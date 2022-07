neuvottelija: Analyysi Fortumin Uniper-neuvotteluista Saksan kanssa

Sami Miettinen ruotii uusimmassa #neuvottelija-jaksossa Fortumin tytäryhtiön Uniperin pelastusneuvottelujen odotuksia ja toteumia.

Fortum ilmoitti viime perjantaina, että se ja tytäryhtiö Uniper ovat sopineet Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille.

Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniper SE:n osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta. Uniperin osakkeiden tämän hetken kurssinoteeraus on noin 11,2 euroa.

Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Saksan hallitus on myös ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista.

Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 prosentiin nykyisestä noin 80 prosentista alkuperäisen osakemerkinnän yhteydessä. Tämän jälkeen Fortum on edelleen Uniperin enemmistöosakas ja yhdistelee taloudellisessa raportoinnissa Uniperin tytäryhtiönä.

Vaasan yliopiston rahoituksen professori Timo Rothovius on kritisoinut kovin sanoin tehtyä sopimusta. Hän kertoi kertoo Taloussanomille, että Saksan valtio sai Uniperin melkein ilmaiseksi.

Koska Saksan valtio saa 30 prosentin omistusosuuden 267 miljoonalla eurolla, se tarkoittaa, että koko yhtiön arvo olisi 890 miljoonaa euroa, Rothovius laskee.

”Pudotus on aivan järkyttävä. Arvo on painunut käytännössä melkein nollaan aiemmasta”, Rothovius toteaa.

Koska Uniper tekee jopa 50 miljoonan euron tappiot päivittäin, ei Saksan valtion 267 miljoonaa euroa ole käytännössä minkäänlaista pääomitusta.

Ennen neuvottelutuloksen julkaisua HS Vision Alex af Heurlin kysyi investointipankkiiri Sami Miettiseltä näkemystä haastavaan Uniper-neuvottelutilanteeseen artikkelissa: Huippuneuvottelija antaa viime hetken vinkit Fortumille: ”Pitää ymmärtää, kenen puolella kello tikittää”.

Miettinen on ollut uransa varrella mukana lukuisissa yritysjärjestelyissä ja hän on kirjoittanut myös kaksi neuvottelemista käsittelevää kirjaa yhdessä Juhana Torkin kanssa. Lisäksi hän on aktiivinen yhteiskunnallisten teemojen keskustelija podcasteissa.

Miettisen mukaan neuvottelujen peruslainalaisuus on tämä: hyvää lopputulosta saa harvoin siten, että yritetään aiheuttaa vastapuolelle mahdollisimman suurta vahinkoa.

”Pitää keskittyä siihen, miten sopimuksesta saa kaikkia osapuolia hyödyttävän ratkaisun”, hän opastaa.

