Kuparin raju hinnanlasku kertoo kasvavista taantumahuolista

kupari tehdas

Kupari on maailmantalouden suhdanteiden kuumemittari.

Kuparin hinta laski tällä viikolla alle 7000 dollarin tonnilta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020 koronakriisin. Kupari vajosi tällä viikolla 7,9 prosenttia ja on edelleen noin 33 prosenttia miinuksella vain neljä kuukauden ennätyskorkeasta tasosta, jolloin metallien hinnat nousivat Ukrainan sodan ja kulutuksen kasvun vuoksi.

Kupari on laskenut tänä vuonna 26 prosenttia, mikä on suurin vuosittainen pudotus sitten vuoden 2008, jolloin finanssikriisi oli pahimmillaan.

Kupari on maailmantalouden suhdanteiden kuumemittari. Se on koboltin ja litiumin ohella yksi ”teknologiametalleista”, jota hyödynnetään laajasti teollisuudessa. Kuparia käytetään yleisesti eri aloilla kuten elektroniikkateollisuudessa, rakennusteollisuudessa, arkkitehtuurissa, meriteollisuudessa, maataloudessa, terveydenhuollossa ja taiteessa. Puhdasta kuparia käytetään pääasiassa elektroniikassa ja sähköjohdoissa.

Kuparin hinnanmuutokset antavat siten signaalia siitä, millainen on markkinoiden odotus maailmantalouden tulevasta suhdannekehityksestä.

Markkinoita on vaivannut kaksi päähuolta: se, että Eurooppa luisuu taantumaan korkeiden energianhintojen vuoksi ja se, että Kiinan suurimmat kaupungit ovat edelleen koronarajoitusten piirissä maan tiukan koronapolitiikan vuoksi. Kiinan suhteen pelkona on, että uusien koronavarianttien ilmaantuessa niiden tartuntanopeus näyttää kasvavan.

Samaan aikaan myös keskuspankit ympäri maailmaa kiristävät rahahanoja nostamalla korkoja taistellakseen inflaation nousua vastaan.

”Makroympäristö on ehdottomasti kääntynyt huonompaan suuntaan. Jokaisella maantieteellisellä alueella on hieman erilainen dynamiikka, mutta mikään niistä ei näytä tällä hetkellä erityisen nousujohteiselta”, Bank of American strategi Michael Widmer kertoo uutistoimisto Bloombergille.

Epävarmasta maailmantalouden suhdannekuvasta kertoo jotain myös se, että kaivosjätti ja maailman suurin hiilen louhija Rio Tinto varoittaa maailmantalouden heikkenevistä näkymistä. Yhtiö kutsuu Kiinan vastatuulta ”huomattavaksi” ja sanoo, että maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin kohdistuvien paineiden on helpotuttava merkittävästi ennen kuin inflaatiopaineet hellittävät.

Bloombergin mukaan pankkijätti Goldman Sachs ennustaa kuparin hinnan tippuvan 6 700 dollariin seuraavien kolmen kuukauden aikana, mikä merkitsee 22 prosentin laskua edellisestä pankin ennusteesta. Pankin mukaan dollarin voimakas nousu pysyy kuparille vastatuulena, kunnes makrotaloudelliset riskit vähenevät.

”Valitettavasti juuri nyt kuparin hinnan kovan pohjan löytäminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi. Kiina, korkotaso, taantumapelot ja toimitusketjuongelmat ovat edelleen olemassa. Dominopalikat putoavat”, Blue Line Futures LLC:n -yhtiön päämarkkinastrategi Phil Streible kertoo Bloombergille.

Kiinan talous kasvoi viime vuosineljänneksellä hitainta vauhtia sen jälkeen, kun pandemia iski maahan kaksi vuotta sitten, mikä korostaa maan tiukan koronarajoitusten ja pitkittyneen kiinteistömarkkinoiden haasteiden vaikutusta. Perjantaina saadut tiedot maan kiinteistömarkkinoilta eivät osoittaneet merkkejä Kiinan kiinteistöinvestointien romahduksen käänteestä, mikä heikentää odotuksia metallien kysynnästä.

Goldman Sachs varoittaa, että kustannusten nousu tekee noin 300 000 tonnia maailman kuparikaivosten kapasiteetista kannattamattomaksi. Kapasiteetti, joka oli kannattavaa 6 270 dollarin tonnihinnalla vuosi sitten, ei enää tuota rahaa 7 500 dollarin hinnalla.