USA:n inflaatio nousi jälleen – markkinat reagoivat rajusti

Yhdysvaltojen tuoreet toukokuun inflaatioluvut olivat jälleen odotuksia korkeammat. Se tietää lisää keskuspankin koronnostoja.

Vuosi-inflaatio kiihtyi Yhdysvalloissa toukokuussa 8,6 prosenttiin, kertoo liittovaltion työministeriö. Kuukautta aiemmin inflaatio oli 8,3 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu ylitti selvästi ekonomistien odotuksia enemmän. Ekonomistit odottivat 8,3 prosentin vuosi-inflaatiota.

Huhtikuuhun verrattuna kuluttajahinnat kohosivat toukokuussa prosentin verran. Hintojen nousuvauhti kiihtyi, sillä maaliskuusta huhtikuuhun hinnat nousivat 0,3 prosenttia.

Hintoja nosti odotetusti erityisesti energian hinnan 35 prosentin kohoaminen vuodentakaisesta. Elintarvikkeiden hinnat nousivat myös rajusti, 10 prosenttia. Molempia eriä nostaa tällä hetkellä Ukrainan sota.

Uudet inflaatioluvut luovat jälleen uusia paineita USA:n keskuspankille rahapolitiikan kiristämiseen.

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell puhui toukokuussa Future of Everything Festival -tapahtumassa. Hän kertoi, että hintavakauden palauttaminen on keskuspankin ehdoton tavoite. Powell arvioi, että myös kesä- ja heinäkuun korkokokouksissa ohjauskorkoa nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä. Toukokuun 0,50 prosenttiyksikön koronnosto oli suurin vuoden 2000 jälkeen.

Handelsbanken Suomen ekonomisti Janne Ronkainen uskoo, että keskuspankki joutuu nostamaan korkoa jo ensi viikolla 0,5 prosenttiyksikköä.

🇺🇸 inflaatio kiihtyi jälleen markkinaodotuksia enemmän.



Inflaatio ⬆️1,0 %:a (odotus 0,7%) k/k ja vuosi-inflaatio kiihtyi 8,6 %:iin (od. 8,3%).

Pohjainflaatio ⬆️0,6 %:a (od. 0,5%) k/k, mutta vuosimuutos hidastui 6,0 %:iin (od. 5,9%).

Fed nostaa ensi viikolla korkoa 0,5 %-yks. pic.twitter.com/5H4pidOVtX — Janne Ronkanen (@RonkanenJanne) June 10, 2022

Samoilla linjoilla on myös OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

”Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 8,6 % (v/v, od. 8,3 %) kaataen kylmää vettä Fedin syksyn koronnostotaukoa koskevien spekulaatioiden niskaan…”, Hännikäinen tviittaa.

Jenkkien inflaatioluvut aiheuttivat taas vatsanväänteitä! 🤮🤢Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 8,6 % (v/v, od. 8,3 %) kaataen kylmää vettä Fedin syksyn koronnostotaukoa koskevien spekulaatioiden niskaan… #inflaatio #Fed #korot pic.twitter.com/6OILyjUdFx — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) June 10, 2022

Uudet inflaatioluvut saivat aikaan rajuja reaktioita perjantaina finanssimarkkinoilla Yhdysvalloissa.

S&P 500 -osakeindeksi rojahti yli 2,9 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq yli 3,5 prosenttia. USA:n 10-vuoden velkakirjan korko nousi lähes 3,16 prosenttiin. Korko nousi korkeimmilleen sitten lokakuun 2018.

Samalla euro heikkeni suhteessa dollariin lähes 0,9 prosenttia.