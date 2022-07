Sähköautojen suosio jatkaa kasvuaan – tässä syyt

Autoilun sähköistyminen etenee tasaisen varmasti.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että kesäkuussa Suomessa rekisteröitiin 7 396 uutta henkilöautoa, mikä on 25,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 kesäkuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 43 501, joka on 23,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

Uusien henkilö- ja pakettiautojen tilauskanta kasvoi kesäkuussa edelleen, sillä uusien autojen kysyntä on ollut suhteellisen vilkasta ja asiakastilauksia kertyy keskimääräistä enemmän, mutta autojen tuotannossa on viiveitä. Tilauskannan koko on noin kolminkertainen keskimääräiseen tasoonsa nähden.

Myös käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin kesäkuussa viime vuotta vähemmän. Käytettyjen henkilöautojen myynti väheni noin 10 prosentilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Autoteollisuutta piinaavasta komponenttipulasta huolimatta ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä on kuluvana vuonna kasvanut selvästi.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan kesäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 15,4 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,0 prosenttia ladattavia hybridejä. Dieselautojen osuus oli 10,1 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus on tammi-kesäkuussa ensirekisteröidyistä autosta ollut yhteensä 13,7 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,0 prosenttia. Täyssähköautojen osuuden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 17,3 prosenttiin ja ladattavien hybridien 23,0 prosenttiin, eli yhteensä hieman yli 40 prosenttiin rekisteröinneistä.

Sähköistyminen etenee tällä hetkellä nopeimmin työsuhdeautokannassa.

Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 16,5 prosenttia on täyssähköautoja ja noin 29,9 prosenttia ladattavia hybridejä. Myös taksikanta sähköistyy nyt ripeästi – tänä vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautokorisista takseista noin viidennes on ollut täyssähköautoja.

”Vielä muutama vuosi sitten nähtävissä ollut sähköautojen rekisteröintien keskittyminen kaupunkiseuduille on tasaantumassa. Sähköautojen osuus rekisteröinneistä on edelleen suurin suurilla kaupunkiseuduilla, mutta myös pienemmillä kaupunkiseuduilla ja maaseudulla rekisteröidään nyt paljon sähköautoja. Sähköautoja hankkivat useimmin alle 50-vuotiaat uuden auton ostajat,” kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Ladattavien autojen suosiota on kasvattanut polttoaineen hinnan nousu sekä sähköautojen hankintakannusteet, jotka tasaavat sähköautojen kalliimpaa hankintahintaa polttomoottoriautoihin nähden.

EU-parlamentin ja EU-neuvoston päätös uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästörajoista nopeuttaa sähköistymistä erityisesti vuoden 2030 jälkeen. EU:ssa valmistellaan uusille henkilö- ja pakettiautoille päästörajaa siten, että kaikki uutena ensirekisteröitävät autot olisivat sähkö- tai polttokennokäyttöisiä vuoteen 2035 mennessä.

Uusista kesäkuussa rekisteröidyistä pakettiautoista 5,1 prosenttia oli sähköautoja. Sähköautojen osuus ensirekisteröidyistä pakettiautoista on alkuvuoden aikana ollut noin 3,9 prosenttia, kun vielä viime vuonna osuus jäi 2,6 prosenttiin.

”Pakettiautoilla sähköistyminen etenee hieman hitaammin kuin henkilöautoilla, mutta erojen ennakoidaan tasaantuvan lähivuosien aikana, kun hyötyliikenteen latausmahdollisuudet paranevat. Sähköautojen osuuden pakettiautojen ensirekisteröinneistä arvioidaan tänä vuonna kasvavan hieman yli 6 prosenttiin ja ensi vuonna lähes 10 prosenttiin”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

