Finnair hoippuu kriisistä toiseen

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Lentoyhtiön tappio kolmannella oli odotettua syvempi.

Finnairin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä roimasti, 392 prosenttia vertailukaudesta 550 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 522 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli kuitenkin edelleen tappiollinen -84,2 miljoonaa euroa. Tappio kuitenkin keveni vertailukaudesta selvästi, jolloin se oli -151,3 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusodotus oli toteumaa optimistisempi, sillä odotuksissa oli -68 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoo, että toisella vuosineljänneksellä Finnair siirtyi kriisistä toiseen.

”Yli kaksi vuotta kestäneen raskaan pandemian vaikutukset alkoivat helpottaa kysynnän palautuessa, mutta samanaikaisesti Ukrainan sodan vaikutukset tuntuivat koko painollaan. Vertailukelpoinen liiketulos pysyi edelleen tappiollisena ja oli -84,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat Venäjän ilmatilan sulun johdosta pidentyneet lentoreitit ja erityisesti historiallisen korkea, vuoden 2021 lopusta lähes kaksinkertaistunut polttoaineen hinta”, Manner toteaa.

Uusia sopeutumistoimia tulossa

Toimitusjohtajan mukaan toisen vuosineljänneksen aikana lentomatkustuksen kysyntä alkoi kuitenkin normalisoitua useilla markkinoilla, mikä näkyi matkustajamäärien ja matkustajakäyttöasteiden selvänä kasvuna.

”Operoimme noin 64 prosenttia omasta kapasiteetistamme vuoteen 2019 verrattuna, sillä Venäjän ilmatilan sulku rajoitti lentämistä meille perinteisesti tärkeille Japanin ja Etelä-Korean markkinoille. Noin 6 prosenttia konekapasiteetista oli katsauskauden aikana vuokrattuna kumppanilentoyhtiölle, mikä työllisti noin 600 finnairilaista.”

Mannerin mukaan Finnair kohtaa Ukrainan sodan vaikutukset pandemian heikentämänä. Kaksoiskriisin johdosta lentoyhtiön liiketulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin raskaasti tappiollinen, hän kertoo.

Vastatakseen näihin uusiin haasteisiin Finnair jatkaa sitä, mitä se on pandemian aikana tehnyt: sopeutuu aktiivisin toimin.

”Valmistaudumme siihen, että Venäjän ilmatilan sulku jatkuu pitkään. Tämän lisäksi polttoaineen hinta on historiallisen korkea ja kilpailuympäristö on muuttunut. Koronapandemian kehitys ja inflaation voimakas kasvu lisäävät toimintaympäristömme epävarmuutta. Nämä muutokset edellyttävät uutta strategiaa ja merkittävää rakenteellista uusiutumista Finnairilta. Työstämme siksi parhaillaan perusteellista strategian uudelleenarviointia, ja tavoitteenamme on kertoasuunnastamme ja sen aiheuttamista muutoksista lisää syksyllä”, Manner kertoo.

Osana ensimmäisiä toimia Venäjän ilmatilan sulkuun sopeutumiseksi Finnair päivitti keväällä verkostoaan lisäten lentämistä Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Aasiaan, toimitusjohtaja kertoo.

”Uudet reitit Dallasiin ja Seattleen ovat kesän aikana saaneet rohkaisevan alun. Aloitimme keväällä myös 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelman, joka on edennyt suunnitellusti.”

Finnair vahvisti tasettaan katsauskauden aikana nostamalla 290 miljoonaa euroa Suomen valtion myöntämästä pääomalainasta, ja 110 miljoonaa euroa on edelleen nostamatta.

Koko vuosi tulee olemaan tappiollinen

Finnair päivitti koko vuotta koskevan ohjeistuksensa 17.7. Yhtiön mukaan kysyntä on lähes normalisoitunut erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Finnair arvioi lentävänsä vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana keskimäärin noin 70 prosentin kapasiteetilla vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna ja neljännen neljänneksen aikana samalla tai hieman korkeammalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä.

Lentokoneiden vuokraukset miehistöineen toisille lentoyhtiöille nostavat käytössä olevan kapasiteetin kolmannella vuosineljänneksellä yli 80 prosenttiin ja neljännellä vuosineljänneksellä noin 80–85 prosenttiin, riippuen tulevista vuokrasopimuksista.

Finnairin toimintaympäristön merkittävä epävarmuus kuitenkin jatkuu, koska polttoaineen hinta on historiallisen korkea ja Venäjän ilmatilan sulun pituus, inflaation vaikutus kysyntään ja kustannuksiin sekä koronapandemian ja siihen liittyvien toimenpiteiden kehitys ovat epäselviä.

Vaikka pandemian vaikutukset Finnairin toimintaan ovat osin helpottaneet, Ukrainan sodan vaikutusten takia vuoden 2022 vertailukelpoinen tulos tulee olemaan kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan tappiollinen. Lisäksi Finnair arvioi vaikean toimintaympäristön, mukaan lukien Venäjän ilmatilan sulun, jatkuvan pitkään ja yhtiö on siksi laatimassa uutta strategiaa heikon kannattavuuden parantamiseksi ja taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Yhtiön tavoitteena on saada uusi strategia valmiiksi vuoden 2022 syksyllä.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.