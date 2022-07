Orion hyötyy merkittävästi yhteistyöstä lääkejätti OMD:n kanssa

Orion julkisti tärkeän yhteistyösopimuksen. Sopimuksen ansiosta lääkeyhtiön kuluvan vuoden liikevoitto nousee paljon.

Helsingin pörssiin listattu lääkeyhtiö Orion ja lääkejätti MSD julkistivat keskiviikkona maailmanlaajuisen kehitys- ja kaupallistamissopimuksen, joka koskee Orionin kehitysvaiheessa olevaa ODM-208-molekyyliä. ODM-208-molekyyliä arvioidaan parhaillaan kliinisen vaiheen tutkimuksessa levinnyttä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Eturauhassyöpä on maailmanlaajuisesti miesten toiseksi yleisin syöpä, joka vuonna 2020 todettiin arviolta 1,4 miljoonalla potilaalla. Pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden ennuste on erityisen huono, ja vain pieni osa potilaista on elossa, kun diagnoosista on kulunut viisi vuotta.

Sopimuksen ehtojen mukaan Orion ja MSD kehittävät ja kaupallistavat yhdessä ODM-208-molekyyliä.

MSD maksaa Orionille 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen ennakkomaksun, jonka MSD kirjaa kuluksi vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja sisällyttää ei-GAAP-tulokseen.

Orion tulouttaa ennakkomaksusta noin 220 miljoonaa euroa allekirjoitushetkellä ja noin 60 miljoonaa euroa varataan kattamaan Orionin osuutta ODM-208:n tulevaisuudessa kertyvistä kehityskuluista. Orion vastaa ODM-208:n valmistuksesta tutkimus- ja kaupalliseen käyttöön.

Etappimaksuja ja royalteja kaupallistamisen myöhemmässä vaiheessa

Lisäksi sopimus antaa molemmille osapuolille option muuttaa yhteiskehitys- ja yhteiskaupallistamissopimus maailmanlaajuiseksi yksinoikeudelliseksi lisenssisopimukseksi MSD:lle. Jos optio käytetään, MSD vastaisi täysin kaikista hankkeeseen liittyvistä tulevista ja kertyneistä kehitys- ja kaupallistamiskuluista.

Orion olisi oikeutettu saamaan ODM-208:n kehityksen ja kaupallistamisen edistymiseen liittyviä etappimaksuja sekä porrastettua kaksinumeroista rojaltiosuutta myynnistä, jos tuote hyväksytään. Useista tuotteen hyväksyntään ja myyntiin liittyvistä etappimaksuista mahdollisesti kertyvä kokonaissumma on merkittävä mahdollisuus Orionille.

”Olemme iloisia voidessamme aloittaa tämän yhteistyön MSD:n kanssa, joka on sitoutunut pidentämään ja parantamaan syöpäpotilaiden elämää, ja jolla on vahva kaupallinen läsnäolo maailmanlaajuisesti”, sanoo Orion Oyj:n toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Lappalaisen mukaan sopimus antaa Orionille mahdollisuuden hyödyntää ODM-208:n potentiaalia potilaiden parhaaksi ja jatkaa samalla investointeja muihin hankkeisiin.

Positiivinen tulosvaroitus yhteistyön vuoksi

Yhteistyö MSD:n kanssa on tarkoittaa Orionin kannalta selvää parannusta tulosnäkymiin. Yhtiö antoikin keskiviikkona positiivisen tulosvaroituksen.

Orion parantaa viime helmikuussa julkaistua koko vuodelle 2022 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. ODM-208-molekyyliä koskevasta yhteistyösopimuksesta ja siihen liittyvästä merkittävästä ennakkomaksusta johtuen Orion arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi vuodesta 2021.

Saatava ennakkomaksu on 290 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, josta Orionin vuoden 2022 liikevaihtoon ja liikevoittoon tuloutetaan noin 220 miljoonaa euroa.

Summa on suuri, sillä se on lähes viime vuoden liikevoiton suuruinen.

Nyt Orion arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto kasvaa selvästi vuodesta 2021. Liikevaihto vuonna 2021 oli 1 041 miljoonaa euroa. Myös liikevoiton Orion arvioi kasvavan selvästi vuodesta 2021, jolloin liikevoitto oli 243 miljoonaa euroa.

Aiemmin Orion oli arvioinut sekä liikevaihdon että liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla.

OMD-208:n myyntiluvan saaminen edellyttää kuitenkin vielä laajojen vaiheen III teho- ja turvallisuustutkimusten tekemistä, muistuttaa Inderesin analyytikko Antti Siltanen.

”Tässä vaiheessa arvioimme myyntiluvan saamisen todennäköisyydeksi noin 15-35 % perustuen lääkeaihion kehitysvaiheeseen ja historiallisiin todennäköisyyksiin lääkekehityksen onnistumisesta. Arvioimme vaiheen III tutkimusten alkavan 2023 ja tutkimusten kestävän vähintään 2 vuotta. Emme siis arvioi ODM-208:n tuovan Orionille myyntituloja vielä lähivuosina”, Siltanen toteaa artikkelissaan.

Pidemmällä aikajänteellä sopimus nostaa todennäköisyyttä sille, että ODM-208 pääsee markkinoille ja luo Orionille merkittävää liikevaihtoa ja tulosta, Siltanen arvioi.

Osake jatkaa nousujohdetta

Orionin osake kipusi keskiviikkona 9,15 prosenttia MSD-yhteistyön ilmoituksen jälkeen. Nosteessa osake on ollut jo ennen ilmoitusta, sillä lääkeyhtiön osake on kivunnut puolessa vuodessa 35 prosenttia, samalla kun pörssi on muutoin ollut alavireinen.

Orion julkisti viime helmikuun lopulla uutisen, joka suorastaan villitsi sijoittajat. Yhtiö on iskemässä kultasuoneen Nubega-syöpälääkkeellään.

Orionin yhteistyökumppani Bayer kertoi tuolloin nostavansa arviotaan Nubeqa-tuotteen myyntipotentiaalista. Bayerin uuden arvion mukaan Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää kolme miljardia euroa. Aiemmin Bayer on arvioinut, että Nubeqan vuotuinen maailmanlaajuinen myynti voisi parhaimmillaan ylittää miljardi euroa.

Nubeqa, jonka vaikuttava aine on darolutamidi, on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion vastaa tuotteen valmistuksesta maailmanlaajuisille markkinoille ja edistää myyntiä Euroopassa yhdessä Bayerin kanssa. Rojaltien lisäksi Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta asteittain kasvavia kertasuoritteisia etappimaksuja, jotka voivat olla yhteensä 280 miljoonaa euroa riippuen Nubeqan myynnin tulevasta kehityksestä.