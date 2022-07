Saksa pelastaa Uniperin – tällainen on sovittu pelastuspaketti

Fortumin tytäryhtiö Uniperin vakautuspaketista on vihdoin löytynyt ratkaisu Saksan hallituksen kanssa.

Aiemmin aamulla saatiin jo Bloombergin ja Reutersin kautta tietoja tulevasta järjestelystä, jolla kriisin ajautunut Fortumin tytäryhtiö Uniper pelastetaan.

Nyt Fortum on vahvistanut tiedot oikeiksi tiedotteessaan. Saksan hallitus ja Fortum ovat päässeet sopuun Uniperin pelastamisesta.

Fortum ja Uniper ovat sopineet Saksan hallituksen kanssa kattavasta vakautuspaketista taloudellisen avun antamiseksi Uniperille. Fortum kertoo tiedotteessaan, että Saksan suurimpana maakaasun tuojana Venäjän asettamat rajoitukset kaasun viennille Eurooppaan ovat vaikuttaneet kaikkein eniten Uniperin liiketoimintaan, ja sen myötä aiheuttaneet yhtiölle merkittävää taloudellista painetta.

Kaasuliiketoimintansa vuoksi Uniper on kriittinen Saksan energian toimitusvarmuudelle ja yhtiöllä on tärkeä rooli Euroopan energiasektorilla. Siksi on Fortumin mukaan erittäin keskeistä vakauttaa Uniperin liiketoiminta huomioimalla välittömästi yhtiön kaasuliiketoiminnan tappiollisuus ja merkittävät rahoitustarpeet sekä samalla aloittaa toimenpiteet yhtiön kaasuliiketoimintamallin riskien vähentämiseksi ja Uniperin luottoluokituksen varmistamiseksi, jotta liiketoiminta on kestävää myös pitkällä aikavälillä.

Tällainen on vakautuspaketti

Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniper SE:n osakkeista merkitsemällä noin 157 miljoonaa uutta osaketta noin 267 miljoonalla eurolla. Osakkeet merkitään nimellisarvolla 1,70 euroa osakkeelta. Uniperin osakkeiden tämän hetken kurssinoteeraus on noin 11,2 euroa.

Saksan hallitus on sitoutunut tarjoamaan Uniperille enintään 7,7 miljardia euroa rahoitusta vaihdettavissa olevilla instrumenteilla ja tarvittaessa valmistautuu antamaan lisäätukea mahdollisten tappioiden kattamiseksi.

Saksan valtion omistama pankki KfW antaa Uniperille seitsemän miljardia euroa lisätukea yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi nostamalla aiemmin myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää nykyisestä kahdesta miljardista eurosta yhdeksään miljardiin euroon.

Lisäksi Saksan hallitus on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön mekanismin, jonka avulla Uniper voi 1. lokakuuta lähtien siirtää asiakkailleen 90 prosenttia korkeammista kaasun hankintakustannuksista, jotka aiheutuvat venäläisen kaasun toimitusrajoituksista.

Saksan hallitus on valmiudessa myös antamaan Uniperille lisää tukea, mikäli Venäjä jatkaa kaasun vientirajoituksia ja Uniperin kertyneet nettotappiot ylittävät yhteensä seitsemän miljardia. Mahdollinen lisätuki on tarkoitus toteuttaa tavalla, joka ei laimenna Uniperin osakkeenomistajien omistusta.

Yllämainittujen toimenpiteiden seurauksena Fortumin omistusosuus Uniperissa laimenee 56 prosentiin nykyisestä noin 80 prosentista alkuperäisen osakemerkinnän yhteydessä. Tämän jälkeen Fortum on edelleen Uniperin enemmistöosakas ja yhdistelee taloudellisessa raportoinnissa Uniperin tytäryhtiönä.

Aiemmin tänä vuonna Fortum myönsi Uniperille taloudellista tukea kahdeksan miljardia euroa. Tuki koostui osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta.

Fortumilla on myös mahdollisuus muuntaa Uniperille myöntämänsä neljän miljardin euron laina enintään 70 prosentin osuuteen Saksan valtion merkitsemistä vaihdettavista instrumenteista. Fortum pystyy näin ollen säilyttämään enemmistöomistuksensa.

Fortumin Uniperille aiemmin myöntämä neljän miljardin euron emoyhtiötakaus säilyy ennallaan. Takaisinmaksujärjestyksessä KfW:n lainat ovat etusijalla Fortumin lainaan nähden.

Ei lisärahoitusta Fortumilta

”Olemme keskellä ennennäkemätöntä energiakriisiä, joka vaatii vahvoja toimenpiteitä. Intensiivisten, mutta rakentavien neuvottelujen jälkeen olemme löytäneet ratkaisun, jossa kaikkien osapuolet edut otettiin huomioon ja joka koetaan hyväksyttävänä. Oli tarpeellista ratkaista tilanne nopeasti ja samalla varmistaa Euroopan energian toimitusvarmuus sodan aikana. Haluan kiittää Saksan hallitusta, kollegoitamme Uniperissa sekä Suomen hallitusta kaikesta tuesta viimeisten viikkojen aikana,” Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo.

Rauramon mukaan oli myös tärkeää, että nyt saavutettu ratkaisu ei vaadi Fortumilta lisärahoituksen antamista Uniperille jo aiemmin annetun kahdeksan miljardin euron lisäksi.

”Euroopan energiajärjestelmä on mullistunut läpikotaisin uusien geopoliittisten realiteettien vaikutuksesta, ja eurooppalaisten energiayhtiöiden toimintaympäristö tullaan määrittelemään uudelleen. Vaikka olemme nyt pystyneet vakauttamaan Uniperin liiketoiminnan lisää toimia tarvitaan kestävän perustan luomiseksi yhtiön kaasuliiketoiminnalle. Sopimus luo askelmerkit, joilla varmistamme että Uniper ja sen seurauksena Fortum palaavat turvalliselle ja vakaalle maaperälle,” Rauramo sanoo.

Vakautuspaketti sisältää tiettyjä ehtoja, kuten Uniperin Alankomaita vastaan nostaman Euroopan energiaperuskirjan, ECT-sopimuksen mukaisen, kanteen peruuttaminen, Uniperin osingonmaksuista luopumisen ja rajoituksia Uniperin johtoryhmän palkitsemiseen vakautustoimenpiteiden aikana. Lisäksi Saksan hallituksella tulee olemaan edustus Uniperin hallintoneuvostossa.

Vakautuspaketti edellyttää vielä tarvittavat viranomaishyväksynnät, erityisesti Euroopan Komission sekä Uniperin ”investment grade” -luottoluokituksen vahvistusta luottoluokittaja S&P Global Ratingsilta ja Uniperin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän.

Markkinoille näyttää olleen vaikea tulkita tehtyä sopimusta.

Fortumin osake oli vielä kello 13.20 noin 12 prosentin nousukiidossa Helsingin pörssissä. Hieman myöhemmin kello 13.40 Fortumin osake oli painunut miinukselle 0,5 prosenttia.

Jutun otsikkoa ja Fortumin kurssiliikkeiden kommentteja muutettu kello 13.40 johtuen Fortumin osakkeen kurssikehityksen kääntymisestä laskuun.