvaan kasvuun uusissa sovelluksissa ja uusilla markkinoilla.

Stora Enso Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2022 perjantaina 22.7.2022.

