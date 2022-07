Tulli myi virtuaalivaluutat lähes 47 miljoonalla eurolla

Suomen tulli on realisoinut valtiolle menetetyksi tuomitut, lainvoimaiset virtuaalivaluuttansa kesän aikana.

Realisoinnin kohteena oli 1889,1 bitcoinia. Niistä kertyi valtiolle myyntituloa yhteensä noin 46,5 miljoonaa euroa. Tullilla on vielä realisoimatta myytyjen bitcoinien liitännäisvaluutat, joiden nykyinen arvo on enintään joitain satoja tuhansia euroja.

Bitcoinien myynnistä huolehti kaksi virtuaalivaluuttojen välittäjää, jotka Tulli valitsi kilpailullisen neuvottelumenettelyn perusteella loppukeväästä.

Tulli on takavarikoinut bitcoineja huumaus- ja dopingainerikosten tutkimisen yhteydessä. Lainvoimaa odottavia bitcoineja on Tullin hallussa noin 90 nyt realisoitujen lisäksi. Tulli on ottanut haltuunsa muitakin virtuaalivaluuttoja, mutta juttujen esitutkinnan ollessa kesken valuuttoja tai niiden määriä ei avata tarkemmin.

Vuosi sitten Tulli käynnisti julkisen tarjouskilpailun, jossa se etsi virtuaalivaluuttojen välittäjiä, jotka pystyvät turvallisesti ja luotettavasti hoitamaan valtiolle tuomittujen virtuaalivaluuttojen myymisen.

”Pyydämme kiinnostuneita toimijoita osallistumaan kilpailutukseen. Tavoitteenamme on luoda pysyvä menettely, jonka avulla voimme turvallisesti ja luotettavasti realisoida valtiolle tuomitut virtuaalivaluutat jatkossakin”, kertoi talousjohtaja Pekka Pylkkänen.

Tulli oli pitkään ollut haluton myymään bitcoineja koska se pelkäsi, että niitä käytetään rahanpesuun.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kertonut , että takavarikoiduista bitcoineista saatavia tuloja valtio aikoo käyttää Ukrainan hyväksi. Bitcoin-rahat on määrä käyttää Ukrainan humanitääriseen apuun ja jälleenrakennukseen.