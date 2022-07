Nollakorot jäävät historiaan – EKP yllätti korkopäätöksellään

Euroopan keskuspankki EKP päätti nostaa ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksikköä, mikä on enemmän kuin oli odotettu.

EKP kertoo tiedotteessaan, että sen neuvoston tämänpäiväisillä toimilla edistetään inflaation paluuta kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä, sillä EKP:n tärkein tehtävä on ylläpitää hintavakautta.

EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksikköä ja hyväksyi uuden rahapolitiikan välineen, jolla tuetaan vaikutuksen välittymistä euroalueen kaikkiin maihin. Ekonomistit olivat odottaneet maltillisempaa, 0,25 prosenttiyksikön koron nostoa.

EKP oli aiemmin viestittänyt aikovansa nostaa korkoa vain 0,25 prosenttiyksikköä, muistuttaa OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Vahvistaa uskoa siihen, että EKP aikoo päättäväisesti painaa inflaation tavoitetasolle. Viestinnällisesti ongelmallista, että EKP indikoi aiemmin selvästi 25 kp nostoa, mutta päätyi suurempaan ilman että data olisi erityisesti yllättänyt. https://t.co/ryVjslcfAc — Reijo Heiskanen (@Reiskanen) July 21, 2022

EKP:n neuvosto totesi, että rahapolitiikan normalisointi on syytä aloittaa suuremmalla koronnostolla kuin vielä edellisessä kokouksessa ennakoitiin, sillä arvio inflaatioriskeistä on muuttunut ja uudella rahapolitiikan välineellä, jonka nimi on Transmission Protection Instrument, TPI, pystytään tukemaan rahapolitiikan vaikutuksen tehokasta välittymistä talouteen.

TPI:n avulla keskuspankki voi tarvittaessa tasata koronnoston vaikutuksia eri euromaissa. Viime aikoina esimerkiksi vaikeuksiin ajautuneen Italian, valtionvelan korot ovat huolettaneet markkinoita ja talousasiantuntijoita.

EKP:n neuvoston arvion mukaan rahapolitiikan vaikutuksen välittymistä on nyt tuettava. Rahapolitiikan normalisoituessa uudella rahapolitiikan välittymistä tukevalla välineellä voidaan varmistaa, että vaikutus on samankaltainen euroalueen eri maissa. Yhteinen rahapolitiikka on edellytyksenä sille, että EKP pystyy ylläpitämään hintavakautta euroalueella.

Nyt hyväksytty uusi rahapolitiikan väline voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa. Tehtävien ostojen suuruus riippuu siitä, kuinka vakavasti kehitys uhkaa muuttaa vaikutusta. Ostojen suuruutta ei siis rajoiteta etukäteen. Suojaamalla välittymismekanismin toimintaa uusi väline edistää EKP:n neuvoston hintavakaustavoitteen saavuttamista.

Inflaation palautumista EKP:n neuvoston keskipitkän aikavälin tavoitteen mukaiseksi tuetaan vakauttamalla inflaatio-odotukset ja varmistamalla, että kysyntäolojen kehitys tukee tavoitteen saavuttamista.

Korkojen nousu ei jää tähän. Korkoja on keskuspankin mukaan tarpeen nostaa vielä lisää tulevissa kokouksissa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi, että koronnostot jatkuvat jo syksyllä.

Sinne menivät negatiiviset korot, toivottavasti pysyvästi. EKP yllätti puolen prosenttiyksikön kertanostolla ja jätti negatiiviset korot samalla historiaan. Suuret koronnostot jatkunevat jo syyskuussa, kun keskuspankki on nyt selvästi huolissaan inflaationäkymistä. — Jan von Gerich (@JanVonGerich) July 21, 2022

Negatiivisten korkojen aika on nyt siis ohi, ja EKP:n neuvosto tekee korkopäätöksensä aina tilanteen mukaan. Päätösten taustalla ovat tuoreimmat tiedot talouskehityksestä, ja tarkoituksena on palauttaa inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Rahapolitiikan normalisoituessa EKP:n neuvosto tarkastelee myös varantovelvoitteen ylittäville talletuksille maksettavia korkoja.

Pandemiasta johtuvien ongelmien yhteydessä tärkein tapa tukea rahapolitiikan välittymismekanismia on kuitenkin edelleen varojen joustava uudelleensijoittaminen, kun pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa hankittuja omaisuuseriä erääntyy.