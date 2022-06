Etla: Viennin arvo Venäjälle romahti Ukrainan sodan vuoksi 58 prosenttia

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on odotetusti laskenut Suomen vientiä Venäjälle. Lasku näkyy lähes kaikissa tavararyhmissä.

Suomen tavaravienti ja -tuonti kehittyivät alkuvuonna odotusten mukaisesti, käy ilmi Etlan ennusteryhmän julkaisemasta kesäkuun kuukausiraportista.

Kansantalouden tilinpidon mukaan tavaraviennin määrä supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liki 14 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Supistuminen oli odotettua ja vuoden takaiseen verrattuna laskua kertyi vain 0,3 prosenttia, todetaan Etlan kesäkuussa julkaisemassa Kuukausiraportissa.

Tilastojen mukaan vienti Venäjälle putosi maalis-huhtikuussa rajusti lähes kaikissa tavararyhmissä.

Huhtikuussa tavaraviennin määrä jatkoi laskuaan ja vientiä kertyi 8,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa näkyy nyt selvästi vientitilastoissa, arvioi Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson. Viennin arvon romahdus on hänen mukaansa vielä paljon rajumpi kuin määrän.

”Maalis-huhtikuussa lähestulkoon kaikkien tavararyhmien vienti Venäjälle putosi rajusti, kun lukuja vertaa helmikuuhun. Ennakkotietojen mukaan Suomen vienti Venäjälle laski huhtikuussa arvoltaan 58 prosenttia viimevuotisesta, kun samanaikaisesti koko tavaraviennin arvo nousi 23 prosenttia”, Berg-Andersson toteaa.

Tavaroiden tuonnin määrässä kehitys on ollut niin ikään ensimmäisellä neljänneksellä odotetun kaltaista. Kasvua kertyi viimevuotisesta liki seitsemän prosenttia, mutta edellisestä neljänneksestä tuontimäärä väheni 5,7 prosenttia. Huhtikuussa tavaratuonnin määrä lisääntyi 1,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Tavaratuonnissa Venäjältä erityisesti raakaöljyn tuonti on arvoltaan kutistunut.

Useiden toimialojen vientihinnat kohosivat huhtikuussa uusiin ennätyslukemiin, eikä hintakehityksen rauhoittumista ole näköpiirissä. Vientituotteet kallistuivat kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 25,5 prosenttia viimevuotisesta.

Tavaroiden tuontihinnat kallistuivat tammi-maaliskuussa keskimäärin 25 prosenttia vuoden takaisesta ja 7 prosenttia edellisestä neljänneksestä, käy ilmi kansantalouden neljännesvuositilinpidosta.

Huhtikuussa ulkomailta tuodut energiatuotteet kallistuivat Tilastokeskuksen tuontihintaindeksin mukaan jopa 104 prosenttia viimevuotisesta.

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät jo nyt Venäjän taloudessa, mutta todellinen talouden luisu on vasta alussa, Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Heli Simola arvioi.

Alkuvaiheessa pakotteet näkyivät esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla, kun Moskovan pörssi lähti jyrkkään alamäkeen. Rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi Venäjän hallinto joutui turvautumaan tiukkoihin rajoitustoimiin.

Seuraavassa vaiheessa pakotteet alkavat heijastua Venäjän talouteen laajemmin, Simola toteaa. Yksi selkeä vaikutus on tuonnin romahdus.

”Venäjä on riippuvainen tuonnista sekä monissa lopputuotteissa että tuotannossa tarvittavissa osissa ja komponenteissa. Tuonnin tyrehtyminen on jo leikannut Venäjän teollisuustuotantoa monilla aloilla. Esimerkiksi autotehtaita on ajoittain suljettu komponenttipulan vuoksi ja huhtikuussa autoteollisuuden tuotanto supistui peräti 60 % vuotta aiemmasta.”