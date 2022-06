Venäjään kohdistuvat pakotteet purevat – Ekonomisti: ”todellinen talouden luisu on vasta alussa”

Pakotteet vaikuttavat jo nyt, mutta EU:n uudet pakotteet pahentavat Venäjän talousahdinkoa.

EU on asettanut Venäjälle jo lukuisia erityyppisiä pakotteita sen hyökättyä Ukrainaan. Tähän asti EU:lla ei ole ollut kuitenkaan uskallusta ottaa Venäjän raaka-aineita, kuten öljyä ja maakaasua, mukaan pakotteisiin. Se on vienyt pakotteiden tehoa, koska Venäjä on saanut raakaöljyn hinnannousun vuoksi kasvavia tuloja öljyn ja maakaasun viennistä.

Vihdoinkin Euroopan Unioni päätti viime viikolla ottaa tärkeän askeleen kohti huomattavasti järeämpiä pakotekeinoja. Euroopan unioni julkaisi perjantaina kuudennen pakotepaketin. Uusilla pakotteilla muun muassa kielletään venäläisen raakaöljyn ja öljyvalmisteiden tuonti.

Sektorikohtaisia talouspakotteita laajennettiin edelleen. Päätöksellä asetettiin venäläiselle ja Venäjältä tuotavalle raakaöljylle ja öljyvalmisteille tuontikielto sekä kiellettiin näitä tuotteita koskevien, kolmansiin maihin suuntautuvien merikuljetusten vakuuttaminen ja jälleenvakuuttaminen.

EU:n öljypakotteet leikkaavat Venäjän vientituloja merkittävästi.

Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola kertoo artikkelissaan, että viime vuonna EU-maat toivat raakaöljyä ja öljytuotteita Venäjältä yhteensä noin 70 miljardin euron arvosta. Se vastasi noin 15 prosenttia Venäjän koko tavara- ja palveluviennin tuloista.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät jo nyt Venäjän taloudessa, mutta todellinen talouden luisu on vasta alussa, Simola arvioi.

Alkuvaiheessa pakotteet näkyivät esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla, kun Moskovan pörssi lähti jyrkkään alamäkeen. Rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi Venäjän hallinto joutui turvautumaan tiukkoihin rajoitustoimiin.

Seuraavassa vaiheessa pakotteet alkavat heijastua Venäjän talouteen laajemmin, Simola toteaa. Yksi selkeä vaikutus on tuonnin romahdus.

”Venäjä on riippuvainen tuonnista sekä monissa lopputuotteissa että tuotannossa tarvittavissa osissa ja komponenteissa. Tuonnin tyrehtyminen on jo leikannut Venäjän teollisuustuotantoa monilla aloilla. Esimerkiksi autotehtaita on ajoittain suljettu komponenttipulan vuoksi ja huhtikuussa autoteollisuuden tuotanto supistui peräti 60 % vuotta aiemmasta.”

Simulan mukaan Venäjän varastojen ehtyessä teollisuuden tilanne vaikeutuu entisestään. Lisäksi pakotteet ovat iskeneet Venäjän lentokuljetuksiin, kun lentokuljetusten määrä supistui huhtikuussa peräti 85 prosenttia vuotta aiemmasta.

Suuri riesa Venäjälle koituu kiihtyvästä inflaatiosta. Huhtikuussa Venäjän kuluttajahinnat nousivat peräti 18 prosenttia vuotta aiemmasta.

Inflaation kiihtyminen on laskenut useiden venäläisten ostovoimaa jyrkästi, kun nimellispalkat eivät ole nousseet inflaation tahdissa. Simulan mukaan heikentynyt kysyntä on vetänyt vähittäiskaupan laskuun ja sen myynnin määrä supistui huhtikuussa jo 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Uusien autojen kauppa romahti 80 prosenttia.

Nopeasti synkentyvä taloustilanne vaikuttaa yleensä työmarkkinoille vasta viiveellä. Näin on myös Venäjän tilanteessa. Työttömyysaste oli huhtikuussa vielä hyvin alhainen, vain neljä prosenttia.

Simola kuitenkin kertoo, että esimerkiksi Venäjältä poistumassa olevat ulkomaiset yritykset eivät vielä ole pystyneet irtisanomaan työntekijöitään. Työttömyyden odotetaan lisääntyvän huomattavasti ja työttömyysasteen jopa kaksinkertaistuvan 7‒8 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 8‒15 prosenttia. Se saattaa olla varovainen arvio, sillä useimmissa venäläisissä ennusteissa ei ole vielä otettu huomioon EU:n uusinta pakotepakettia.

”Se voi leikata Venäjän vientiä huomattavasti ja siten heikentää talousnäkymiä entisestään. Öljyn ja öljytuotteiden tuontikieltoon liittyvien 6‒8 kuukauden siirtymäaikojen vuoksi vaikutus voi kuitenkin näkyä osittain vasta viiveellä”, Simola arvioi.