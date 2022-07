Amerikkalaiset pankit jäivät odotuksista – vain Citigroup yllätti

Amerikkalaiset pankit varautuvat heikentyvään talousympäristöön luottotappiovarauksilla. JPMorgan ja Citigroup keskeyttävät omien osakkeiden takaisinostot.

Amerikkalaiset pankit julkaisivat toisen vuosineljänneksen tuloksiaan loppuviikon aikana.

Torstaina sekä JPMorgan Chase (JPM) että Morgan Stanley (MS) raportoivat lähes 30 prosentin tulosheikennyksistä. Molemmat jäivät analyytikoiden odotuksista. JPMorganin tulosheikennys selittyi suurilta osin 428 miljoonan dollarin luottotappiovarauksesta.

Taseella mitattuna JPMorgan on Yhdysvaltain suurin pankki ja sen suorituskyky antaa merkkejä talouden suunnasta.

JPMorgan raportoi asuntolainoituksen laskeneen 45 prosenttia suhteessa edellisvuoteen. Samoin pienenivät uudet autolainat yhtä voimakkaasti.

JPMorganin ja Morgan Stanleyn arvopaperikaupan tuotot kasvoivat suhteessa viime vuoteen, ensimmäisellä 15 prosenttia ja jälkimmäisellä 21 prosenttia. Morgan Stanleyn tuotot osakeantien järjestämisestä laskivat yli miljardista dollarista vajaaseen 150 miljoonaan dollariin.

Citigroup ainoa yllättäjä

Perjantaina tulosjulkistajien joukkoon liittyivät Citigroup (C), Bank of New York Mellon (BK) ja Wells Fargo (WFC). Ainoastaan Citigroup onnistui ylittämään odotukset. Pankin liikevaihto ja korkokate kasvoivat voimakkaasti.

Wells Fargon toisen vuosineljänneksen tulos heikkeni lähes 50 prosenttia. Myös Wells Fargo kasvatti luottoreservejään 580 miljoonalla dollarilla. ”Odotamme luottotappioiden kasvua nykyiseltä erittäin alhaiselta tasolta, mutta emme ole vielä nähneet tilanteen heikentymistä”, pankin toimitusjohtaja Charlie Scharf kommentoi.

Varainhoitaja Bank of New York Mellonin hallinnoitavat varat laskivat 17 prosenttia 1,9 biljoonaan dollariin. Yhtiön toimitusjohtajan Robin Vincen mukaan asiakkaiden aktiivisuus kasvatti palkkiotuottoja, mutta osakkeiden arvon lasku heikensi tuottoja. Pankin korkotuotot kasvoivavat lähes 30 prosenttia.

JPMorgan ja Citigroup ilmoittivat keskeyttävänsä omien osakkeiden takaisinostot. Molemmat pankit haluavat valmistautua heikentyvään talousympäristöön. Vuodesta 2016 lähtien JPMorgan on ostanut noin 4-5 kertaisen määrän omia osakkeita takaisin suhteessa vuosiin 2010-2015. Nyt tämä tuottokomponentti jää sijoittajilta saamatta.

Pankkiosakkeet nousivat voimakkaasti perjantain kaupankäynnissä. Vuoden alusta mitattuna JPMorganin osake on suoriutunut heikoiten ja Wells Fargon parhaiten. Citigroupin osake nousi perjantaina voimakkaasti tulosylityksen innoittamana.

Pankkien tulevaisuuden kehityksen arvioiminen on tällä hetkellä haastavaa. Toisaalta kasvava korkokate kasvattaa pankkien tuottoja, toisaalta varainhoidon tuotot laskevat. Tulot osakeantien järjestelyistä ovat kuihtuneet lähes olemattomiin.

Pankit selkeästi odottavat heikompia aikoja tekemällä suurempia varauksia luottotappioiden varalle. Yhdysvaltain asuntomarkkina on selkeästi hyytymässä. Samalla autoluotoissa pelätään olevan kupla, kun käytettyjen autojen hinnat nousivat voimakkaasti ja sittemmin hoitamattomien autolainojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2020 yli 11 prosenttiin.

Kotimaisista pankeista varainhoitoon profiloituva Aktia heikensi näkymiään vuodelle 2022 hoidettavien varojen arvonmuutosten takia.

Bank of America (BAC) ja Goldman Sachs (GS) julkaisevat toisen vuosineljänneksen tuloksen maanantaina.