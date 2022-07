Huhtamäki kasvaa haastavassakin ympäristössä

Pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamäki jatkaa väkevää suorittamista toisellakin vuosineljänneksellä.

Huhtamäki on yksi nopeimmin kasvavista pakkausyhtiöistä. Se hyötyy kolmesta globaalista trendistä: kehittyvien markkinoiden kasvusta, siirtymisen muovista paperiin sekä kotona syötävän noutoruoan suosion kasvusta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 31 prosenttia vertailukaudesta 1,15 miljardiin euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 1,07 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen kasvu oli 17 prosenttia, ja sitä tuki parantunut hinnoittelu.

Oikaistu liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 103 miljoonaan euroon edellisvuoden 80 miljoonasta eurosta. Oikaistu liikevoitto ylitti reippaasti analyytikoiden 94 miljoonan euron konsensusennusteen.

Oikaistu osakekohtainen tulos nousi 0,63 euroon 0,53 eurosta.

Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé kertoo, että Huhtamäen vahva suorituksemme jatkui vuoden 2022 toisella neljänneksellä epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Toimitusketjuihin ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat sekä geopoliittiset jännitteet aiheuttivat kuitenkin merkittäviä haasteita.

Héaulméin mukaan useimmilla markkinoilla kysyntä on kehittynyt suotuisasti, ja se on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle. Poikkeuksena on kuitenkin erityisesti Kiinan markkina.

Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät ongelmat, erityisesti Pohjois-Amerikassa, rajoittivat mahdollisuuksia vastata kysyntään täysimääräisesti, ja tätä kautta kasvattaa myyntiä entisestään.

”Olemme jatkaneet toimia kustannusinflaation vaikutusten kompensoimiseksi. Inflaation vaikutukset näkyvät kaikissa merkittävissä kustannuserissämme, kuten raaka-aineissa, rahtikustannuksissa, energiassa ja palkoissa”, toimitusjohtaja kertoo.

Huhtamäki laajentaa kuitutuotteita valmistavaa tehdasta Hammondissa, Yhdysvaltojen Indianassa.

”Tämä investointi kuituteknologiaan vastaa vastuullisten pakkausratkaisujen, kuten kananmunapakkausten ja kuppipidikkeiden, kysyntään. Suunniteltu investointi on 100 miljoonaa dollaria, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän loppuvuodesta 2023”, Héaulmé kertoo.

Huhtamäki aloitti huhtikuun alussa Venäjän toimintojen myyntiprosessin, joka on yhä käynnissä.

Huhtamäki odottaa liiketoimintaedellytysten paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä onkin edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.