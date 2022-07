Eläkeala kaataa kylmää vettä yrittäjän niskaan, osa 1/2

Valmistelussa oleva yrittäjien eläkeuudistus voi laskea yrittäjien elintasoa radikaalisti lisäämällä huomattavasti kustannuksia. Tuhansia yrityksiä uhkaa alasajo ja uusia yrityksiä jää perustamatta.

Kuluneena kesänä on törmännyt yhä useammin uutisiin, joissa kerrotaan yrittäjän eläkemaksuihin tulossa olevista korotuksista. Kun asiaa vähän selvittää, vastaiset eläkemaksujen korotukset saattavat olla osalle yrittäjistä todella rajuja.

Tämä tulee kiristämään huomattavasti kymmenien tuhansien yrittäjien ja yrittäjäkotitalouksien taloutta ja alentamaan niiden elintasoa. Yrityksiä tultaneen ajamaan alas kohonneiden eläkemaksujen vuoksi – ja uusia yrityksiä perustamaan aiempaa vähemmän.

Samaan aikaan inflaatio jyllää useimpia muitakin kustannuksia voimakkaasti yläviistoon.

SalkunRakentaja uutisoi työn alla olevasta uudistuksesta 18.6.2022.

MTV Uutisaamu haastatteli Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Petterssonia 22.6.2022, kohdasta 29:35 eteenpäin.

Edelleen työeläkeyhtiöiden edunvalvoja Työeläkevakuuttajat Tela julkaisi asiasta tiedotteen 24.6. otsikolla ”Telan Siimes: Yrittäjien eläketurvan parantaminen edellyttää myös lakimuutoksia”, ote:

Laissa tulisi mielestämme säätää nykyistä täsmällisemmin työtulon määrittelystä ja sen tason arvioinnista. Lisäksi työtulon tasoa tulisi seurata nykyistä useammin yritystoiminnan jatkuessa. Tämä parantaisi yrittäjien ja vakuuttajien oikeusturvaa ja varmistaisi samalla, ettei alivakuuttamisen ongelmaa pääsisi syntymään. – Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes

Iltalehti taustoitti teemaa kriittisesti 15.10.2021 otsikolla ”Ministeriö runttaamassa läpi yrittäjien eläkeuudistuksen – valtio maksaa nykyisin eläkkeitä sadoilla miljoonilla”.

Mistä eläkeuudistuksessa on kyse?

Uudistuksessa on kyse epämääräisestä sillisalaatista, jossa asian lopputulosta ei pysty kunnolla arvioimaan – edes hallituksen esityksen pohjalta. Yritetään avata vähän.

Suomen hallitus antoi 16.6.2022 eduskunnalle lakiesityksen, jolla ”pyritään parantamaan yrittäjien eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa”. Kyse on yrittäjän eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Ote tiedotteesta:

Lakimuutos vähentää alivakuuttamista ja siten parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Työtä yrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi riittää jatkossakin – sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja lakien on tarkoitus tulla voimaan jo 1.1.2023.

Valmisteluun ovat osallistuneet Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, STTK ry, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät ry ja valtiovarainministeriö.

Toisin sanoen asiaa ovat valmistelleet pääosin isot organisaatiot, jotka ovat hyvin etäällä yrittäjän arjesta. Eri tahot hokevat järjestään alivakuuttamisesta, mutta kukaan ei lausu ylivakuuttamisesta tai turhasta ja kalliista vakuuttamisesta esimerkiksi tilanteessa, jossa yrittäjällä on jo kertynyttä eläketurvaa ja omaehtoista varautumista eläkeaikaan tai huonompiin aikoihin.

Myös isot vaikutukset kymmenien tuhansien yrittäjien nykyiseen elintasoon – eläkemaksujen mahdollisesti noustessa huomattavasti – jäävät erikoisen vähälle huomiolle.

Tämä luo lakiluonnokselle toispuoleisen leiman, jonka musteen säleistä paistaa puolijulkisen eläkejärjestelmän oma bisnes- ja järjestelmäetu. Yrittäjästä leivotaan olemassa olevan työeläkejärjestelmän tilkitsijää.

Missä ollaan nyt?

Yrittäjä on nykyään velvollinen maksamaan yrittäjän eläkemaksua, kun hänen laskennallinen niin sanottu YEL-työtulonsa (YEL = yrittäjäeläke, yrittäjän eläkelaki) on vähintään 8 262 euroa vuodessa. Maksun suuruus on 24,1 prosenttia tästä YEL-työtulosta per vuosi. Toisin sanoen minimitasoa sovellettaessa maksuja kertyy vuodessa 1 991 euroa.

Jos yrittäjä on valinnut korkeamman YEL-työtulon, tällöin maksut ovat euromääräisesti korkeampia ja eläkettä kertyy enemmän.

Maksut ovat verovähennyskelpoisia yrityksen tai yrittäjän omassa verotuksessa.

Ongelmana on pidetty sitä, että monet yrittäjät käyttävät YEL-työtulona lähellä edellä kuvattua minimiä olevaa tasoa – tai eivät maksa eläkemaksuja lainkaan, jolloin yrittäjäeläkettä ei kerry. Alustatalous ja kevytyrittäjyys ovat osaltaan lisänneet painetta järjestelmän kehittämiseen, vrt. juttumme 7.7.2022.

