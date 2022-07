YIT:n toimitusjohtaja: Rakennusala on ”selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta”

YIT:n toimitusjohtaja Markku Moilanen. Kuva: YIT Oyj.

Rakennusalan näkymiä nakertaa nyt moni tekijä.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) heinäkuun suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannetilanne jatkoi heikentymistään kesän aikana.

Barometrin mukaan syksyn aikana suhdannetilanteen odotetaan vaikeutuvan entisestään, sillä rakennusalan suhdannenäkymät ovat varsin synkät historiaankin nähden. Ongelmat materiaalien saatavuudessa sekä korkojen nousu ovat hidastaneet etenkin kiivaana käynyttä uudisasuntorakentamista.

Pitkä noususuhdanne alkaa kääntyä laskuksi ja kehitys näkyy myös toimitilarakentamisen puolella. Barometrin mukaan erityisesti teollisuus- ja varastorakentaminen on lupakehityksen perusteella vähenemässä.

”Ei siis ihme, että rakennusalan tuotanto-odotus tämän vuoden viimeiselle neljännekselle on painunut hyvin alas. Vastaavia tasoja on nähty viimeksi aivan koronakriisin pohjissa, finanssikriisissä”, EK toteaa.

Rakennusyhtiö YIT:n Markku Moilanen kertoo yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että markkinoiden myllerrys oli huhti-kesäkuussa tuntuvaa. Samalla kun toimitusketjut hakeutuivat uusiin tasapainoihinsa, kuluttajien luottamus heikkeni nousevien korkojen ja inflaation myötä.

”Rakennusala on syklinen ja tyypillisesti kuluttajaliiketoiminta heilahtelee rajummin kuin muu rakentaminen. Tämän hetken näkymän mukaan olemme selvästi matkalla kohti laskusuhdannetta”, Moilanen ennustaa.

Lähiajan markkinanäkymä on epävarma

YIT:llä on lyhyellä aikavälillä markkinoiden epävakauden jatkuessa haasteita, Moilanen arvioi.

”Nousevat korot ja korkea inflaatio vaikuttavat toimialaamme, erityisesti Asumisen liiketoimintaan. Kysyntä on laskenut viime vuoden poikkeuksellisen vahvalta tasolta ja lähiajan markkinanäkymä on epävarma. Toisaalta rakennusmateriaalien hintakehityksessä on merkkejä vakaantumisesta. Materiaalien saatavuutemme on pysynyt hyvällä tasolla vankkojen tavarantoimittajasuhteiden sekä hankinta- ja projektiorganisaatioidemme kovan työn ansiosta.”

Moilanen luottaa kuitenkin YIT:n kilpailuetuihin ja uskoo yhtiön selviytyvän markkinoiden nykyisistä haasteista tiukan strategian toteuttamisen avulla.

YIT:n tilauskanta kasvoi ensimmäisen neljänneksen lopussa 4,1 miljardiin euroon viime vuoden 3,8 miljardista eurosta. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 92 prosenttia.

Yhtiön liikevaihto kuitenkin laski huhti-kesäkuussa 20 prosenttia 545 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan lasku johtui pääasiassa Asumisen matalammasta asuntojen valmistumismäärästä ja alhaisemmasta myynnistä.

YIT:n oikaistu liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 24 miljoonaa euroa.

Odotuksissa oikaistun liikevoiton kasvu

YIT odottaa Asuminen-segmentissä valmistuneiden kuluttaja-asuntojen määrän laskevan vuoteen 2021 verrattuna. Toimitiloissa toiminnan tehokkuus paranee edelleen. Infra parantaa vähitellen, mutta siihen vaikuttavat edelleen tietyt aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet. Kiinteistökehityksessä on meneillään useita lupaavia hankkeita.

YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan korkeampi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 85 miljoonaa euroa.

Koronaviruspandemia tai rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuushaasteet voivat aiheuttaa väliaikaisia seisokkeja tai hitaampaa etenemistä rakennustyömailla, ja viivästyneet valmistumiset saattavat johtaa liikevaihdon ja tuloksen siirtymiseen vuosineljänneksiltä tai vuodelta toiselle.

YIT tavoittelee kohonneiden rakennusmateriaalikustannusten vaikutusten minimointia aktiivisella asiakassuhteiden, sopimusten ja hankinnan hallinnalla.

Korkojen nousu ja yleinen inflaatio voivat vaikuttaa kuluttajakysyntään ja siten johtaa odotettua matalampiin asuntojen myyntimääriin. Kasvaneen rakenteilla olevien asuntojen määrän vuoksi YIT odottaa sitouttavansa enemmän pääomaa vuoden edetessä.