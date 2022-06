Uniswap on yksi hajautetun rahoituksen pioneereista

Aiemmin julkaistussa johdantoartikkelissani esittelin hieman DeFiä, eli hajautettun rahoituksen ekosysteemiä. Tämän artikkelisarjan ideana on tutustua hieman DeFi-maailman tärkeimpiin protokolliin, ja nyt on ensimmäisen esittelyn aika.

Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä yhtä DeFi-maailman pioneereista, Uniswapia.

Uniswap on yksi ensimmäisistä DeFi-protokollista, ja myös markkina-arvoltaan suurimpia. Sen perusti amerikkalainen insinööri nimeltään Hayden Adams, vuonna 2018. Uniswap on hajautettu pörssi, eli DEX (Decentralized Exchange) erilaisten Ethereum pohjaisten kryptotokenien vaihdannalle.

Se mahdollistaa turvallisen ja avoimen tavan vaihtaa tokeneita toiseen, ja kuka tahansa voi käyttää sitä. Se toimii täysin autonomisesti älysopimusten avulla. Koska se on rakennettu Ethereumin lohkoketjun päälle, hyödyntää se Ethereumin turvaa transaktioissaan.

Idea Uniswapin kaltaisesta hajautetusta pörssistä tuli jo 2016 Ethereumin luojalta Vitalik Buterinilta. Adams lähti myöhemmin toteuttamaan ideaa harjoitusprojektin muodossa, opetellessaan koodaamaan Ethereumin Solidity-kielellä. Adams halusi Uniswapin mukailevan samoja arvoja kuin Ethereum, ollen turvallinen, avoin, hajautettu sekä vapaa sensuurilta.

Uniswap on toteutettu avoimen lähdekoodin periaattein, joten kuka tahansa pystyy tarkastamaan protokollan toimintalogiikan ja halutessaan vaikka “forkkaamaan” eli kopioimaan koodin omaan käyttöönsä.

Uniswap korvaa perinteisen markkinatakaajan ohjelmistokoodilla

Se miten Uniswap eroaa tavallisista pörsseistä, on sen tapa luoda markkinatakaaja. Perinteisessä pörssissä myyjät ja ostajat täsmäytetään toisiinsa, jolloin pörssin tehtävänä on toimia näiden osapuolten välikätenä. Innovaatio, minkä DeFi ja Uniswap tuo, on markkinatakaajan korvaaminen “likviditeettipoolilla”.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on, että sen sijaan että jokainen ostaja täsmäytettäisiin halukkaan myyjän kanssa, toimii Uniswap protokollan älysopimus transaktioiden vastapuolena.

Tätä likviditeettipoolilla toimivaa systeemiä kutsutaan AMM:ksi (Automated Market Maker). AMM-algoritmi laskee vaihdettavien kryptovaluuttojen arvon kysynnän ja tarjonnan mukaan. Likviditeettipoolit muodostuvat sijoittajien, tässä tapauksessa “likviditeetin tarjoajien”, laittamista varoista, jotka kerryttävät sijoittajalle passiivista tuloa protokollassa tapahtuvien transaktiokustannusten kautta.

DeFin avoimuuden periaatteiden mukaisesti kuka tahansa pystyy osallistumaan tähän likviditeetin tarjontaan, joka on myös yleistynyt tapa kerätä passiivista tuloa kryptovaluuttamaailmassa.

Uniswapin UNI-token toimii protokollan hallinnoimisen välineenä

Syyskuussa 2020 julkaistiin Uniswapin oma token, UNI. Tokenin tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen protokollan hallintaan, kehitykseen, sekä niihin liittyviin äänestyksiin. DeFin arvojen mukaan kuka tahansa pystyy ostamaan UNI-tokenia, ja tämän myötä myös osallistumaan protokollan äänestyksiin.

Uniswap on artikkelin kirjoitushetkellä 2,5 miljardin dollarin arvoinen markkina-arvoltaan. Sen kautta vaihdetaan vuorokaudessa satojen miljoonien arvosta kryptovaluuttoja. UNI treidaa artikkelin kirjoitushetkellä 5,60 dollarissa, ja sen kaikkien aikojen huippulukemat, kesän 2021 DeFi-hypen aikaan nähtiin peräti 44,92 dollarissa. Yleinen lasku markkinoilla on siis vaikuttanut myös UNI:n arvoon merkittävästi, minkä myötä sen arvossa on runsaasti nousuvaraa markkinan jälleen piristyessä.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Uniswapin taustalla pyörivä Uniswap Labs twiittasi viime viikolla Uniswapin saavuttaneen kunnioitettavan merkkipylvään, kun sen kumulatiivinen kokonaisvolyymi ylitti yhden biljoonan (tuhat miljardia) dollarin rajan. Kuitenkin, uniikkeja osoitteita, jotka ovat protokollaa käyttäneet, on vain 3,9 miljoonaa, joten potentiaalia kasvulle on vielä hurjasti.

Tulevaisuudessa myös UNI-tokeniin liittyvä kehitys on mielenkiintoista seurattavaa, ei pelkästään hinnan puolesta, vaan sen myötä tulevien mahdollisuuksien puolesta. Yksi spekuloitu mahdollisuus on esimerkiksi, että tulevaisuudessa Uniswapin keräämät transaktiokulut siirrettäisiin kanavoimaan UNI-tokenin omistajille eräänlaisen osingon muodossa, joka lisäisi passiivista tuloa sijoittajille.

UNI-token lisättiin myös Coinmotionin valikoimaan reilu vuosi sitten, ja se onkin ollut suosittu sijoituskohde asiakkaiden keskuudessa.

Mielenkiintoa herättänyt uutinen Uniswapia koskien kuultiin tämän vuoden huhtikuussa, kun sitä vastaan nostettiin joukkokanne, vedoten sen epäonnistumiseen huijauksien kitkemisessä alustaltaan. Joukkokanne ei ole ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kryptomaailmassa, mutta toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että alan regulaatio on jäänyt kehityksestä jälkeen, ja on epäselvää, miten DeFi:n vahvasti liitetyt arvot käyttäjän vapaudesta ja vastuusta sopivat vahvasti reguloituun rahoitusmaailman ympäristöön.

Koko kryptoalan regulaatiokeskustelu onkin mielenkiintoista seurattavaa, ja sillä tulee olemaan suuri merkitys alan kehityksen suuntauksiin.

Seuraa artikkelisarjaa DeFi maailman palasista, seuraavana vuorossa suomalaistakin taustaa omaava Aave.