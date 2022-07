Harvian osake sukelsi 11 prosenttia – syynä ennakkotiedot tuloksesta

Kiuasvalmistaja Harvia kertoi liikevaihdon ja liiketuloksen laskusta toisella vuosineljänneksellä.

Yhtiön liikevaihto laski huhti-kesäkuussa kaksi prosenttia vertailukaudesta 46 miljoonaan euroon ja orgaanisen liikevaihdon lasku oli yhdeksän prosenttia.

Oikaistu liikevaihto laski viime vuoden 13,2 miljoonasta eurosta 8,8 miljoonaan euroon.

Ennakkotiedot toisen vuosineljänneksen kehityksestä olivat pettymys markkinoille, ja Harvian osake luisui 11,1 prosentin laskuun tiistaina Helsingin pörssissä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut Harviaan suoraan ja epäsuorasti. Yhtiön mukaan suora vaikutus liittyy Venäjään, Ukrainaan ja niiden läheisiin markkinoihin. Epäsuora vaikutus on nähtävissä korkeissa raaka-aineiden hinnoissa, inflaatiossa ja alentuneessa kuluttajaluottamuksessa. Tämä on madaltanut alemman hintaluokan saunojen ja kiukaiden kysyntää Keski-Euroopassa.

Kokonaisten saunojen myynti pysyi vakaana erityisesti ylemmässä hintaluokassa ja vastaavasti myös ammattiasiakkaille suunnatuissa kiukaissa ja komponenteissa. Aikaisemmin Harvian kokema aikaistettu kysyntä, joka liittyi koronapandemian aikaiseen kodin kunnostamisinnon voimakkaaseen kasvuun, on loppunut.

Venäjän vaikutuksen lisäksi pääsyy epäsuotuisaan kehitykseen on Keski-Euroopan laskenut myynti. Myyntimix painottui lisäksi voimakkaasti alemman myyntikatteen tuoteryhmiin.

Venäjään liittyvien myyntisaatavien hidas kierto johti kasvaneeseen Venäjän myyntisaamisten alaskirjausvaraukseen.

Samaan aikaan kuitenkin tietoisuus saunasta sekä saunan suosio ja käyttö on kasvanut useilla markkinoilla, yhtiö kertoo. Harvian johto arvio, että yritys on jatkanut markkinaosuutensa kasvattamista kaikilla markkinoilla ja sen tuotteiden kysynnän kasvu jatkuu vahvana erityisesti ammattilaisille suunnatuissa premium-tuotteissa.

Vaikka aikaistetun kysynnän vaihe näyttää loppuneen, sauna- ja spa-tuotteiden yleisyyden kasvu jatkuu. Lisäksi korvauskysynnän yhtiö olettaa pysyvän vakaana.

Yrityksen johto arvioi, että nykyinen markkinatilanne ei vaikuta pitkän aikavälin odotuksiin sauna ja spa -markkinan kasvusta tai Harvian pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Inderesin analyytikot Thomas Westerholm ja Atte Riikola arvioivat, että kiuasyhtiön osakkeen arvostus ei ole historiallisesti korkea, mutta lyhyellä aikavälillä kurssia nostattavat ajurit ovat vähissä.

”Päivitetyillä ennusteillamme Harvian 2022 ja 2023 P/E-luvut ovat 17x ja 15x vastaavien EV/EBIT-kertoimien ollessa 13x ja 11x. Kertoimet ovat mielestämme maltillisia Harvian pitkän aikavälin kasvunäkymiin peilattuna, mutta lyhyellä aikavälillä selvästi heikentyneen sijoittajatarinan valossa arvostuksessa on vaikea nähdä merkittävää nousuvaraa”, Westerholm ja Riikola toteavat artikkelissaan.

Analyytikot uskovat Harvian kuitenkin jatkavan pirstaleisen toimialan konsolidointia, mikä tarjoaa arvonluontimahdollisuuksia orgaanisen kasvun lisäksi ja tietyiltä osin antaa tukea arvostukselle.

”Tuloskertoimilla Harvia on arvostettu noin 11-28 % verrokkiryhmän yläpuolelle, mikä on mielestämme perusteltavissa yhtiön vahvan markkina-aseman ja pitkän aikavälin kasvunäkymien valossa. Selvän preemiohinnoittelun vuoksi osakkeen merkittävät nousuajurit ovat lyhyellä tähtäimellä vähissä myös suhteellisen arvostuksen kautta tarkasteltuna”, analyytikot arvioivat.

Harvian toisen vuosineljänneksen 2022 avainluvut ovat alustavien laskelmien mukaan (luvut ovat tilintarkastamattomia):

Q2/2022

Liikevaihto laski 2 prosenttia noin 46,0 miljoonaan euroon (46,8)

Orgaanisen liikevaihdon laski 9 prosenttia

Liiketulos laski noin 8,7 miljoonaan euroon (12,9)

Oikaistu liiketulos laski noin 8,8 miljoonaan euroon (13,2)

H1/2022

Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia noin 96,8 miljoonaan euroon (86,5)

Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 3 prosenttia

Liiketulos laski noin 20,8 miljoonaan euroon (23,9)

Oikaistu liiketulos laski noin 20,9 miljoonaan euroon (24,4)

Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa 11.8.2022.