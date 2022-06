Toivoessasi kurssipohjia, varo karhurallia

Laskumarkkinassa osakkeilla on tapana nykiä ylöspäin. Kuinka tunnistaa karhuralli?

Sijoittajat hakevat kuumeisesti vastausta kysymykseen, ovatko kurssipohjat jo käsillä? Samalla on kuitenkin syytä varoa sijoittajien toiveikkuudesta kumpuavaa karhumarkkinaa.

Amerikkalainen tekoälyyn tukeutuva sijoituspalvelu pohtii kuinka tunnistaa kurssipohjat ja listaa karhumarkkinan tunnusmerkit. Toggle nimisen palvelun yksi taustahahmo on sijoittajalegenda Stanley Druckenmiller, ja palvelu pyrkii auttamaan parempien sijoituspäätösten tekemisessä.

Ovatko kurssipohjat pian jo käsillä?

Togglen mukaan tyypillinen karhumarkkina kestää keskimäärin 10-12 kuukautta. Olemme suurin piirtein puolivälissä tätä keskiarvoa. Keskimäärin osakemarkkinat ovat Yhdysvalloissa laskeneet 36 %. Nasdaq on pudonnut 32 % ja S&P 500 indeksi 25 %.

Helsingin pörssi on laskenut viime syyskuun huipuistaan noin 23 %, mutta indeksi on vielä ylempänä kuin Ukrainan sodan alun aiheuttama notkahdus.

Useimmiten osakemarkkinat niin sanotusti testaavat viimeisimpiä pohjia kahdesti ennen kuin nousu voi alkaa. Samanaikaisesti joukko osakkeita, tulevan nousumarkkinan uudet voittajat, eivät enää tee uusia pohjanoteerauksia.

Tällä hetkellä hieman yli 40 % S&P 500 yhtiöistä on tehnyt uuden 52 viikon pohjanoteerauksen, mikä kielisi siitä, että edessä voi olla vielä kurssilaskua. Vuonna 2018 vastaava lukema kävi 50 prosentissa ja koronakriisin aikana lukema ylsi miltei 70 prosenttiin.

Kurssipohjat saavuttaakseen markkinoilla tulisi näkyä päiviä, jolloin 90 % kaupankäyntivolyymistä kohdistuu nouseviin osakkeisiin. Tämä olisi merkki siitä, että alemmat hinnat houkuttelevat markkinoille enemmän ostajia kuin myyjiä.

FED tuskin tulee enää markkinoiden apuun

Huomionarvoista on myös se, että viimeisestä kahdestatoista karhumarkkinasta yhdeksän on johtanut taantumaan, jota emme ole vielä virallisen määritelmän mukaan nähneet. Taantumaa voi myös seurata lama, joka on taantuman pitkäaikaisempi taloudellinen olotila.

Sijoittaja Eddy Elfenbeinin markkinakatsauksen mukaan suurimmassa osaa laskumarkkinoita kurssipohjat on saavutettu vasta kun FED on löysännyt rahapolitiikkaa. Elfenbeinin mukaan saatamme olla ohittaneet paniikkivaiheen, mutta kurssien on ollut tapana lipua alas vielä tovin aikaa.

Tällä kertaa on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että keskuspankki tukee osakemarkkinoita. Tuoreimpien kommenttien mukaan FED taistelee määrätietoisesti inflaatiota vastaan ja näkee taantuman mahdollisuuden aiempaa korkeampana. Taantuma voi olla ainoa keino katkaista inflaatiokierre.

CFRA Research sijoitustutkimusyhtiön videolla käsitellään tarkemmin kuinka alas markkinat voivat mennä eri skenaarioissa ja kuinka tunnistaa kurssipohja. CFRA:n yksi suurimmista huolista on yritysten tulosten pienentyminen. Kun osakkeille sovelletaan korkeampien korkojen takia pienempia tuloskertoimia, toteutuvien tulosten alempi taso johtaisi suurempaan laskupaineeseen.

Laskumarkkina voi jatkua, tunnista karhurallit

Koska laskumarkkina voi hyvinkin jatkua, on tärkeä tunnistaa yleinen laskumarkkinoilla esiintyvä ilmiö. Laskumarkkinan aikana osakkeet tekevät ajoittain pyrähdyksiä ylöspäin. Englanniksi tälle ilmiölle on monta nimeä, kuten sucker rally tai bear trap. Suomeksi osuva ilmaisu voisi olla karhuralli. Yhdysvaltain S&P 500 indeksi on nähnyt niitä jo useamman.

Karhurallissa osakkeiden lasku houkuttelee ensin ostajia, kun kurssit nousevat myyjät näkevät tilaisuuden irtautua osakkeistaan hivenen korkeampaan hintaan. Tämä saa aikaan täyskäännöksen ja kurssit putoavat uudelleen.

S&P 500 indeksissä on havaittavissa useampi karhuralli. Kaupankäyntivolyymit ovat olleet niissä laskujaksoja pienemmät.

Kuinka sitten tunnistaa karhuralli?

Togglen mukaan karhurallissa kaupankäyntivolyymit pysyvät alhaisina, kun taas nousuun vaadittaisiin innokkaita ostajia. Yllä oleva kuva osoittaa, kuinka volyymit ovat olleet alhaisempia viimeisissä karhuralleissa, ja volyymit ovat nousseet kurssilaskun jatkuessa.

Karhurallissa osakkeilla on vaikeuksia ylittää lyhyen aikavälin liukuvia keskiarvoja, pidemmän aikavälin liukuvista keskiarvoista puhumattakaan. New Yorkin pörssiin listatuista osakkeista vain noin 15 % on 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Kun osakkeen hinta menee tämän pitkän liukuvan keskiarvon alapuolelle, katsotaan sen olevan laskutrendissä.

Sijoittajan kannattaakin vilkaista muutamia keskeisiä teknisiä indikaattoreita ennen ostolaidalle siirtymistä. Liukuvien keskiarvojen lisäksi yksi sellainen voi olla niin sanottu RSI-indikaattori, joka kuvastaa ylimyytyjä ja yliostettuja tilanteita. Kun kurssit nousevat nopeasti karhurallissa, RSI-indikaattori liikkuu herkästi yliostetun puolelle, ja paluu alemmalle tasolle voi olla edessä.

Voimakkaat nousupiikit voivat olla myös karhurallin yksi merkki. Ne voivat aiheutua esimerkiksi lyhyeksi myytyjen osakkeiden takaisinostoista tai hetkellisestä toiveikkuudesta, eikä voimakas päivän tai kahden nousu ole vielä merkki käänteestä.