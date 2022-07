Erilainen tuloskausi alkoi – kiinnepisteinä kauppa ja sykliset

Sijoittajan kevätkausi on ollut kaikkea muuta kuin normaali.

Erityisesti inflaation eli kuluttajahintojen nousun rävähtäminen käsiin on muuttanut tilanteen totaalisesti verrattuna koko 2000-luvun aiempaan tilanteeseen.

Inflaatio nousi Suomessa kesäkuussa 7,8 prosenttiin vuoden takaisesta.

Ilmiö on kansainvälinen ja johtuu useista tekijöistä, kuten toimitusketjujen ongelmista erityisesti elektroniikan kompomenteissa, piristyneestä talouskasvusta ja kysynnästä sekä Venäjän sodasta Ukrainassa. Länsimaat ovat aiheellisesti asettaneet talouspakotteita, mikä on yhdessä Venäjän toimien kanssa nostanut energian hintaa voimakkaasti.

Öljytuotteiden, maakaasun ja sähkön kallistuminen vaikuttavat todella paljon kuluttajan rahankäyttöön. Täytyy muistaa, että isolla osalla kuluttajista talous on muutenkin tiukoilla. Suomen Asiakastiedon mukaan kesäkuun lopussa 388 000 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä.

Inflaatio heijastuu myös korkoihin. Keskuspankit ovat pakotettuja nostamaan pankkien välisiä ohjauskorkoja hintojen nousun hillitsemiseksi. Samalla markkinakorot painavat yläviistoon.

Kun tuotot parantuvat asteittain korkomarkkinoilla, vanhoja korkopapereita – heijastuen korkorahastojen arvoihin – kuten myös kasvuosakkeita hinnoitellaan alemmaksi. Vaikka kasvuyhtiöiden tuloskasvuennusteet säilyisivät muuttumattomina, tulevien tuottojen nykyarvot pienentyvät, kun niitä diskontataan korkeammalla korolla nykyhetkeen.

Kuluttajan ostovoima supistuu, koska ruuan, polttoaineiden ja sähkön hinta on noussut viime kuukausina nopeasti. Samaan aikaan koronarajoitusten poistuttua kuluttajan rahankäyttö suuntautuu aiempaa enemmän palveluihin, kuten ravintoloihin, tapahtumiin, juhliin ja matkoihin.

Siksi kauppaketjut antavat tulosvaroituksia.

On kiintoisaa, että kauppakonserni Kesko antoi positiivisen koko vuotta koskevan tulosvaroituksen 25.4. Syinä tulosvaroitukseen olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu yrityskaupassa sekä odotettua voimakkaampi hintojen nousu.

Keskon päivittäistavarakauppa etenee todennäköisesti vahvasti kuten korona-aikana, nyt luultavasti enemmän hinnankorotusten vetämänä. Samoin tytäryhtiö Kespron foodservice eli myynti ravintoloille on elpynyt.

Monet muut kauppaketjut ovatkin sitten antaneet negatiivisia varoituksia.

Näitä ovat kuluttajavetoiset, käyttötavarapainotteiset Tokmanni (tulosvaroitus 26.4.), Puuilo (25.5.) ja Verkkokauppa (24.3. ja 14.7.).

Puuilo heikentää ohjeistustaan tilikaudelle 2022 (1.2.2022-31.1.2023). Puuilo on tarkoituksella kasvattanut varastotasoja varmistaakseen tavaroiden saatavuuden Puuilon myymälöissä. Varasto on pysynyt kuitenkin suunniteltua suurempana ja se on kasvattanut varastointi- ja kuljetuskustannuksia. Lisäksi kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, myöhäinen kevät ja inflaation myötä nousseet tavaroiden hankintahinnat, ovat vaikuttaneet Puuilon alkuvuoden taloudelliseen suorituskykyyn. – Puuilo, pörssitiedote 25.5.2022