Viikon puheenaihe: Bitcoinin louhinta

Bitcoinin louhinta turvaa hajautetun raha- ja maksujärjestelmän toimintaa.

Bitcoin on tällä hetkellä erittäin tehokkaasti suojattu ja verkon ylläpitoon käytettävä energia on ympäristöystävällisempää kuin koskaan aiemmin. Suuret energiayhtiöt ympäri maailman käynnistävät uusia ympäristöystävällisiä Bitcoinin louhintahankkeita ja valtiolliset toimijat pyrkivät kiihdyttämään vihreää siirtymää.

Afrikan merkittävin geotermisen energian tuottajamaa on Kenia, jonka suurin energiatuottajayhtiö KenGen aikoo toimittaa ylimääräistä geotermistä energiaa bitcoin-louhintaan. KenGen tiedottaa, että tarjoamalla ympäristöystävällistä energiaa yritys myötävaikuttaa bitcoinin louhintaan liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Lähi-Idässä valtiollinen sijoitusrahasto Oman Investment Authority osallistui 350 miljoonan rahoituskierrokseen Crusoe Energyssä, joka on edelläkävijä kaasupolttamisen ympäristöhaittojen vähentämisessä Bitcoinin louhinnan avulla. Merkittävän Bitcoinin louhintaprojektin odotetaan alkavan Omanissa ensi vuoden puolella.

Crusoe Energy on yhdistänyt voimansa myös öljyjätti ExxonMobilin kanssa, jolla on aiemmin ollut onnistuneita pilottihankkeita bitcoinin louhinnan avulla toteutetuista päästöjen vähentämisestä. Crusoe Energyllä on asiakkaina myös kanadalainen öljy-yhtiö Enerplus ja Oklahoma Cityssä toimiva Devon Energy.

New Yorkin senaatti äänesti kahden vuoden aikarajan asettamisesta hiilipohjaisten Bitcoinin louhintaoperaatioiden suhteen. Lakiehdotus kannustaa paikallisia toimijoita siirtymään nopeammin täysin uusiutuvien energialähteiden äärelle.

Osavaltion senaatin äänestämä lakiesitys hiilipohjaisen louhinnan rajoittamisesta on menossa kuvernööri Kathy Hochulin pöydälle allekirjoitettavaksi. Kuvernööri voi myös käyttää veto-oikeutta lakiehdotuksen hylkäämiseksi.

Osavaltio aikoo myös tehdä perusteellisen tutkimuksen Bitcoinista ja PoW-pohjaisista kryptovaluutoista ja niiden mahdollisista vaikutuksista ympäristöön.

Viikon muita tapahtumia

Maailman ensimmäinen bitcoineja louhiva asuinrakennus julkaistaan ​​Argentiinassa.

Tulli on ryhtynyt myymään kuusi vuotta hallussa olleita bitcoineita.

Dubain luksuskiinteistöjen kehittäjä DAMAC on tehnyt tämän vuoden aikana 50 miljoonan dollarin edestä kiinteistökaupoista bitcoinilla ja kryptoilla.

Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle SEC:lle on lähetetty yli 10 000 kommenttia Grayscalen Bitcoin ETF:n tukemiseksi.

Brasilialainen jalkapallojätti São Paulo FC hyväksyy nyt bitcoinin ottelulippujen maksuvälineenä.

Saksan teknologian jälleenmyyntijätti Saturnilla on nyt bitcoin-automaatteja myymälöissä.

Panaman Towerbank on julistautunut bitcoin-ystävälliseksi.

