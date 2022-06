Tecnotreen toimitusjohtaja osti jättipotin yhtiön osakkeita – osakekurssi raketoi +18 prosenttia

Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander.

Tecnotreen toimitusjohtaja osoittaa suurella osakekaupalla vahvaa sitoutumista yhtiöön. Sen ansiosta osake oli perjantain kovin nousija Helsingin pörssissä.

Tecnotreen toimitusjohtaja Padma Ravichander teki perjantaina sopimuksen, jonka mukaan Fitzroy Investments Limited myy 15 miljoonaa Tecnotreen osaketta Ravichanderille kauppahinnalla, joka vastaa Nasdaq Helsingin pörssissä noteerattua Tecnotreen osakkeen 10 päivän liukuvaa keskiarvoa.

Osake on hinnoiteltu viimeisen 10 päivän aikana ennen kaupan ilmoittamista hieman yli 0,8 euron hinnassa. Osakkeiden ostohinnaksi tulee siten yli 12 miljoonaa euroa.

Näiden osakkeiden myynti toteutetaan useissa erissä ja se saatetaan päätökseen syyskuuhun 2022 mennessä. Osapuolet ovat sitoutuneet säännösten mukaisesti tiedottamaan yksittäisten kauppojen toteutumisesta.

Tecnotreen osake on ollut viime kuukaudet laskussa muun markkinan mukana. Puolessa vuodessa osakkeen arvosta on sulanut 27 prosenttia.

“Tecnotree on salkkumme parhaiten tuottanut sijoitus. Tarkoituksenamme on pysyä Tecnotreen suurimpana yksittäisenä osakkeenomistajana ja ylläpitää pitkäaikaista suhdetta Tecnotreehen. Nyt meille kuitenkin tarjoutui strateginen mahdollisuus myydä 15 miljoonaa osaketta Ravichanderille, joka on yksi Tecnotreen viimeaikaisen menestyksen avaintekijöistä”, kertoo Neil Macleod, Fitzroy Investments Limitedin johtaja ja Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja.

Ravichanderin mukaan Tecnotreen tarkoituksena on viedä suomalaista 5G-huipputeknologiaa ja -osaamista maailmalle.

”Meillä on selkeä kasvustrategia. Luomme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa kestäviä digitaalisia ekosysteemeitä. Kauppa Fitzroyn kanssa tukee yhteistä pitkän aikavälin sitoutumistamme digitaalisen strategiamme toteuttamiseen.”

Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen toimittaja operaattorikentässä. Yhtiön avoimeen lähdekoodiin perustuva tuoteportfolio kattaa liiketoimintaprosessit ja tilausten hallintapalvelut, mahdollistaen laajan digitaalisen kehityksen teleoperaattoreiden sekä muiden digitaalisten palveluntarjoajien tarpeisiin.

Tecnotreen tuotteet ja ratkaisut tarjoavat viestintäpalveluntarjoajille mahdollisuuden kaupallistaa palvelupaketteja yksilöllisten käyttökokemusten saamiseksi. Yhtiön tuotteista ja sovellusalustoista käyttää yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti.

Tecnotreen kasvua ajaa kaksi tekijää. Ensinnäkin operaattoreiden ansainta siirtyy perinteisistä viestintäratkaisuista kokonaan uusiin digitaalisiin palveluihin. Toiseksi järjestelmäratkaisuiden pilvitransformaatio on kasvuala.

Yhtiön liikevaihto nousi ensimmäisellä neljänneksellä 13,3 miljoonaan euroon, kasvaen 18,7 prosenttia vertailukaudesta. Ensimmäisen neljänneksen uudet tilaukset olivat 23,8 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla ne olivat 26,4 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on vahva 64 miljoonan euron tilauskanta katsauskauden lopussa, ollen 35,2 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella.

Tecnotreen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli 2,0 miljoonaa euroa, kun edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa. Rahavarat ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa olivat 15,6 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne olivat 10,0 miljoonaa euroa.