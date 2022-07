Mökkikaupan ongelma: Myytävää on liian vähän

Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa on laskenut Suomessa tänä vuonna selvästi koronavuosien 2020 ja 2021 kaikkien aikojen ennätyslukemista.

Kauppamäärät ovat laskeneet tammi–toukokuun aikana 42,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kesämökkejä ja vapaa-ajan asuntoja on tällä hetkellä myös tarjolla selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Myytävästä on pulaa monilla paikkakunnilla.

”Mökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa näyttää nyt ottavan takapakkia vähän runsaamminkin Suomessa. Mökkikauppa lähti meillä kiihtymään kesällä 2020, ja vielä viime kesänäkin kauppoja tehtiin enemmän kuin koskaan”, kertoo Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Rantasen mukaan suomalaisten vapaa-ajan asuntojen patoutunut ostamistarve näyttää purkautuneen, mikä näkyy nyt suurempana miinuksena.

”Välittäjiemme mukaan mökkejä kuitenkin kysytään edelleen paljon ja ostajia riittäisi monilla paikkakunnilla, mutta myytävää on liian vähän.”

Mökin sijainti ja mökkimatkan pituus vaikuttavat nyt aiempaa enemmän ihmisten ostopäätöksiin. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet niin korkealle, että lähes jokainen laskee nyt tarkkaan myös tulevien mahdollisten mökkimatkojen kustannuksia, arvioi Rantanen.

Yrittäjä Esa Pietiläinen Sp-Koti Mikkelistä kertoo, että Etelä-Savo on mökkien ja loma-asuntojen suosituinta aluetta Suomessa. Ongelma on tarjonnan puute.

”Täällä kauppa kävisi huomattavasti paljon paremmin, jos vain saisimme lisää kohteita myyntiin. Mökkikauppaa tulppaa tarjonnan vähäisyys, aivan kuten asuntokauppaakin. Niistä kohteista, jotka olemme saaneet myyntiin, olemme tehneet kaupat”, Pietiläinen toteaa.

”Kun vapaa-ajan kohteen hinta ja laatu kohtaavat, puhelin soi ja kiinnostuneita ostajia on useita”, Pietiläinen kiteyttää. Hänen mukaansa 100 000–200 000 euron hintaluokkaan löytyy hyvin ostajia tälläkin hetkellä. Myös kalliimmat kohteet käyvät edelleen kaupaksi, mutta niistä kiinnostuneiden määrä on selvästi vähäisempi ja myyntiajat ovat pidemmät.

Pietiläisen mukaan myös vaatimattomat mummonmökit ja saaripaikat käyvät yhä hyvin kaupaksi, jos niiden hinta on kohdillaan.

”Olemme tänäkin kesänä myyneet useampia saarikohteita erityisesti isojen vesistöjen ääreltä. Saarimökkien ostajien vaatimukset ovat yleensä vaatimattomampia, ja he ovat valmiita tinkimään esimerkiksi sähköstä ja juoksevasta vedestä. Se, ettei mökkiä voi käyttää ympärivuotisesti, on heille ok. He myös haluavat nauttia veneilyistä. Tälläkin hetkellä Puulan tai Saimaan rannoilta voi saada idyllisen sähköistetyn saarimökin 50 000–100 000 eurolla.”