Microsoft petti odotukset, mutta kasvunäkymät ovat valoisat

Teknojätin osakkeen kurssilasku on leventänyt analyytikoiden konsensuksen mukaisen tavoitehinnan ja kurssinoteerauksen välistä eroa.

Teknojätti Microsoft raportoi tiistaina neljännen vuosineljänneksen tuloksensa. Tulos oli pettymys niin sijoittajille kuin analyytikoillekin. Sekä liikevaihto että osakekohtainen tulos jäivät odotuksista.

Yhtiö ei myöskään saavuttanut odotuksia tärkeän Intelligent Cloud -liiketoimintansa osalta.

Huhti-kesäkuun liikevaihto jäi 51,9 miljardiin dollariin, kun uutistoimisto Bloombergin keräämien analyytikkoennusteiden konsensus odotti 52,4 miljardin dollarin liikevaihtoa. Osakekohtainen tulos oli 2,23 dollaria, kun odotus oli 2,29 dollaria.

Liikevaihto kasvoi kuitenkin 12 prosenttia viime vuodesta. Tosin kvartaalikasvu oli nyt hitainta sitten koronavuoden 2020.

Yhtiön kasvun kannalta tärkeä kruununjalokivi pilviliiketoiminta ylsi 20,9 miljardin dollarin liikevaihtoon, kun odotuksissa oli 21,1 miljardin dollarin liikevaihto.

Yhtiö mainitsi useita tekijöitä, jotka vaikuttivat sen taloudelliseen tulokseen. Näitä olivat esimerkiksi Ukrainan sota, epäsuotuisa valuuttakurssiympäristö ja pitkittyneet koronasta aiheutuneet seisokit Kiinassa. Lisäksi mainostajat käyttivät vähemmän rahaa, mikä vaikutti sen hakukoneliiketoiminnan sekä Microsoftin omistamaan LinkedIn-sosiaalisen median alustan tuottoihin.

Vaikka yhtiön pilvipalvelu eli Intelligent Cloud -liiketoiminta jäi tappiolle, Azuren ja muiden pilvipalveluiden liikevaihto kasvoi 40 prosenttia edellisvuodesta, yhtiö kertoo.

Microsoft aikoo vastata heikentyvien talousnäkymien tuomaan haasteeseen karsimalla avoimia työpaikkoja muun muassa pilvipalveluita tuottavasta Azure-yksiköstään ja tietoturvaohjelmistoja valmistavalta osastoltaan.

Microsoftin osake on laskenut kuluvan vuoden aikana rajusti, kuten teknologiasektori muutenkin. Microsoftin osakkeen arvosta on sulanut tämän vuoden aikana jo lähes 25 prosenttia. Laajasti jenkkiyhtiöitä sisältävä S&P 500 -indeksi on laskenut tänä vuonna 18 prosenttia, joten Microsoftin lasku selittyy osittain myös yleisellä markkinoiden laskutrendillä.

Huolimatta odotuksia heikommasta kvartaalituloksesta, Microsoft odottaa edelleen kovaa kasvua uudelle tilikaudelleen joka alkoi heinäkuun alusta ja päättyy ensi vuoden kesäkuuhun.

Microsoft ennustaa, että sen liikevaihto kasvaa tänä tilikautena kaksinumeroisin luvuin pilvipalveluiden kysynnän ansiosta.

Vahvat näkymät osoittavat, että Microsoft hyötyy edelleen pandemian aiheuttamasta siirtymisestä hybridityömalleihin, ja se tapahtuu aikana, jolloin sijoittajat varautuvat talouden laskusuhdanteeseen inflaation pauhatessa ja kuluttajien vähentäessä menojaan.

Microsoft on edelleen analyytikoiden suuri suosikki. Peräti 32 analyytikkoa antaa yhtiölle ostosuosituksen ja 15 lisää-suosituksen. Yhden suositus on pidä, eikä vähennä- tai myy-suosituksia ole lainkaan.

Myös konsensuksen mukainen tavoitehinta on nyt reilusti yli kurssinoteerauksen. Konsensuksen mukainen tavoitehinta Microsoftin osakkeelle on 345 dollaria, kun viimeisin kurssinoteeraus on 252 dollaria.