Nykykäytännössä yrittäjä pystyy pitkälti itse vaikuttamaan YEL-työtulonsa tasoon. Se on monille todella tärkeää, koska isot eläkemaksut tekisivät yritystoiminnasta kannattamatonta.

Ulkopuolelta on helppo huudella, että silloin kannattaa lopettaa yrittäjyys. Asia ei ole yksioikoinen sen enempää yksilön kuin yhteiskunnan kannalta, koska yrittäjä kuitenkin useimmiten maksaa – pienenkin – eläkkeensä itse, työllistää itsensä, mahdollisesti muita työntekijöitä osa- tai kokoaikaisesti, maksaa työnantajamaksuja, tilittää arvonlisäveroa myymistään tuotteista ja palveluista valtiolle, maksaa ansiotuloveroa, yhteisöveroa, muita veroja ja luo kysyntää toimittajayrityksilleen.

Yrityksillä ja yritystoiminnan jatkumisella on merkittävä vaikutus talouskasvuun ja yhteiskunnan kantokykyyn.

Vaikka yrittäjän eläkemaksut jäisivät vastaavankaltaista työtä tekevää palkansaajaa pienemmiksi, hän on silti nettomaksaja ja nettotyöllistäjä yhteiskunnassa. Molempia tarvitaan.

Paljonko eläkemaksuja kertyy?

Eläkettä kertyy YEL-työtulosta laskettuna 1,5 prosenttia vuodessa, maksuista vastaavasti 6,2 prosenttia. Myös palkansaajalle kertyy palkkaan nähden 1,5 prosenttia eläkettä. (Suurimman osan, 70 prosenttia, palkansaajan työeläkemaksuista maksaa työnantaja.)

Toisin sanoen pienimmällä 8 262 euron YEL-tulolla tulevaa eläkettä kertyisi 124 euroa vuotta kohden. Jos yrittäjä maksaisi tällä työtulolla eläkemaksuja 45 vuoden ajan, eläkettä kertyisi nykyrahassa (korotukset oletettu inflaation suuruisiksi) 5 580 euroa vuotta kohden. Kun se jaetaan 12 kuukaudelle, eläke ei ole häävi, ainoastaan 465 euroa kuukaudessa.

Toisin sanoen, lakisääteisiä eläkemaksuja on maksettu 89 600 euroa ja eläkettä kertyy vähemmän kuin mitä Suomi maksaa eläkettä kenelle tahansa riippumatta siitä, onko ollut työelämässä vai ei.

Takuueläke Suomessa on tällä hetkellä 855 euroa kuukaudessa ja sitä voi saada vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä, jos itse kerrytettyjä lakisääteisiä eläkkeitä on tätä vähemmän.

Takuueläke on vähimmäiseläke, josta vähennetään täysimääräisesti kaikki eläkkeensaajan saamat muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta.” – ote hallituksen esityksestä 16.6. nykytilaa koskien, s. 9

Jotta työeläkejärjestelmästä kertyisi eläkettä edes tonni kuukaudessa, pitäisi laskennallisen YEL-työtulon olla 1 480 euroa kuukaudessa (17 760 e/v) ja eläkemaksuja maksaa 45 vuoden ajalta nykyrahassa 192 600 euroa. Luvut ovat suuntaa antavia.

Tarkempia laskelmia voi tehdä esimerkiksi Eläketurvakeskuksen laskurilla.

—

Uhka työllisyydelle

YEL-vakuutus (ja sen taso) tuo turvaa sekä vanhuuden että sairauden, vanhemmuuden, työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalle. Tämä tekee vakuutuksesta myös kalliin suhteessa kertyvään eläkkeeseen.

Yleisen työmarkkinatuen ylittävä työttömyysturva edellyttää vähintään 13 573 euron YEL-vuosityötulon ja työttömyyskassan jäsenyyden.

Jos mitään isompaa ei käy ja työura painetaan maaliin, yhteiskunta on yrittäjän tapauksessa isosti saamapuolella – riippumatta YEL-työtulon tasosta. Yrittäjän menehtyessä kertynyt yrittäjäeläke jää järjestelmään eikä siirry perillisille, mahdollista korotettua (Kelan tason ylittävää) perhe-eläkettä lukuun ottamatta.

Korotettu YEL voi olla myös ylivakuuttamista tai turhaa vakuuttamista, jos yrittäjä on varautunut eläkeaikaan tai elämänmuutoksiin muulla tavoin. Yrittäjänkin on toki otettava huomioon mahdollinen työkyvyttömyys ja eläkeaika järkevillä valinnoilla.

Tarvitaanko siihen yhteiskunnan ja järjestelmän voimakasta holhousta?

Hallituksen lakimuutos uhkaa lisätä työttömyyttä Suomessa sekä yrittäjien oman työllistymisen että heidän työllistämiskyvyn kautta eläkekustannusten huomattavan nousun vuoksi.

Hallituksen esitys sisältää Eläketurvakeskuksen tekemiä esimerkkilaskelmia, joista keskimmäisessä YEL-maksut kasvaisivat 190 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Kokonaisuutena aktiiviyrittäjien käytettävissä olevat tulot pienenisivät runsaalla 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Julkinen talous vahvistuisi vastaavalla summalla. – hallituksen esitys, s. 23

—

Jatketaan uudistuksen ja lakiluonnoksen ruotimista ensi viikolla.